Serie A sabato 20 settembre: Bologna–Genoa, Verona–Juventus, Udinese–Milan | Dove vederle, ultime notizie

Dopo l’anticipo Lecce–Cagliari, con la vittoria in trasferta della squadra sarda, sono tre le partite in programma oggi in attesa del piatto forte di domani che culmina con il derby di Roma in programma alle 12.30: tutte le ultime notizia da Dall’Ara, Bentegodi e Bluenergy Stadium in attesa del calcio d’inizio: note tattiche e dove vedere ogni partita

Si gioca la quarta giornata di Serie A e l’anticipo del venerdì ha già dato la prima scossa: Lecce–Cagliari 1-2 con una doppietta di Belotti che rimonta tra primo e secondo tempo il vantaggio iniziale Tiago Gabriel. Per la squadra sarda seconda vittoria consecutiva. Il Lecce resta ultimo in classifica con tre sconfitte consecutive e un solo punto in classifica.

Serie A, il programma di oggi

Bologna–Genoa (ore 15.00)

Sfida tra due squadre che amano lavorare forte sulle corsie: il piano partita potrebbe giocarsi molto sull’ampiezza e sulle palle inattive, terreno in cui entrambe hanno mostrato di saper colpire. Per i rossoblù di casa sarà fondamentale la qualità del primo possesso per liberare gli esterni, mentre il Genoa proverà a sporcare le linee di passaggio e a risalire campo con fisicità.

Dove vederla: diretta su DAZN (app su smart TV, console e dispositivi mobili; anche via browser).

Verona–Juventus (ore 18.00)

Il Bentegodi promette ritmo alto e duelli fisici: il Verona proverà a verticalizzare con aggressività, mentre la Juventus – al rientro dopo il pareggio di Champions League contro il Borussia Dortmund – è chiamata a gestire le transizioni e a sfruttare le corsie con inserimenti delle mezzali. Attenzione ai piazzati e al lavoro delle seconde palle, spesso decisivi in questa tipologia di partita.

Dove vederla: esclusiva DAZN. Gli abbonati Sky che hanno attivato Zona DAZN la trovano anche al canale 214.

Udinese–Milan (ore 20.45)

Match dal profilo interessante per scelte e assenze. L’Udinese dovrebbe confermare un undici molto fisico e diretto nelle ripartenze, con attacco pronto ad attaccare la profondità. Nel Milan, indicazioni della vigilia verso un tandem Pulisic–Giménez in avanti, con Maignan e Leão out e Pavlović recuperato per la linea arretrata. Chiave tattica: gestione del primo pressing friulano e capacità rossonera di trovare l’uomo tra le linee.

Dove vederla: co‑esclusiva DAZN e Sky. Su Sky: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251; streaming su NOW e Sky Go. Disponibile anche su DAZN e, per chi ha attivato il servizio, su Zona DAZN (214).

Il programma completo

Lecce-Cagliari 1-2

5’ Tiago Gabriel, 33’ Belotti, 71’ Belotti su rigore

Sabato 20/09 – h 15.00

Bologna-Genoa

Arbitro: Collu; Assistenti: Costanzo, Lombardo; IV: Ghersini; VAR: Serra; AVAR: Piccinini. DAZN.

Sabato 20/09 – h 18.00

Verona-Juventus — Arbitro: Rapuano; Assistenti: Zingarelli, Ceccon; IV: Cosso; VAR: Fabbri; AVAR: Marini. DAZN.

Sabato 20/09 – h 20.45

Udinese-Milan — Arbitro: Doveri; Assistenti: Imperiale, Pagliardini; IV: Volpi; VAR: Irrati; AVAR: Paganessi. DAZN + Sky Sport Calcio/Sky Sport Uno/Sky Sport 4K/Sky 251 e NOW.

Domenica 21/09 – h 12.30

Lazio-Roma — Arbitro: Sozza; Assistenti: Rossi C., Garzelli; IV: Marchetti; VAR: Mazzoleni; AVAR: Mariani. DAZN.

Domenica 21/09 – h 15.00

Torino-Atalanta — Arbitro: Colombo; Assistenti: Liberti, Fontemurato; IV: Tremolada; VAR: Valeri; AVAR: Serra. DAZN.

Domenica 21/09 – h 15.00

Cremonese-Parma — Arbitro: La Penna; Assistenti: Colarossi, Severino; IV: Meraviglia; VAR: Perenzoni; AVAR: Di Bello. DAZN.

Domenica 21/09 – h 18.00

Fiorentina-Como — Arbitro: Bonacina; Assistenti: Mokhtar, Nuzzi; IV: Santoro; VAR: Piccinini; AVAR: Serra. DAZN + Sky Sport Calcio/Sky 251 e NOW.

Domenica 21/09 – h 20.45

Inter-Sassuolo — Arbitro: Marinelli; Assistenti: Bottegoni, Margani; IV: Paterna; VAR: Abisso; AVAR: Ghersini. DAZN.

Lunedì 22/09 – h 20.45

Napoli-Pisa — Arbitro: Crezzini; Assistenti: Rossi L., Trinchieri; IV: Massa; VAR: Nasca; AVAR: Piccinini. DAZN + Sky Sport Calcio/Sky Sport Uno/Sky Sport 4K/Sky 251 e NOW