Serie A, Roma-Atalanta stasera in TV e streaming: dove vederla, canali e orario d’inizio
Roma-Atalanta in TV e streaming: programmazione completa, orari e canali satellitari. Tutte le istruzioni per vedere la partita su Sky Go, NOW e DAZN oggi.
Il sabato sera di Serie A si chiude allo Stadio Olimpico con il confronto tra Roma e Atalanta. Il fischio d’inizio fissato per le ore 20:45.
La partita, valida per la 33esima giornata di campionato, gode di una copertura televisiva integrale grazie alla co-esclusiva tra le principali piattaforme broadcast.
Dove vedere Roma-Atalanta in diretta TV e in streaming
Il match sarà trasmesso in diretta da DAZN, accessibile tramite l’app dedicata su smart TV o attraverso il canale Zona DAZN disponibile sul bouquet satellitare di Sky.
Contemporaneamente, la gara sarà visibile sui canali Sky Sport, specificamente su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252).
Per quanto riguarda la fruizione sui dispositivi mobili, tablet e pc, la diretta streaming sarà garantita dall’app di DAZN. Gli abbonati Sky potranno utilizzare il servizio Sky Go, incluso nel proprio abbonamento.
La partita è inoltre disponibile sulla piattaforma NOW, per gli utenti in possesso del Pass Sport.
Il collegamento per il pre-partita, con le ultime analisi sulle formazioni e le interviste a bordo campo, inizierà circa 45 minuti prima del calcio d’inizio su tutte le piattaforme citate.