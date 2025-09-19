Serie A, quarta giornata: derby di Roma a mezzogiorno, Milan in prime time | Designazioni arbitrali, dove vederle in TV

Weekend denso con la quarta giornata di Serie A che propone oltre al derby Lazio-Roma, domenica alle 12.30, Verona-Juve e Inter-Sassuolo. Questo il programma TV/streaming e le squadre arbitrali match per match

Si apre questa sera con Lecce-Cagliari il programma della quarta giornata di Serie A che offre molte sfide interessanti e una partita di cartello di valore assoluto, il derby della Capitale in programma domenica alle 12.30 in un contesto di ordine pubblico come al solito di emergenza.

Serie A, quarta giornata: i temi

Quarta giornata spalmata da venerdì a lunedì con tre snodi forti: il derby Lazio-Roma alle 12.30 di domenica, Udinese-Milan nel serale di sabato e il posticipo del lunedì tra Napoli-Pisa. Il tutto con Inter, Juventus, Napoli e Atalanta reduci dalle fatiche di Champions, mentre Bologna, Roma e Fiorentina dovranno tenere in considerazione gli imminenti impegni di Europa League e Conference League in programma tra mercoledì e giovedì.

Doppio impegno anche per le squadre impegnate in Coppa Italia che giocherà il turno dei sedicesimi tra martedì 23 e giovedì 25 settembre.

Due gli squalificati: Ramon (Como), espulso nel match contro il Genoa e Maduka Okoye squalificato per due mesi e indisponibile fino al 19 ottobre.

Tra le notizie più importanti di giornata il rientro in disponibilità per l’Atalanta di Juric di Lookman, dopo la controversa vicenda riguardante la possibile cessione dell’attaccante mentre Gasperini in vista del derby dovra valutare le condizioni di Hermoso e Wesley.

Serie A, quarta giornata: oggi Lecce-Cagliari

Il quarto turno si apre al Via del Mare con un incrocio già delicato: il Lecce di Eusebio Di Francesco cerca il primo successo in campionato dopo due KO consecutivi (0-2 col Milan, 1-4 a Bergamo, rete della bandiera di Konan N’Dri), mentre il Cagliari di Fabio Pisacane arriva con quattro punti in tre gare e il morale alto dopo il 2-1 sul Parma firmato da Yerry Mina e Mattia Felici.

Lecce ancora a caccia del primo gol in casa e dei primi tre punti.Il Cagliari ha coperto bene l’addio di Piccoli inserendo Belotti ed Esposito nel reparto avanzato – entrambi utili nella fase corale anche senza però avere ancora segnato – e ha ritrovato solidità sui piazzati grazie a Mina.

Le partite, le squadre arbitrali e dove vederle

Venerdì 19/09 – h 20.45

Lecce-Cagliari

Arbitro: Zufferli; Assistenti: Di Monte, Laudato; IV: Piccinini; VAR: Nasca; AVAR: Serra. DAZN.

Sabato 20/09 – h 15.00

Bologna-Genoa

Arbitro: Collu; Assistenti: Costanzo, Lombardo; IV: Ghersini; VAR: Serra; AVAR: Piccinini. DAZN.

Sabato 20/09 – h 18.00

Verona-Juventus — Arbitro: Rapuano; Assistenti: Zingarelli, Ceccon; IV: Cosso; VAR: Fabbri; AVAR: Marini. DAZN.

Sabato 20/09 – h 20.45

Udinese-Milan — Arbitro: Doveri; Assistenti: Imperiale, Pagliardini; IV: Volpi; VAR: Irrati; AVAR: Paganessi. DAZN + Sky Sport Calcio/Sky Sport Uno/Sky Sport 4K/Sky 251 e NOW.

Domenica 21/09 – h 12.30

Lazio-Roma — Arbitro: Sozza; Assistenti: Rossi C., Garzelli; IV: Marchetti; VAR: Mazzoleni; AVAR: Mariani. DAZN.

Domenica 21/09 – h 15.00

Torino-Atalanta — Arbitro: Colombo; Assistenti: Liberti, Fontemurato; IV: Tremolada; VAR: Valeri; AVAR: Serra. DAZN.

Domenica 21/09 – h 15.00

Cremonese-Parma — Arbitro: La Penna; Assistenti: Colarossi, Severino; IV: Meraviglia; VAR: Perenzoni; AVAR: Di Bello. DAZN.

Domenica 21/09 – h 18.00

Fiorentina-Como — Arbitro: Bonacina; Assistenti: Mokhtar, Nuzzi; IV: Santoro; VAR: Piccinini; AVAR: Serra. DAZN + Sky Sport Calcio/Sky 251 e NOW.

Domenica 21/09 – h 20.45

Inter-Sassuolo — Arbitro: Marinelli; Assistenti: Bottegoni, Margani; IV: Paterna; VAR: Abisso; AVAR: Ghersini. DAZN.

Lunedì 22/09 – h 20.45

Napoli-Pisa — Arbitro: Crezzini; Assistenti: Rossi L., Trinchieri; IV: Massa; VAR: Nasca; AVAR: Piccinini. DAZN + Sky Sport Calcio/Sky Sport Uno/Sky Sport 4K/Sky 251 e NOW