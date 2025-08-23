Serie A, prima giornata: calendario, programmazione TV, arbitri e ultimissime

La grande attesa è finita. Parte oggi l’edizione numero 124 del campionato di Serie A, la 94esima da quando il massimo campionato di calcio si gioca in un torneo a girone unico.

Parte così la rincorsa al Napoli di Antonio Conte e alle posizioni che porteranno alla prossima edizione delle coppe europee che quest’anno, oltre agli Azzurri campioni d’Italia vedranno impegnate Inter, Atalanta e Juventus (Champions League) Roma e Bologna (Europa League) e quasi certamente anche la Fiorentina, forte della netta vittoria nella gara d’andata dell’ultimo turno di qualificazione di Conference League contro gli ucraini del Polissya Zhytomyr-

Serie A, il calendario della prima giornata

Il sorteggio della prima giornata non offre particolari colpi di scena. Si parte alle 18,30 a Marassi con Genoa-Lecce, squadre che si sono rinnovate molto e che puntano a una salvezza tranquilla e con i campioni d’Italia del Napoli che faranno il loro esordio sul campo del neopromosso Sassuolo, tornato in Serie A dopo una stagione di limbo nella categoria.

Nel programma del sabato spicca il primo derby stagionale, a San Siro, tra il Milan e la neopromossa Cremonese mentre la Roma che ha assunto Gasperini ospiterà all’Olimpico il Bologna nell’incontro di cartello tra gli anticipi.

Domenica il Como ambiziosissimo di Cesc Fabregas testa la consistenza della Lazio, affidata di nuovo a Maurizio Sarri mentre il Cagliari ospita la Fiorentina. Completano il quadro domenicale Atalanta-Pisa e Juventus-Parma alle 20.45. Due le partite del lunedì: alle 18.30 Udinese-Verona e alle 20.45 – sempre a San Siro, Inter-Torino.

Serie A prima giornata, la programmazione televisiva

Per la terza stagione consecutiva tutte le partite saranno trasmesse in diretta su DAZN, con Sky che garantirà la co-esclusiva di tre incontri: nella prima giornata la scelta è caduta su Roma-Bologna (anche su SKY Sport 1 oltre che su SKY Calcio), Como-Lazio e Inter-Torino

prestigiosi del fine settimana. L’anticipo del sabato sarà in prima serata su entrambe le piattaforme, mentre la domenica Sky trasmetterà il match delle 18 e quello delle 20.45. Oltre alla diretta, il weekend sarà scandito da pre-partita, approfondimenti e interviste esclusive che accompagneranno tifosi e appassionati fino al fischio d’inizio.

Serie A prima giornata, le ultime di mercato

Il mercato di Serie A è ancora aperto e proprio nella giornata di ieri si sono registrate alcune firme significative. Il Milan ha ufficializzato l’arrivo di Boniface dal Bayer Leverkusen, l’Inter sta per annunciare la firma di Andy Diouf (dal Lens) che ieri ha effettuato le visite mediche. Il Bologna dovrebbe ufficializzare l’arrivo di Rowe dal Marsiglia, protagonista di una clamorosa scazzottata con l’ex Juve Rabiot e per questo messo prima fuori squadra e poi sul mercato. Il Lecce ha annunciato Sieber e la Cremonese ha presentato Payero. Asllani ha accettato il prestito al Torino.

Undici squalificati

Sono undici in tutto i giocatori assenti a causa delle ultime squalifiche del giudice sportivo di Serie A. Tra questi il nigeriano Okoye, fermato per due mesi, a causa di un flusso di giocate sospetto sulle sue ammonizioni. Tornerà in campo dalla settima giornata in poi.

Questi gli squalificati del primo turno di Serie A

Miranda (Bologna)

Barbieri, Valoti, Vasquez (Cremonese)

Calhanoglu, Pio Esposito (Inter)

Romagnoli (Lazio)

Pierotti (Lecce)

Balogh (Parma)

Celik (Roma)

Okoye (Udinese, tornerà a disposizione per la 7^ di Serie A)

Questo il calendario delle gare con le squadre arbitrali al completo

Genoa-Lecce (sabato 23/8, ore 18.30): Massa di Imperia (Costanzo-Bianchini/Zanotti; Var Abisso, Avar Maresca)

Sassuolo-Napoli (sabato 23/8, ore 18.30): Ayroldi di Molfetta (Lo Cicero-Yoshikawa/Rapuano; Var: Di Bello Avar: Aureliano)

Milan-Cremonese (sabato 23/8, ore 20.45): Collu di Cagliari (Di Gioia-Mokhtar/Bonacina; Var: Doveri, Avar: Ghersini)

Roma-Bologna (sabato 23/8 , ore 20.45): Zufferli di Udine (Mondin-Miniutti/Marchetti; Var: Mazzoleni, Avar: Fabbri)

Cagliari-Fiorentina (domenica 24/8 , ore 18.30): Sozza di Seregno (Fontemurato-Biffi/Mucera; Var: Di Paolo Avar: Guida)

Como-Lazio (ore 18.30): Manganiello di Pinerolo (Meli-Alassio/Turrini; Var: Aureliano, Avar: Chiffi)

Atalanta-Pisa (ore 20.45): Arena di Torre del Greco (Palermo-Politi/Marinelli; Var: Ghersini, Avar: Doveri)

Juventus-Parma (ore 20.45): Marcenaro di Genova (Scatragli-Zingarelli/Sacchi; Var: Meraviglia, Avar: Fabbri)

Udinese-Verona (lunedì 25/8, ore 18.30): Tremolada di Monza (Moro-Ceccon/Perenzoni; Var: Gariglio, Avar: Guida)

Inter-Torino (lunedì 25/8, ore 20.45): La Penna di Roma 1 (Dei giudici-Cavallina/Crezzini; Var