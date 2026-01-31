Serie A tre partite oggi in tv: Pisa-Sassuolo, Napoli-Fiorentina e Cagliari-Verona | Programma, calendario, formazioni, ultimissime

Sono tre oggi – sabato 31 gennaio – le partite di Serie A che proseguono il programma della 23ª giornata. Si parte alle 15.00 con il delicatissimo scontro salvezza tra Pisa e Sassuolo all’Arena Garibaldi, poi alle 18.00 Napoli-Fiorentina al Maradona e si chiude alle 20.45 con Cagliari-Hellas Verona. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su DAZN

Serie A, i risultati

Lazio-Genoa 3-2, show all’Olimpico con tre rigori

La serata del venerdì di Serie A ha regalato spettacolo all’Olimpico con una partita pazza decisa al centesimo minuto. La Lazio ha battuto 3-2 il Genoa conquistando il primo successo casalingo del 2026 grazie a un rigore trasformato da Cataldi in pieno recupero.

Il match si è sbloccato al 56′ con il rigore realizzato da Pedro per un tocco di mano molto dubbio di Martin ma avvallato dal VAR. Al 62′ Taylor ha firmato il 2-0 con un destro preciso all’angolino. E quando la partita sembrava chiusa, ancora una volta il Genoa, ha reagito con Malinovskyi, protagonista assoluto della rimonta rossoblù. Il centrocampista ucraino ha conquistato e trasformato il rigore del 2-1 al 67′, poi al 75′ ha colpito clamorosamente il palo su calcio di punizione permettendo a Vitinha di appoggiare in rete il 2-2.

A partita ormai chiusa, al 98′ l’arbitro Zufferli ha assegnato il terzo rigore della serata per un tocco di mano in area di Ostigard. Cataldi, con grande freddezza, ha spiazzato Bijlow al 100′ regalando tre punti pesantissimi alla squadra di Sarri. Esordio anonimo per Maldini, schierato titolare come centravanti ma apparso impalpabile per tutta la partita.

Stadio deserto a causa della protesta dei tifosi della Lazio che hanno manifestato a Ponte Milvio contro la gestione del club e la proprietà di Claudio Lotito senza entrare allo stadio dove si contavano poche centinaia di presenze.

Serie A, le partite di oggi

Pisa-Sassuolo, Arena Garibaldi-Romeo Ancontenani – ore 15.00)

Il primo anticipo del sabato mette di fronte due squadre con obiettivi opposti ma accomunate dalla necessità di fare punti. Il Pisa è ultimo in classifica con 14 punti e ha vinto solo una volta in stagione, contro la Cremonese. Nell’ultimo turno i toscani hanno subito una pesante sconfitta per 6-2 contro l’Inter dopo essere passati in vantaggio di due reti. Il Sassuolo, undicesimo con 26 punti, ha un rassicurante margine di nove lunghezze sulla zona retrocessione ed è reduce dall’1-0 interno contro la Cremonese.

Sfida tra campioni del mondo in panchina: Alberto Gilardino per il Pisa (che però sarà squalificato e sostituito dal vice Caridi dopo il rosso rimediato a San Siro) e Fabio Grosso per il Sassuolo.

Il Pisa ha l’acqua alla gola e deve assolutamente invertire la rotta per sperare nella salvezza. Gilardino dovrà fare a meno dello squalificato Calabresi e degli infortunati Albiol, Cuadrado, Stengs, Denoon e Lusuardi. Nzola è fuori dal progetto tecnico e dalla lista dei convocati, in attesa di una nuova sistemazione entro lunedì.

In attacco possibile chance dal primo minuto per Durosinmi al posto di Meister, uscito per infortunio contro l’Inter ma che potrebbe comunque andare in panchina. Confermato Tramoni nonostante le voci di mercato che lo accostano al Palermo, così come Moreo che però non è al meglio della condizione fisica.

Il Sassuolo sta decisamente meglio rispetto agli avversari e può gestire la partita con maggiore tranquillità. Grosso recupera Berardi e Pinamonti, entrambi pronti a tornare titolari dopo la panchina iniziale contro la Cremonese. Panchina invece per Volpato, mentre Fadera potrebbe entrare solo a gara in corso dopo essere stato decisivo una settimana fa.

Solo sette i precedenti tra le due squadre con un bilancio in perfetto equilibrio: due vittorie per parte e tre pareggi. Nell’ultimo confronto, giocato a novembre 2025, le due formazioni hanno pareggiato 2-2 al Mapei Stadium.

Probabili formazioni

Pisa (3-4-1-2): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Coppola; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Durosinmi. All. Gilardino (in panchina Caridi).

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Napoli-Fiorentina, stadio Diego Armando – Ore 18.00

Il Napoli di Antonio Conte ospita una Fiorentina in grande difficoltà. Gli azzurri puntano a consolidare la loro posizione nelle zone alte della classifica, mentre i viola sono invischiati nella lotta per non retrocedere e hanno assoluto bisogno di punti.

Il Napoli deve fare i conti con un’infermeria piuttosto affollata. Out per infortunio Anguissa (lombalgia, rientro previsto a inizio febbraio), De Bruyne (lesione di alto grado del bicipite femorale, rientro a inizio marzo), Gilmour (operato per pubalgia, rientro a metà febbraio), Milinkovic-Savic (elongazione del bicipite femorale, rientro a inizio febbraio), Neres (operato alla caviglia, rientro a metà aprile), Politano (lesione distrattiva del semimembranoso, rientro a metà febbraio) e Rrahmani (lesione distrattiva al gluteo, rientro a inizio febbraio). Da valutare Mazzocchi per un affaticamento muscolare.

La Fiorentina è penultima in classifica con 17 punti e deve assolutamente invertire la rotta. Assenti per infortunio Lamptey (lacerazione del crociato anteriore, rientro a marzo), mentre sono da valutare Piccoli (problema all’adduttore) e Sabiri. Diffidati Fagioli, Mandragora e Parisi.

Probabili formazioni

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Vergara, Elmas, Hojlund

Fiorentina: De Gea, Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens, Fagioli, Harrison, Mandragora, Ndour, Brescianini, Gudmundsson

Cagliari-Hellas Verona, Unipol Domus – ore 20.45

Chiude il sabato di Serie A un altro scontro diretto per la salvezza. Cagliari e Hellas Verona sono appaiate a quota 14 punti e si giocano punti pesantissimi in chiave permanenza in Serie A.

I sardi hanno in diffida Prati ed Esposito. L’infermeria rossoblù conta Belotti (lesione del crociato, rientro ad aprile), Felici (rottura del crociato, stagione finita), Folorunsho (operato al legamento collaterale mediale del ginocchio, rientro a metà febbraio) e Deiola (problema muscolare da valutare).

Il Verona è in piena crisi di risultati e deve assolutamente trovare i tre punti per rilanciarsi. Diffidati Akpa-Akpro e Orban. Lunga la lista degli infortunati: Akpa-Akpro (problema fisico da valutare), Belghali (problema fisico da valutare), Bella Kotchap (problema muscolare, rientro a metà febbraio), Frese (problema muscolare da valutare), Mosquera (risentimento muscolare da valutare), Suslov (rottura del crociato, rientro a marzo) e Valentini (problema fisico da valutare).

Probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Obert; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane

Verona (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Bradaric, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Sarr, Orban. All. Zanetti

Dove vedere la Serie A oggi in tv

Tutte e tre le partite di oggi della Serie A sono trasmesse su DAZN. Gli abbonati possono seguire le gare tramite l’app su smart tv, dispositivi mobili, oppure su DAZN 1 (canale 214 di Sky) per chi ha attivato Zona DAZN. La sfida di Cagliari sarà in diretta anche su SKY.

Serie A, 23esima giornata

Lazio-Genoa 3-2 56 Pedro rig., 62’ Taylor, 67’ Malinovskyi rig., 75’ Vitinha, 90’+10 Cataldi rig.

Sabato 31 gennaio

Pisa-Sassuolo ore 15.00

Napoli-Fiorentina ore 18.00

Cagliari-Verona ore 20.45

Domenica 1 febbraio

Torino-Lecce ore 12.30

Como-Atalanta ore 15.00

Cremonese-Inter ore 18.00

Parma-Juventus ore 20.45

Lunedì 2 febbraio

Udinese-Roma ore 20.45

Martedì 3 febbraio

Bologna-Milan ore 20.45

La classifica

Inter 52 Milan 47 Roma 43 Napoli 43 Juventus 42 Como 40 Atalanta 35 Lazio 32 Bologna 30 Udinese 29 Sassuolo 26 Cagliari 25 Genoa 23 Cremonese 23 Parma 23 Torino 23 Lecce 18 Fiorentina 17 Pisa 14 Verona 14

Prossimo Turno

Giovedì 6 febbraio

Verona-Pisa ore 20.45

Venerdì 7 febbraio

Genoa-Napoli ore 18.00

Fiorentina-Torino ore 20.45

Sabato 8 febbraio

Bologna-Parma ore 12.30

Lecce-Udinese ore 15.00

Milan-Como ore 15.00 (posticipata)

Sassuolo-Inter ore 18.00

Juventus-Lazio ore 20.45

Domenica 9 febbraio

Atalanta-Cremonese ore 18.30

Roma-Cagliari ore 20.45