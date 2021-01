Oggi, sabato 9 gennaio, torna in campo, dopo il turno infrasettimanale dell’Epifania, la Serie A con gli anticipi della diciassettesima giornata del campionato 2020/2021.

Per ogni turno – lo ricordiamo – Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

Alle ore 15.00 sarà la volta della bella sfida, almeno sulla carta, tra Benevento ed Atalanta, con due delle squadre che in questo momento sembrano stare meglio. Alle ore 18.00, invece, toccherà a Genoa e Bologna, alla ricerca di punti per allontanarsi dalla zona a rischio retrocessione. Infine, in serata, con calcio di inizio alle ore 20.45, è in programma la gara tra Milan e Torino, con i rossoneri di Pioli che sono chiamati a reagire dopo la sconfitta con la Juventus. Curiosità: sulla panchina dei granata c’è l’ex Marco Giampaolo.

Di seguito trovate il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, sabato 9 gennaio 2021, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere le partite che anticipano la 17esima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e gli orari del calcio di inizio. Ricordiamo che questo è già il terzo turno di campionato dall’inizio del nuovo anno.

SABATO 9 GENNAIO

ore 15

Benevento-Atalanta Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Dario Massara; commento Nando Orsi; bordocampo Francesco Modugno

ore 18

Genoa-Bologna Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Antonio Nucera; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Riccardo Re

ore 20.45

Milan-Torino DAZN1 (canale 209)

Telecronaca: Stefano Borghi e Simone Tiribocchi

Dal campo: Federica Zille