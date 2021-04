Oggi, sabato 24 aprile 2021, dopo il turno infrasettimanale, si apre la 33esima giornata di Serie A, con i tre anticipi Genoa-Spezia, Parma-Crotone e Sassuolo-Sampdoria. Tre partite che coinvolgono squadre di media e bassa classifica, con in particolare Genoa e Spezia chiamate a fare punti per allontanarsi in maniera forse definitiva dalla lotta per non retrocedere che coinvolge anche – in ordine di classifica – Torino, Benevento, Cagliari, Parma e Crotone.

Il turno si completerà tra domani e lunedì, con la capolista Inter pronta a sfidare in casa l’Hellas Verona. Nel complesso Sky trasmetterà sette partite su dieci, mentre le restanti tre saranno proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

Di seguito potete leggere il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere i match che aprono la 33esima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e l’orario del calcio di inizio.

Ricordiamo che la settimana prossima torneranno le coppe europee, con unica squadra italiana ancora in corsa la Roma di Paulo Fonseca, attesa a Manchester per giocare l’andata delle semifinali di Europa League contro lo United.

SABATO 24 APRILE

ore 15

Genoa-Spezia in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Davide Polizzi; commento Renato Zaccarelli; bordocampo Riccardo Re

ore 18

Parma-Crotone in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Daniele Barone; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Manuele Baiocchini

ore 20.45

Sassuolo-Sampdoria in diretta su DAZN1 (canale 209).

Telecronaca: Stefano Borghi e Simone Tiribocchi

Dal campo: Tommaso Turci.