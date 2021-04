Oggi, sabato 10 aprile 2021, dopo i due recuperi di mercoledì scorso, torna in campo la Serie A di calcio con gli anticipi della 30esima giornata. Si giocano Spezia-Crotone alle ore 15, Parma-Milan alle 18 e Udinese-Torino alle 20.45.

Come per ogni turno, Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

Di seguito potete leggere il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere i match che anticipano la 30esima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e l’orario del calcio di inizio.

Il turno si completerà tra domani e lunedì. In settimana torneranno le coppe europee, con la Roma pronta a sfidare l’Ajax nel ritorno dei quarti di finale di Europa League, dopo la bella vittoria di ieri sera ad Amsterdam che le ha permesso di ipotecare il passaggio in semifinale.

SABATO 10 APRILE

ore 15

Spezia-Crotone in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Antonio Nucera; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Marina Presello

ore 18

Parma-Milan in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

telecronaca Andrea Marinozzi; commento Luca Marchegiani; bordocampo Alessandro Alciato e Peppe Di Stefano

ore 20.45

Udinese-Torino in diretta su DAZN1 (canale 209)

Telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

Dal campo: Federica Zille