Oggi, sabato 1 maggio 2021, torna in campo la Serie A, con gli anticipi della 34esima giornata. In programma tre gare, ossia Verona-Spezia, Crotone-Inter e Milan-Benevento.

Nel complesso, Sky per ogni turno trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre vengono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

In particolare, oggi due match saranno visibili sulla pay tv, uno, quello serale, su Dazn.

Ricordiamo che in settimana torneranno le coppe europee con la Roma chiamata a giocare la semifinale di ritorno di Europa League con il Manchester United. Le speranze di arrivare in finale sono praticamente inesistenti, dopo la clamorosa sconfitta rimediata giovedì in Inghilterra (eppure alla fine del primo tempo i giallorossi di Fonseca erano in vantaggio 2-1).

Serie A, gli anticipi della 34esima giornata

Tornando al campionato, la 34esima giornata si concluderà tra domani e lunedì.

Di seguito potete leggere il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere i match che aprono la 34esima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e l’orario del calcio di inizio.

SABATO 1° MAGGIO

ore 15

Verona-Spezia in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Dario Massara; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Manuele Baiocchini

ore 18

Crotone-Inter in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Luca Marchegiani;

bordocampo Andrea Paventi

ore 20.45

Milan- Benevento in diretta su DAZN1 (canale 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Massimo Gobbi

Dal campo: Tommaso Turci.