Con le semifinali di andata, oggi, giovedì 29 aprile, torna in campo l’Europa League, competizione di cui Sky detiene i diritti in esclusiva. L’attesa è tutta per Manchester United-Roma, con la squadra allenata da Paulo Fonseca, ultima italiana ancora in corsa in Europa.

La partenza dei giallorossi per il Regno Unito è stata caratterizzata dall’appassionato incoraggiamento dei tifosi che ieri pomeriggio a Trigoria hanno salutato i calciatori con cori, striscioni e fumogeni (generando anche polemiche per l’assembramento in piena pandemia).

Sulla carta i favori del pronostico sono per il Manchester che in Premier League è al secondo posto, dietro il City di Guardiola che ieri nella semifinale di andata di Champions League ha superato il Paris Saint Germain.

Tornando all’Europa League, stasera è in programma anche l’altra semifinale, ossia Villarreal-Arsenal. Questa partita sarà visibile solo agli abbonati di Sky, mentre quella della Roma sarà proposta anche in chiaro su Tv8. Il calcio di inizio di entrambi i match è fissato alle ore 21.00.

Alle 20 e alle 23, su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, studi pre e post partita condotti da Leo Di Bello, con Massimo Ambrosini, Matteo Marani, Riccardo Trevisani e Margherita Cirillo. Di seguito ecco il dettaglio della programmazione di oggi.

GIOVEDÌ 29 APRILE

ore 21

Diretta Gol Sky Sport Football (satellite e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Manchester United-Roma in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet), TV8 (in chiaro) e in 4K HDR con Sky Q Satellite

telecronaca Riccardo Gentile; commento Luca Marchegiani; bordocampo Alessandro Alciato; Diretta Gol Andrea Marinozzi

Villarreal-Arsenal in diretta su Sky Sport 253 (satellite e internet)

telecronaca Federico Zancan; commento Daniele Adani; Diretta Gol Antonio Nucera