Dopo Real Madrid-Chelsea di ieri sera, oggi, mercoledì 28 aprile 2021, è in programma Psg-Manchester City, ossia l’altra semifinale di andata della Champions League. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky e quindi sarà visibile soltanto dagli abbonati alla pay tv. Il match sarà proposto anche in live streaming su Sky Go e Now.

Domani, invece, sarà la volta delle semifinali dell’Europa League (altra competizione di cui Sky detiene i diritti tv), con la Roma – unica italiana ancora in corsa in Europa – impegnata nella complicata gara esterna contro il Manchester United.

Per le interviste del pre e post partita su Sky, Anna Billò è la padrona di casa di Champions League Show, lo studio di approfondimento dei match, in onda anche su Sky Sport 24. Al suo fianco Alessandro Costacurta con Fabio Capello, Paolo Condò, Esteban Cambiasso (mercoledì 28) ed Alessandro Del Piero (mercoledì 28).

Per quanto riguarda Mediaset, che il martedì trasmette in chiaro una partita, è prevista la messa in onda dell’ampia sintesi di Paris Saint Germain-Manchester City con i commenti in studio di Giorgia Rossi, Stefano Sorrentino, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per i casi arbitrali.

Di seguito tutti i dettagli della programmazione televisiva di Psg-Manchester City di stasera.

MERCOLEDÌ 28 APRILE

ore 21

PSG-Manchester City in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

Telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani

Bordocampo Gianluca Di Marzio.