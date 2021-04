Oggi, martedì 27 aprile, alle ore 21.00, torna in campo la Champions League. In programma, infatti, la prima semifinale, ossia Real Madrid-Chelsea.

La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5 (in chiaro) e su Sky (visibile agli abbonati). Il match sarà proposto anche in live streaming sul portale di Mediaset e su Sky Go e Now.

Quella in scena a Valdebebas, il centro sportivo del Real, è la super-sfida tra i blancos di Zidane e i blues di Tuchel. L’altra semifinale è prevista domani sera e vede contrapposte Paris Saint Germain e Manchester City. Giovedì, invece, sarà la volta delle semifinali dell’Europa League, con la Roma – unica italiana ancora in corsa in Europa – impegnata nella per niente semplice sfida esterna contro il Manchester United.

Per le interviste del pre e post partita su Sky, Anna Billò è la padrona di casa di Champions League Show, lo studio di approfondimento dei match, in onda anche su Sky Sport 24. Al suo fianco Alessandro Costacurta con Fabio Capello, Paolo Condò e Paolo Di Canio.

Per quanto riguarda Mediaset, invece, su Canale 5 ci sarà Champions League Live, post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Bernardo Corradi, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

Di seguito tutti i dettagli della programmazione televisiva di Real Madrid-Chelsea di stasera.

MARTEDÌ 27 APRILE

ore 21

Real Madrid-Chelsea in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet); Canale 5

telecronaca Massimo Marianella; commento Massimo Ambrosini

bordocampo Giorgia Cenni;

telecronaca Pierluigi Pardo; commento Aldo Serena.