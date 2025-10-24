Serie A, si apre l’ottava giornata: guida al weekend e focus su Milan-Pisa , Dove vedere le partite

La Serie A riparte con un weekend denso di sfide e di significati. Dopo un avvio di stagione che ha già mescolato certezze e sorprese, l’ottava giornata promette nuove risposte nella corsa al vertice.

San Siro apre il turno con un anticipo che torna dopo parecchi anni di assenza e che vede di fronte Milan e il Pisa in un classico incontro agli antipodi della classifica.

Serie A, le partite di cartello del weekend

Il sabato sarà illuminato dal big match del Maradona, dove Napoli e Inter si sfidano per confermare ambizioni e gerarchie. Gli Azzurri arrivano da un tonfo preoccupante in Europa (6-2 a Eindhoven contro il PSV), seconda sconfitta consecutiva dopo quella subita a Torino. Urge un pronto riscatto.

I nerazzurri arrivano per contro da un percorso europeo netto, tre vittorie senza subire gol, e la voglia di firmare un colpo pesante in casa dei campioni d’Italia. Domenica sera toccherà invece a Lazio e Juventus chiudere il turno con una sfida dal sapore classico: due squadre ancora in cerca di identità ma capaci, nei momenti giusti, di alzare il livello.

Milan-Pisa, San Siro ore 20.45

A San Siro si alza il sipario con un incrocio curioso: da una parte il Milan capolista, dall’altra un Pisa ancora a secco di vittorie ma deciso a complicare la serata ai rossoneri. Allegri ha costruito una squadra solida, capace di subire pochissimo e di vincere anche di misura. Il successo sulla Fiorentina ha confermato la compattezza di un gruppo che ha ritrovato serenità e concretezza, con Leao tornato protagonista e Modric padrone del ritmo.

Nel Pisa di Gilardino, invece, regna la voglia di riscatto: tre pareggi e quattro sconfitte non cancellano l’impegno e l’organizzazione, ma la trasferta di Milano si presenta come la più dura della stagione. Difesa a tre e transizioni rapide restano le armi principali per tentare l’impresa.

Il Milan dovrà fare ancora a meno di Loftus-Cheek, Rabiot e Pulisic, con Nkunku pronto al un rientro graduale ma difficilmente in campo dal primo minuto. Davanti Leao e Gimenez guideranno l’attacco, mentre Ricci si conferma in mezzo al campo. Il Pisa risponde con Moreo e Nzola in avanti, cercando spazi in contropiede e densità centrale.

Probabili formazioni

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri

Pisa (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Marin, Aebischer, Leris; Moreo, Nzola. All. Gilardino

Arbitro Zufferli (Rossi L. – Mastrodonato) IV Collu VAR Gariglio AVAR Doveri

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251) con calcio d’inizio alle 20.45. Disponibile anche in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

Serie A, programma ottava giornata

Venerdì 24 ottobre

Milan – Pisa Venerdì DAZN, SKY, NOW (20.45)

Sabato 25 ottobre

Udinese – Lecce SKY (15.00)

Parma – Como SKY (15.00)

Napoli – Inter SKY (18.00)

Cremonese – Atalanta DAZN, SKY, NOW (20.45)

Domenica 26 ottobre

Torino – Genoa SKY (12.30)

Verona – Cagliari SKY (15.00)

Sassuolo – Roma SKY (15.00)

Fiorentina – Bologna DAZN, SKY, NOW (18.00)

Lazio – Juventus SKY (20.45)

Classifica – Milan 16, Inter, Napoli e Roma 15, Bologna 13, Como e Juventus 12, Atalanta 11, Sassuolo e Cremonese 10, Udinese e Lazio 8, Cagliari e Torino 8, Parma e Lecce 6, Verona 4, Fiorentina, Genoa e Pisa 3

Prossimo Turno, nona giornata

Martedì 28 ottobre

Lecce – Napoli ore 18.30

Atalanta – Milan ore 20.45

Mercoledì 29 ottobre

Como – Verona ore 18.30

Juventus – Udinese ore 18.30

Roma – Parma ore 18.30

Bologna – Torino ore 20.45

Genoa – Cremonese ore 0.45

Inter – Fiorentina ore 20.45

Giovedì 30 ottobre

Cagliari – Sassuolo ore 18.30

Pisa – Lazio ore 20.45