Oggi, lunedì 11 gennaio, torna in campo, dopo gli anticipi di sabato e le gare di ieri, la Serie A con la partita che chiude la diciassettesima giornata del campionato 2020/2021.

Per ogni turno di Serie A – lo ricordiamo – Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

Di seguito trovate il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, lunedì 11 gennaio 2021, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere la partita che completerà la 17esima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e l’orario del calcio di inizio. Ricordiamo che quello che si conclude oggi è già il terzo turno di campionato dall’inizio del nuovo anno.

A partire da domani spazio alla Coppa Italia (i cui diritti tv sono in esclusiva della Rai), con gli ottavi di finale: martedì si inizia con Milan-Torino, mercoledì è la volta di Fiorentina-Inter, Napoli-Empoli e Juventus-Genoa, giovedì si chiude Sassuolo-Spal e Atalanta-Cagliari, in attesa di altri due ottavi di finale fissati per la settimana successiva. Da venerdì 15 gennaio riprenderà il campionato, con il derby di Roma in programma in serata, mentre domenica sarà la volta del derby di Italia, tra Inter e Juventus. Insomma, la stagione calcistica entra nel vivo più che mai, con una frequenza di appuntamenti prestigiosi ancora più fitta del solito, a causa, come noto, del contesto legato alla pandemia da coronavirus.

LUNEDÌ 11 GENNAIO

ore 20.45

Spezia-Sampdoria Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Andrea Marinozzi; commento Luca Marchegiani; bordocampo Marco Nosotti