Serie A, i verdetti di ieri: rimonte, pareggi pesanti e nervi tesi | Oggi Genoa-Cagliari, Juventus-Cremonese, dove vederle

Dal ribaltone di Lecce al pari di San Siro: una domenica che muove classifica e tensioni sia in testa che in coda e oggi la Juventus può avvicinarsi ulteriormente al vertice della classifica ospitando in casa la Cremonese

La domenica di Serie A lascia in eredità risultati che pesano più di quanto dicano i punteggi. Tra rimonte clamorose, pareggi maturati nel finale ed episodi destinati a far discutere, le partite di ieri hanno inciso sia sulla corsa salvezza sia sugli equilibri nelle zone alte della classifica.

Dal crollo del Lecce contro il Parma al pareggio di Firenze che frena il Milan, passando per il successo di misura della Lazio e il 2-2 infuocato tra Inter e Napoli, il turno restituisce un campionato sempre più compresso, in cui ogni errore rischia di avere conseguenze immediate. Da qui il racconto, partita per partita, dei principali verdetti emersi ieri.

Serie A, i risultati di ieri

Il pomeriggio di Serie A si è aperto con il clamoroso harakiri del Lecce, passato in vantaggio dopo pochi secondi ma poi travolto dalla rimonta del Parma, favorita da due espulsioni – il Lecce chiude in nove e pagherà caro con il giudice sportivo questa ingenuità – e da un’autorete, episodi che hanno cambiato volto alla partita. Al Franchi la Fiorentina ha accarezzato un successo fondamentale in chiave salvezza, salvo farsi raggiungere nel finale da un Milan ancora discontinuo ma salvato dalla giocata di Nkunku. Al Bentegodi la Lazio è tornata a vincere dopo settimane difficili, imponendosi di misura sul Verona grazie a un episodio fortunoso, un’autorete, che ha deciso una gara bloccata e nervosa.

In serata, a San Siro, il big match tra Inter e Napoli ha regalato spettacolo e polemiche. I nerazzurri sono andati due volte avanti, ma sono stati ripresi entrambe le volte da un McTominay dominante, autore di una doppietta che ha evitato la fuga della capolista. Il rigore concesso all’Inter ha scatenato la furia di Conte, espulso nel finale di una partita intensa e tesa, che regala anche un palo dell’Inter nei minuti finali. Un risultato che lascia inalterate le distanze ma alimenta il clima di pressione nella lotta al vertice.

Genoa–Cagliari, Stadio Luigi Ferraris – ore 18.30

Il girone di ritorno si apre subito con una partita che vale più dei tre punti in palio. A Marassi, Genoa e Cagliari si affrontano separate da appena tre lunghezze in classifica, rispettivamente a quota 16 e 19, con alle spalle una zona retrocessione che non concede margini d’errore. È uno scontro diretto a tutti gli effetti, anche per il momento in cui arriva: prima giornata del ritorno, pressione alta e calendario che non fa sconti.

Il Genoa di Daniele De Rossi arriva all’appuntamento dopo l’1-1 di San Siro contro il Milan, risultato che ha dato ossigeno ma non ha risolto i problemi di classifica. I rossoblù liguri convivono con diverse assenze pesanti, mentre il Cagliari di Fabio Pisacane, reduce dal 2-2 interno con la Cremonese maturato con una rimonta nel finale, prova a sfruttare l’inerzia per allungare e mettere distanza tra sé e la zona calda. Una gara che si annuncia bloccata, nervosa, in cui ogni episodio può pesare più del gioco espresso.

Assenti, diffidati e squalificati

Genoa

Assenti: Siegrist (frattura del dito, da valutare), Ekuban (lesione al bicipite femorale, rientro inizio febbraio), Messias (problema muscolare, da valutare), Gronbaek (problema fisico, da valutare), Cornet (problema fisico, da valutare).

Diffidati: Ostigard. Squalificati: nessuno.

Cagliari

Assenti: Belotti (lesione del legamento crociato, rientro aprile), Deiola (problema muscolare, da valutare), Felici (rottura del legamento crociato, stagione finita), Folorunsho (operato al legamento collaterale mediale del ginocchio, rientro inizio febbraio), Mina (problema a un ginocchio, da valutare).

Diffidati: Prati, Esposito. Squalificati: nessuno.

Probabili formazioni

Genoa (3-5-2) – Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovsky, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.

Cagliari (3-5-2) – Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kilicsoy. Allenatore: Pisacane.

Arbitro

Federico La Penna (Roma); assistenti Paolo Laudato (Taranto) e Marco Ceccon (Lovere); quarto ufficiale Juan Luca Sacchi (Macerata); VAR Luigi Nasca (Bari); AVAR Fabio Maresca (Napoli).

Dove vederla

Diretta su DAZN, visibile su smart tv compatibili tramite app, console PlayStation e Xbox, TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match disponibile anche su Sky al canale 214 per gli abbonati Zona DAZN. Streaming su app DAZN per gli abbonati.

Juventus–Cremonese, Allianz Stadium – ore 20.45

A chiudere la ventesima giornata di Serie A è la sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Cremonese, un incrocio che sulla carta sembra segnato ma che, per momento della stagione e contesto, richiede ai bianconeri la massima attenzione. La squadra di Luciano Spalletti arriva con l’obiettivo di dare continuità a una corsa alta e concreta, mentre i grigiorossi cercano punti pesanti per non perdere contatto con il gruppo che sta davanti.

La Juventus si presenta all’appuntamento forte di quattro vittorie nelle ultime cinque gare di campionato, compreso il netto 3-0 sul campo del Sassuolo che ha confermato la crescita della squadra anche lontano da Torino. Sul fronte opposto, la Cremonese di Davide Nicola arriva a Torino in un momento complicato: due soli punti nelle ultime cinque partite, con il rimpianto dell’ultimo turno contro il Cagliari, quando i grigiorossi hanno dilapidato un doppio vantaggio facendosi rimontare nel finale. La squadra lombarda continua però a mostrarsi organizzata e competitiva, soprattutto quando riesce a mantenere ordine difensivo e sfruttare la fisicità del tandem Bonazzoli–Vardy.

Assenti, diffidati e squalificati

Juventus

Assenti: Vlahovic (lesione di alto grado all’adduttore sinistro, rientro marzo), Rugani (lesione di medio grado al gemello mediale, rientro fine gennaio), Gatti (lesione del menisco mediale, rientro fine gennaio), Milik (problema fisico, rientro fine gennaio), Rouhi (problema fisico), Conceiçao (fastidio muscolare, da valutare).

Diffidati: Locatelli.

Squalificati: nessuno.

Cremonese

Assenti: Collocolo (lesione al retto femorale, da valutare), Sarmiento (problema fisico).

Diffidati: Barbieri, Bondo, Pezzella.

Squalificati: nessuno.

Probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1) – Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

Cremonese (3-5-2) – Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.

Arbitro

Ermanno Feliciani (Teramo); assistenti Luigi Rossi (Rovigo) e Claudio Barone (Roma); quarto ufficiale Andrea Calzavara (Varese); VAR Matteo Gariglio (Pinerolo); AVAR Daniele Chiffi (Padova).

Dove vederla

Diretta su DAZN, visibile su smart tv compatibili tramite app, console PlayStation e Xbox, TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match disponibile anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251). Streaming su Sky Go o su NOW.

Serie A, i risultati

Como–Bologna 1–1

49’ Cambiaghi (B), 90’+4’ Baturina (C)

Udinese–Pisa 2–2

13’ Tramoni (P), 19’ Kabasele (U), 40’ Davis rig. (U), 67’ Meister (P)4

Roma–Sassuolo 2–0

76’ Koné (R), 79’ Soulé (R)

Atalanta–Torino 2–0

13’ De Ketelaere (A), 90’+5’ Pasalic (A)

Lecce–Parma 1–2

1’ Stulic (L), 64’ Gabriel aut. (P), 72’ Pellegrino (P)

Fiorentina–Milan 1–1

66’ Comuzzo (F), 90’ Nkunku (M)

Hellas Verona–Lazio 0–1

79’ Nelsson aut. (L)

Inter–Napoli 2–2

9’ Dimarco (I), 26’ McTominay (N), 73’ Calhanoglu rig. (I), 81’ McTominay (N)

Oggi

Genoa-Cagliari ore 18.30

Juventus-Cremonese ore 20.45

Classifica

Inter 43, Milan 40, Napoli e Roma 39, Juventus 36, Como 34, Atalanta 31, Lazio 28, Udinese 26, Sassuolo e Torino 23, Cremonese 22, Parma 21, Cagliari 19, Lecce 17, Genoa 16, Fiorentina 14, Hellas Verona e Pisa 13

Prossimo Turno

Venerdì 16 gennaio

Pisa–Atalanta 20.45

Sabato 17 gennaio

Udinese–Inter 15.00

Napoli–Sassuolo 18.00

Domenica 18 gennaio

Parma–Genoa 12.30

Bologna–Fiorentina 15.00

Torino–Roma 18.00

Milan–Lecce 20.45

Lunedì 19 gennaio

Cremonese–Hellas Verona 18.30

Lazio–Como 20.45