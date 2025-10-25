Serie A, Napoli-Inter, partitissima di oggi: dove e quando vederla in onda | Ultimissime e formazioni

La Serie A entra nel vivo dell’autunno con un turno che ha inaugurato dieci giorni di fuoco per le big del campionato. Tra anticipi, infrasettimanali e coppe europee, il calendario non concede respiro, mentre la corsa al vertice continua a infiammarsi.

Il Milan, reduce da un avvio autoritario e da un primato pesante, ha inaugurato l’ottava giornata a San Siro contro il Pisa in una partita che, almeno sulla carta, sembrava un test agevole. E invcece…

Milan-Pisa, capolista fermata

L’anticipo di San Siro tra Milan e Pisa si è concluso 2-2, con più di un rimpianto per i rossoneri.

Il Pisa di Gilardino, invece, ha confermato di non essere una comparsa. Compatto, organizzato, capace di sfruttare gli episodi: la reazione al vantaggio di Leao imbeccato da Ricci è efficacee e si concretizza con il rigore trasformato da Cuadrado e un contropiede vincente di Nzola che ribaltano il risultato. Il Milan ha reagito nel finale, trovando il pareggio in extremis con Athekame, ma il punto lascia un retrogusto amaro.

Leao ha brillato a tratti, Modric ha imposto qualità, ma nel complesso è mancata quella freddezza che distingue una capolista da una squadra in costruzione. Il Pisa, ancora senz vittorie conquista un punto pesantissimo.

Martedì, il Milan ritroverà l’Atalanta del derby della New Balance Arena: un banco di prova immediato per capire se questo 2-2 sarà stato soltanto un inciampo o il segnale di un rallentamento più profondo.

Il programma di oggi

Udinese-Lecce, Bluenergy Stadium (ore 15.00)

L’Udinese cerca lo scatto dopo due pari di fila e una lunga astinenza di vittorie interne: la spinta di Zaniolo alle spalle di Davis resta il leitmotiv delle “ultime dai campi”, con Runjaic che ritrova scelte praticamente complete. Il Lecce di Di Francesco arriva in serie utile e con la solita organizzazione: difesa molto migliorata rispetto alle partite di avvio, anche in trasferta, e squadra molto più volitiva in avanti. L’Udinese dovrebbe riconfermare Okoye dopo due mesi di squalifica. Dubbio per il tecnico salentino il ballottaggio tra Camarda e Stulic con qualche chance in più per quest’ultimo.

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Lovric, Miller, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.

Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Kialonda Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Tete Morente. All. Di Francesco.

Arbitro – Feliciani (Vecchi – Moro) IV Galipò VAR Maggioni AVAR Meraviglia

Dove vederla: diretta in streaming su DAZN

Parma-Como, Stadio Tardini (ore 15.00)

Parma in affanno e poco sereno in difesa contro un Como entusiasta che sogna quotazioni europee, soprattutto dopo la vittoria sulla Juventus. La squadra di Fabregas conferma la sua identità aggressiva, pressing alto e linee corte, un tema tattico che potrebbe essere problematico per il Parma. Assente nel Parma Ndiaye, squalificato, così come Rodriguez nel Como.

Probabili formazioni

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Løvik, Bernabé, Keita, Estévez, Britschgi; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta.

Como (3-5-2): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf; Vojvoda, Da Cunha, Perrone, Caqueret, Alberto Moreno; Nico Paz, Morata. All. Fàbregas.

Calcio d’inizio alle 15.00, diretta su DAZN (anche con finestra ZONA DAZN per chi è abbonato Sky).

Arbitro Chiffi (Yoshikawa – Laudato) IV Sacchi J.L. VAR Mazzoleni AVAR Doveri

Napoli-Inter, Stadio Diego Armando Maradona (18.00)

In teoria sarebbe uno scenario da vetta: ma il Napoli arriva da due scoppole pesantissime con le sconfitte di Torino e di Eindhoven (6-2) in Coppa. Chivu arriva con inerzia positiva e una struttura ormai riconoscibile, con Lautaro leader tecnico e Bonny fattore di profondità ma anche sempre a segno quando viene proposto da titolare. Tanti problemi di formazione per Conte che non recupera nessuno dei suoi infortunati, e perde anche Lobotka. Chi vince andrebbe comunque in testa, scavalcando il Milan. In caso di parità entrambe ancora dietro ai rossoneri, e con due punti da recuperare.

Probabili formazioni

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Bonny. All. Chivu.

Arbitro (Bindoni – Baccini) IV Ayroldi VAR Marini AVAR Pezzuto

Diretta esclusiva DAZN.

Cremonese-Atalanta, Stadio Zini (20.45)

Lo Zini è diventato campo ostico: serie utile lunga in casa e identità pragmatica da parte dei grigiorossi. La Dea resta l’unica squadra imbattuta in campionato, ma ha pareggiato spesso, anche in Europa nell’ultimo turno di Champions, domiunato ma sbranandosi un gran numero di gol. Juric lavora per sbloccare il fronte offensivo senza perdere equilibrio.

Nicola punta sulle corse di Vandeputte e sugli attacchi seconda linea di Bonazzoli accanto a Vardy. Atalanta con catene laterali veloci (Bellanova/Zappacosta) e rifinitura tra le linee per De Ketelaere/Lookman.

Probabili formazioni

Cremonese (3-5-2): Silvestri; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Terracciano; Vardy, Bonazzoli. All. Nicola. (Sky Sport)

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Scamacca. All. Juric.

Arbitro Arena (Palermo – Cipressa) IV Marcenaro VAR Aureliano AVAR Maresca

Dove vederla: diretta TV su DAZN e Sky Sport Calcio; streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

Serie A, programma ottava giornata

Milan – Pisa 2-2 (Leao, Cuadrado su rigore, Nzola, Athekame)

Sabato 25 ottobre

Oggi

Udinese – Lecce SKY (15.00)

Parma – Como SKY (15.00)

Napoli – Inter SKY (18.00)

Cremonese – Atalanta DAZN, SKY, NOW (20.45)

Domenica 26 ottobre

Torino – Genoa SKY (12.30)

Verona – Cagliari SKY (15.00)

Sassuolo – Roma SKY (15.00)

Fiorentina – Bologna DAZN, SKY, NOW (18.00)

Lazio – Juventus SKY (20.45)

Classifica – Milan 17, Inter, Napoli e Roma 15, Bologna 13, Como e Juventus 12, Atalanta 11, Sassuolo e Cremonese 10, Udinese e Lazio 8, Cagliari e Torino 8, Parma e Lecce 6, Verona e Pisa 4, Fiorentina, Genoa 3

Prossimo turno

Martedì 28 ottobre

Lecce – Napoli ore 18.30

Atalanta – Milan ore 20.45

Mercoledì 29 ottobre

Como – Verona ore 18.30

Juventus – Udinese ore 18.30

Roma – Parma ore 18.30

Bologna – Torino ore 20.45

Genoa – Cremonese ore 0.45

Inter – Fiorentina ore 20.45

Giovedì 30 ottobre

Cagliari – Sassuolo ore 18.30

Pisa – Lazio ore 20.45