Serie A, Lazio-Genoa stasera in TV: orario, canale e dove vedere la partita in diretta streaming

La 23ª giornata di Serie A si apre questa sera con l’anticipo Lazio-Genoa allo Stadio Olimpico di Roma. Calcio d’inizio alle 20.45 con diretta esclusiva su DAZN e DAZN 1 (canale 214 di Sky) per gli abbonati a entrambe le piattaforme.

Lazio-Genoa, stati d’animo contrapposti

I biancocelesti di Maurizio Sarri cercano il riscatto dopo un solo punto nelle ultime due giornate (KO interno con il Como e pareggio a Lecce) in un contesto non facile visto che la tifoseria organizzata della Lazio ha annunciato proteste e manifestazioni fuori dallo stadio contro la proprietà del club con l’Olimpico destinato probabilmente a restare semideserto, mentre il Genoa di Daniele De Rossi arriva galvanizzato dalla rimonta da 0-2 a 3-2 contro il Bologna con l’eurogoal di Messias a tempo scaduto e una serie positiva di ben cinque partite che hanno trascinato il genoa fuori dalla zona drammatica.

Lazio-Genoa: momento delle squadre

La Lazio occupa la nona posizione in classifica con 29 punti, frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte. I biancocelesti attraversano un momento complicato: dopo il pesante 0-3 casalingo contro il Como del 19 gennaio, è arrivato il pareggio a reti bianche a Lecce. A complicare la situazione c’è il caos mercato, con Romagnoli ancora al centro delle trattative con l’Al-Sadd e non convocato per questa partita. Nelle ultime cinque gare: una vittoria (Verona), due pareggi (Fiorentina, Lecce) e due sconfitte (Napoli, Como).

Il Genoa è tredicesimo con 23 punti (5 vittorie, 8 pareggi, 9 sconfitte) ma viaggia a +6 sulla zona retrocessione e ha ritrovato fiducia grazie alla clamorosa rimonta contro il Bologna. Nelle ultime cinque partite: due vittorie (Bologna, Cagliari), tre pareggi (quelli esterni con Parma e Milan, e quello a Marassi con il Pisa). Il Genoa non batte la Lazio dal 27 agosto 2023: da quel momento cinque successi consecutivi dei biancocelesti tra Serie A e Coppa Italia.

Le scelte di Sarri e De Rossi

Sarri deve rinunciare a Romagnoli, che non si è allenato ed è in trattativa con l’Al-Sadd: al suo posto Provstgaard accanto a Gila, considerando anche l’infortunio di Patric. In mediana torna titolare Cataldi, mentre in attacco Dia è favorito su Ratkov. Sulle fasce Isaksen in vantaggio su Cancellieri. Daniel Maldini, neo-acquisto, è a disposizione ma partirà dalla panchina.

De Rossi ritrova Ostigard in difesa dopo la squalifica, mentre tra i pali confermato il neo-arrivato Bijlow a discapito di Leali. In attacco coppia Vitinha-Colombo, con Ekhator pronto a subentrare. Norton-Cuffy sarà regolarmente titolare nonostante la trattativa in fase avanzata con l’Inter. Sempre ai box Baldanzi, altro acquisto invernale.

I precedenti sorridono alla Lazio: nelle ultime cinque sfide tra le due squadre, i biancocelesti hanno vinto tutte e cinque le partite senza mai subire gol.

Probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

Indisponibili: Gigot, Patric, Rovella (infortunati), Romagnoli (non convocato per questioni di mercato).

Diffidati: Cancellieri, Pellegrini, Romagnoli.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

Indisponibili: Baldanzi, Gronbaek, Siegrist (infortunati).

Diffidati: Masini.

Arbitro

Luca Zufferli di Udine. Assistenti: Rossi L. e Zingarelli. Quarto uomo: Dionisi. VAR: Camplone. AVAR: Guida.

Orario e dove vederla in TV

Lazio-Genoa si gioca venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, disponibile tramite app su smart TV, dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, TIMVISION Box e console PlayStation e Xbox. Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky potrà seguire il match anche su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN. Disponibile anche lo streaming su sito DAZN e app mobile.

Serie A, la 23esima giornata

Venerdì 30 gennaio

Lazio-Genoa ore 20.45

Sabato 31 gennaio

Pisa-Sassuolo ore 15.00

Napoli-Fiorentina ore 18.00

Cagliari-Verona ore 20.45

Domenica 1 febbraio

Torino-Lecce ore 12.30

Como-Atalanta ore 15.00

Cremonese-Inter ore 18.00

Parma-Juventus ore 20.45

Domenica 2 febbraio

Udinese-Roma ore 20.45

Lunedì 3 febbraio

Bologna-Milan ore 20.45

La classifica

Inter 52

Milan 47

Roma 43

Napoli 43

Juventus 42

Como 40

Atalanta 35

Bologna 30

Lazio 29

Udinese 29

Sassuolo 26

Cagliari 25

Genoa 23

Cremonese 23

Parma 23

Torino 23

Lecce 18

Fiorentina 17

Pisa 14

Verona 14

Prossimo turno

Giovedì 6 febbraio

Verona-Pisa ore 20.45

Venerdì 7 febbraio

Genoa-Napoli ore 18.00

Fiorentina-Torino ore 20.45

Sabato 8 febbraio

Bologna-Parma ore 12.30

Lecce-Udinese ore 15.00

Milan-Como ore 15.00 (posticipata)

Sassuolo-Inter ore 18.00

Juventus-Lazio ore 20.45

Domenica 9 febbraio

Atalanta-Cremonese ore 18.30

Roma-Cagliari ore 20.45