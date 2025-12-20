Serie A, due anticipi: Juventus-Roma e Lazio-Cremonese | Arbitri, ultimissime, formazioni, dove vederle in TV

Sedicesima giornata a scarto ridotto a causa degli impegni concomitanti di Supercoppa: una giornata che accende la corsa europea e mette pressione alle big tra incroci diretti, sorprese e sfide che possono cambiare la classifica. Oggi Juventus-Roma e Lazio-Cremonese

La sedicesima giornata di Serie A si presenta come uno snodo di quelli che, a fine stagione, spesso si ricordano. Non tanto per la quantità di big match, anche perché il turno risulta ridotto dall’assenza delle squadre impegnate in Supercoppa, quanto per il peso specifico di alcune delle partite disseminate lungo il weekend.

Serie A, la sedicesima giornata

La classifica è corta, le ambizioni sono vive quasi ovunque e anche la zona centrale, spesso trascurata, oggi balla su pochi punti: significa che ogni risultato può spostare più di una posizione e ridisegnare umori e prospettive.

Apre la giornata la Lazio, reduce dalla clamorosa vittoria in nove uomini a Parma e ora chiamata a confermarsi contro una Cremonese che ha stupito per continuità, maturità e coraggio.

In serata la scena si sposta all’Allianz Stadium, dove Juventus e Roma si affrontano in una sfida che, negli ultimi anni, ha sempre pesato sulla corsa Champions: due squadre non perfette ma vive, consapevoli che un successo può valere molto più di tre punti.

È anche una giornata ridotta, compattata e alleggerita dal calendario per via degli impegni di Supercoppa (in finale Napoli e Bologna), che hanno spostato alcune partite più avanti e lasciato un programma essenziale ma molto denso. Chi vuole tenere il passo non può permettersi distrazioni, chi rincorre deve accelerare: ogni dettaglio pesa, soprattutto in un turno così breve ma carico di conseguenze.

Serie A, le partite di oggi

Lazio-Cremonese, Stadio Olimpico ore 18.00

La sedicesima giornata propone all’Olimpico una sfida che intreccia ambizioni, limiti e stati d’animo molto diversi. La Lazio si è rimessa in carreggiata con il colpo clamoroso di Parma, una vittoria che ha restituito fiducia e compattezza dopo settimane altalenanti. Il percorso resta segnato dai blocchi del mercato estivo e da una continuità ancora fragile, ma i segnali arrivati contro Milan e Lecce avevano già raccontato una squadra più solida e meno esposta alle amnesie di inizio stagione. Con 22 punti in classifica, i biancocelesti cominciano a intravedere la zona Europa e sanno che questo tipo di partite, in casa, non si può sbagliare.

La Cremonese viaggia invece con l’entusiasmo della neopromossa che ha già imparato a stare nella categoria. Nicola ha dato identità, struttura e una continuità sorprendente, soprattutto nelle prestazioni lontano dallo Zini: il 3-1 di Bologna e il 2-0 al Lecce sono indicatori precisi di una squadra coraggiosa e mentalmente solida. La sconfitta di Torino non ha scalfito l’autostima, né la percezione di un campionato fin qui sopra le aspettative, con 20 punti che raccontano un percorso lucido e senza frenesie.

Sarri riparte dal 4-3-3 e dalle certezze ritrovate nel fraseggio. La costruzione passa dai piedi di Cataldi e Vecino, mentre Guendouzi resta la cerniera dinamica che tiene insieme recupero e verticalità. L’assenza di Zaccagni pesa, così come quella di Basic, ma l’inserimento di Cancellieri dà ampiezza e strappi. Davanti, Castellanos e Rodríguez devono garantire profondità e attacchi diretti alla linea.

La Cremonese risponde con il 3-5-2 che Nicola ha reso naturale: compattezza centrale, esterni aggressivi e una coppia d’attacco che alterna movimento e fisicità. Vardy rappresenta esperienza e letture, Bonazzoli porta ritmo e conclusioni rapide. Il cuore della sfida sarà nella zona mediana, dove Bondo e Grassi dovranno reggere l’urto del palleggio biancoceleste.

Assenti, diffidati e squalificati

Per la Lazio fuori gli squalificati Basic e Zaccagni; restano indisponibili Gigot, Isaksen e Rovella. Guendouzi è diffidato.

Per la Cremonese Payero è squalificato; ai box Collocolo, mentre Grassi e Sarmiento restano da valutare.

Probabili formazioni

Lazio (4-3-3) – Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Guendouzi; Cancellieri, Rodríguez, Castellanos.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Ceccherini, Baschirotto; Barbieri, Vandeputte, Grassi, Bondo, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

Arbitro

Dirige Luca Pairetto della sezione di Nichelino, con assistenti Laudato e Regattieri. Quarto ufficiale Bonacina, VAR Antonio Rapuano Camplone, AVAR Manganiello.

Dove vederla

Lazio-Cremonese sarà trasmessa in diretta alle 18.00 su DAZN, con streaming via app e sito. Match disponibile anche per tutti gli abbonati di Sky che hanno sottoscritto l’accesso ai programmi DAZN.

Juventus-Roma, Allianz Stadium ore 20.45

Il sabato si chiude con un big match che pesa per la corsa Champions. La Juventus arriva da un periodo di ripartenza: le vittorie su Udinese, Cagliari e Bologna hanno rimesso in moto un gruppo che aveva accusato il contraccolpo della sconfitta di Napoli. La squadra di Spalletti è meno scintillante rispetto alle versioni più strutturate degli anni scorsi, ma vibra di equilibrio, pragmatismo e una crescente solidità centrale. I 26 punti in classifica tengono i bianconeri pienamente nella lotta per i primi quattro posti.

La Roma vive un percorso più altalenante ma, nelle ultime uscite, ha ritrovato brillantezza e autostima grazie ai successi su Como e Celtic. Gasperini ha impostato un’identità più verticale, più intensa e meno legata al possesso, affidandosi alle letture di Pellegrini e alla freschezza di Soulé. L’assenza di Dovbyk complica il reparto offensivo, ma la squadra sembra aver ritrovato fluidità e densità nelle due fasi.

Spalletti riparte dal 3-4-2-1 con Di Gregorio tra i pali e la difesa guidata da Bremer. Le corsie sono affidate alla corsa di McKennie e Cambiaso; Locatelli e Thuram garantiscono equilibrio e recupero, mentre Yildiz e Conceicao accendono la trequarti con cambi di passo e creatività. Openda resta il riferimento avanzato, chiamato a duellare con una linea romanista che si muove con aggressività.

La Roma si presenta con un sistema speculare, con Svilar in porta e un pacchetto arretrato che potrebbe vedere Rensch arretrato qualora Hermoso non ce la facesse. Cristante e Kone formano l’asse di centrocampo, mentre Pellegrini e Soulé cercano linee per Ferguson, preferito in avvio.

Assenti, diffidati e squalificati

Nella Juventus mancano per infortunio Pinsoglio, Rugani, Cabal, Gatti e Vlahovic; Koopmeiners è squalificato.

Nella Roma fuori Dovbyk, mentre Hermoso è da valutare. Diffidati: Mancini, Hermoso e Wesley.

Probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1) – Di Gregorio; Bremer, Kalulu, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram-Ulien, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; Openda.

Roma (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Celik, Hermoso (o Rensch); Rensch/Wesley, Cristante, Kone, Pellegrini; Soulé, Ferguson; Ferguson.

Arbitro

Designato Simone Sozza della sezione di Seregno. Assistenti Baccini e Perrotti; quarto ufficiale Sacchi; VAR Ghersini, AVAR Mazzoleni.

Dove vederla

Juventus-Roma sarà trasmessa alle 20.45 su DAZN e Sky: diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

Serie A, il programma: 16esima giornata

Sabato 20 dicembre

Lazio-Cremonese – ore 18.00

Juventus-Roma – ore 20.45

Domenica 21 dicembre

Cagliari-Pisa – ore 12.30

Sassuolo-Torino – ore 15.00

Fiorentina-Udinese – ore 18.00

Genoa-Atalanta – ore 20.45

Mercoledì 14 gennaio

Napoli-Parma – ore 18.30

Inter-Lecce – ore 20.45

Giovedì 15 gennaio

Verona-Bologna – ore 18.30

Como-Milan – ore 20.45

La classifica

Inter 33, Milan 32, Napoli 31, Roma 30, Juventus 26, Bologna 25, Como 24, Lazio 22, Sassuolo e Udinese 21, Cremonese 20, Atalanta 19, Torino 17, Lecce 16, Cagliari, Genoa e Parma 14, Verona 12, Pisa 10, Fiorentina 6

Prossimo turno – 17esima giornata

Sabato 27 dicembre

Parma–Fiorentina 12.30

Lecce–Como 15.00

Torino–Cagliari 15.00

Udinese–Lazio 18.00

Pisa–Juventus 20.45

Domenica 28 dicembre

Milan–Verona 12.30

Cremonese–Napoli 15.00

Bologna–Sassuolo 18.00

Atalanta–Inter 20.45