Serie A, il programma della domenica: Juventus a Como, Milan-Fiorentina chiude la giornata | Formazioni, arbitri, ultime notizie, dove vederle

Prosegue la settima giornata del campionato di Serie A dopo la clamorosa vittoria dell’Inter a Roma che ha portato i nerazzurri al comando della classifica; spiccano la visita della Juve a Como e la Fiorentina, in crisi di risultati a San Siro

La vittoria dell’Inter di ieri all’Olimpico sulla Roma di Gasperini, gol decisivo di Bonny, e la sconfitta altrettanto clamorosa del Napoli sul campo di un Torino in crisi di risultati – con un gol annullato alla squadra di Conte all’ultimo istante, hanno dato alla settima giornata che riporta le squadre in campo dopo la sosta per la Nazionale, un senso davvero speciale e particolare.

Serie A, la settima giornata oggi

Il programma oggi prosegue con cinque partite estremamente interessanti per i rispettivi obiettivi. La Juventus può approfittare di una classifica che si è fatta più corta ma deve vincere a Como contro una squadra attrezzata e imprevedibile. La Lazio, che è in forte ritardo, chiede spazio all’Atalanta che può spiccare un balzo importante verso le posizioni di vertice. Il Milan sogna il primo posto in classifica in solitudine, scalzando anche l’Inter, ma deve battere una Fiorentina che a oggi non ha ancora vinto. Come il Genoa, che ospita il Parma.

Serie A, il programma

Como – Juventus (h. 12.30) – DAZN

La Juventus torna sul Lago per una sfida che rappresenta un rischio importante per una squadra reduce da tre pareggi consecutivi. Il dubbio nella Juventus riguarda Vlahovic, nessun dubbio invece circa le condizioni di Bremer che non ce la fa. Giocherà Rugani dal primo minuto. Ballottaggio anche per Koopmeiners. Como che sogna un colpaccio che darebbe ulteriore autorevolezza a un progetto costruito per consolidarsi nel massimo campionato. Juventus imbattuta contro il Como nelle ultime 23 partite di Serie A. Como che vinse contro la Juventus l’ultima volta… nel 1952.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Kuhn; Morata. All. Fabregas.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Tudor.

Arbitro: Ayroldi – Assistenti: Di Gioia, Cavallina – IV: Zufferli – VAR: Maresca – AVAR: La Penna.

Cagliari – Bologna (h. 15.00) – DAZN

Sfida tra due squadre in fiducia: il Cagliari sogna la terza vittoria consecutiva, mentre il Bologna di Italiano tenterà di consolidare un avvio che cerca riconferma europea. L’ultimo precedente dello scorso anno vide il Bologna passare alla Domus. Partita imprevedibile tra due squadre che possono continuare a sorprendere. Bologna ancora senza Immobile e che si affida a un modulo a una sola punta con Castro. Titolare tra i pali Ravaglia. Il Cagliari dal canto suo recupera Mina che dovrebbe vestire subito la maglia da titolare.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Luperto, Mina, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho, S. Esposito; Borrelli. All. Pisacane.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

Arbitro: Marchetti – Assistenti: Di Monte, Belsanti – IV: Turrini – VAR: Ghersini– AVAR: Doveri

Genoa – Parma (h. 15.00) – DAZN

Al Ferraris è già scontro diretto per la salvezza. Il Genoa cerca la prima vittoria stagionale, due soli punti in seri partite contro un Parma di solito piuttosto solido ma poco incisivo in attacco.

Vieira recupera Ostigard e ha problemi di scelta in attacco con il ballottaggio tra Vitinha e Carboni con qualche chance in più per il primo in supporto a Ekhator. Cornet torna a disposizione, ma parte dalla panchina. Cuesta che schiera il terzetto composto da Delprato, Circati e Ndiaye, con tandem d’attacco composto da Pellegrino e Cutrone. Genoa che punta anche sulle statistiche: contro il Parma a Marassi segna sempre almeno un gol ed è reduce da tre vittorie consecutive contro i Ducali

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Vitinha, Malinovskyi, Ellertsson; Ekhator. All. Vieira.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta.

Arbitro: Sozza – Assistenti: Dei Giudici, Mokhtar – IV: Pairetto – VAR: Marini – AVAR: Prontera

Atalanta – Lazio (h. 18.00) (DAZN/NOW/SKY)

Sfida ad alta intensità tra due squadre che si somigliano molto ma che arrivano da momenti contrastanti. L’Atalanta pur con qualche colpo a vuoto si è stabilmente sistemata a ridosso delle prime posizioni e può puntare al vertice sfruttando anche una classifica più corta. Lazio in affanno e reduce da una sconfitta nel derby che pesa ancora da un punto di vista emotivo.

Juric recupera De Ketelaere che potrebbe agire da falso nueve con Pasalic e Sulemana a supporto. Zalewski a sinistra, Ahanor nuovamente di nuovo tra i titolari. Scamacca pronto in caso di necessità in panchina. Sarri ha tante indisponibilità considerando anche Zaccagni in condizioni non perfette. Castellanos è fuori. Davanti ci sarà Pedro.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; Pasalic, Sulemana; De Ketelaere. All. Juric.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Pedro. All. Sarri.

Arbitro: Collu – Assistenti: Rossi L., Politi – IV: Colombo – VAR: Gariglio – AVAR: Meraviglia

Milan – Fiorentina (h. 20.45) – DAZN

Il turno domenicale si chiude a San Siro con un classico del calcio italiano. Il Milan, ha la concreta di andare al comando della classifica a punteggio pieno scavalcando anche l’Inter. Ma deve battere una Fiorentina in netta crisi di risultati e ancora alla ricerca della sua prima vittoria. Allegri in settimana ha perso Pulisic che si è fatto male con la sua Nazionale. Toccherà dunque a Leao. Fuori anche Rabiot. In forte dubbio Loftus-Cheek.

Fiorentina che recupera Kean dopo la Nazionale e punta alla doppia carta offensiva con Gudmundsson dal primo minuto. Pioli torna a San Siro da ex, ma chiede punti che sono indispensabili per la sua squadra.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Saelemaekers; Leao. All. Allegri.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Kean, Gudmundsson. All. Pioli.

Arbitro: Marinelli – Assistenti: Mondin, Bahri – IV: Arena – VAR: Abisso – AVAR: Di Paolo

Lunedì 20 ottobre

Cremonese-Udinese, 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Classifica di Serie A

Inter 20

Napoli 15

Roma 15

Milan 13*

Juventus 12*

Atalanta 10*

Bologna 10*

Sassuolo 10*

Como 9*

Cremonese 9*

Cagliari 8*

Udinese 8*

Torino 8*

Lazio 7*

Lecce 6*

Parma 5*

Verona 4*

Fiorentina 3*

Pisa 3*

Genoa 2*

Le squadre con un asterisco devono recuperare una gara

Prossimo turno (8ª giornata)

Sabato 25 ottobre

Lecce – Torino (h. 15.00)

Fiorentina – Genoa (h. 18.00)

Juventus – Atalanta (h. 20.45)

Domenica 26 ottobre

Bologna – Inter (h. 12.30)

Napoli – Sassuolo (h. 15.00)

Lazio – Verona (h. 15.00)

Parma – Milan (h. 18.00)

Roma – Cagliari (h. 20.45)

Lunedì 27 ottobre

Udinese – Como (h. 18.30)

Pisa – Cremonese (h. 20.45)