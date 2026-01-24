Prosegue la 22esima giornata di Serie A con tre partite: dopo l’incredibile 6-2 dell’Inter sul Pisa, in campo Como-Torino, Fiorentina-Cagliari e Lecce-Lazio. Ecco dove vederle con il palinsesto completo della giornata in TV e in streaming

Dove vedere Como-Torino, Fiorentina-Cagliari e Lecce-Lazio in tv e streaming: orari e canali del sabato di Serie A | Risultati e classifica aggiortnata

Il sabato della 22ª giornata di Serie A si apre con il botto: l’Inter ha battuto il Pisa 6-2 a San Siro nell’anticipo del venerdì sera, rimontando uno shock iniziale che aveva visto i toscani avanti 2-0. I nerazzurri di Cristian Chivu volano così a 52 punti, portandosi momentaneamente a +6 sul Milan e +9 sul Napoli. Oggi altre tre partite in programma: alle 15.00 Como-Torino, alle 18.00 Fiorentina-Cagliari e alle 20.45 Lecce-Lazio chiuderà il sabato di campionato.

Serie A, i risultati

L’Inter si conferma pazza e forte di un DNA imprevedibile in una partita folle a San Siro. Avvio da incubo con il Pisa avanti 2-0 grazie alla doppietta di Moreo: il primo gol al 11′ nasce da un clamoroso errore di Sommer che regala palla all’attaccante toscano, bravo a insaccare da 40 metri. Il raddoppio arriva al 23′ su corner con Moreo ancora protagonista di testa.

San Siro fischia, Chivu toglie Luis Henrique e inserisce Dimarco: è la mossa che cambia tutto. Nel giro di sei minuti l’Inter ribalta la partita: rigore di Zielinski al 39′, pareggio di Lautaro Martinez al 41′ su assist di Dimarco, e 3-2 al 45′ con Pio Esposito sempre su cross di Dimarco. Nella ripresa i nerazzurri dilagano: Dimarco segna al 67′ con un sinistro al volo che sbatte su entrambi i pali, Bonny fa 5-2 al 70′ e Mkhitaryan chiude sul 6-2 all’82’ tornando al gol dopo 453 giorni. Una vittoria che vale oro in attesa degli scontri diretti di domenica.

Como-Torino – Stadio Sinigaglia – ore 15.00

Il Como di Cesc Fabregas arriva al match con il morale alle stelle dopo la straordinaria vittoria per 3-0 sul campo della Lazio all’Olimpico, un risultato che ha certificato l’ottimo momento dei lariani. La squadra neopromossa occupa una sorprendente sesta posizione con 37 punti, a soli due punti dalla Juventus quinta e con concrete ambizioni di zona Champions League. Nelle ultime cinque partite il Como ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, dimostrando solidità e qualità di gioco. I padroni di casa puntano ad approfittare degli scontri diretti tra le big (Juventus-Napoli e Roma-Milan) per consolidare ulteriormente la loro posizione in classifica.

Il Torino di Marco Baroni vive invece un momento complicato. I granata sono reduci dalla sconfitta interna per 2-0 contro la Roma e si trovano in quattordicesima posizione con 23 punti, a ridosso della zona retrocessione. Nelle ultime cinque partite hanno raccolto appena una vittoria contro tre sconfitte e un pareggio, un ruolino di marcia preoccupante che ha fatto scivolare la squadra nella parte bassa della classifica. Il confronto diretto degli ultimi cinque precedenti sorride al Torino con tre vittorie contro le due del Como, ma l’ultimo scontro del 24 novembre è stato un netto 5-1 per i lariani che hanno dominato al Grande Torino.

Assenti

Como: nessuno squalificato. Diffidato Paz

Torino: nessuno squalificato. Diffidato Vlasic

Como: Addai (problema al flessore, rientro fine gennaio), Diao (lesione del bicipite femorale, rientro fine gennaio), Goldaniga (problema al tallone, rientro fine gennaio), Morata (lesione di alto grado dell’adduttore lungo sinistro, rientro fine gennaio)

Torino: Aboukhlal (problema ai flessori), Gineitis (problema ai flessori), Ilic (lombosciatalgia), Masina (problema muscolare), Schuurs (operato al ginocchio, tempi indefiniti)

Probabili formazioni

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Pedersen; Ngonge, Adams. Allenatore: Baroni

Arbitro

Ermanno Feliciani di Teramo (Assistenti: Meli e Alassio. IV Uomo: Galipò. VAR: Paterna. AVAR: Doveri)

Dove vederla in tv

Como-Torino sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su DAZN sabato 24 gennaio alle ore 15.00. La partita sarà visibile scaricando l’app di DAZN su smart tv compatibili oppure utilizzando TIMVISION Box, dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o console PlayStation e Xbox. Gli abbonati sia a DAZN che a Sky potranno vedere il match sul canale DAZN 1 (numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN. La diretta streaming sarà disponibile sul sito di DAZN e tramite app su dispositivi mobili.

Fiorentina-Cagliari, Stadio Artemio Franchi – ore 18.00

La Fiorentina di Paolo Vanoli cerca conferme dopo un momento positivo che l’ha riportata a respirare. I viola sono reduci da quattro risultati utili consecutivi: vittoria contro la Cremonese, due pareggi con Lazio e Milan, e soprattutto il prezioso successo per 2-1 sul campo del Bologna nell’ultimo turno. Questi otto punti nelle ultime quattro giornate hanno allontanato momentaneamente lo spettro della retrocessione, ma la squadra rimane in diciassettesima posizione con soli 17 punti, ancora dentro la zona calda. Il Franchi può rappresentare un’arma in più per compiere un ulteriore passo lontano dalla zona rossa e avvicinarsi al Cagliari, distante solo cinque punti.

Il Cagliari di Fabio Pisacane arriva a Firenze con il morale alto dopo la storica vittoria contro la Juventus. I rossoblù hanno battuto 1-0 i bianconeri all’Unipol Domus, interrompendo un digiuno contro i torinesi che durava da anni. La squadra sarda occupa la quindicesima posizione con 22 punti, una situazione più tranquilla rispetto alla Fiorentina ma non ancora definitiva. Nelle ultime cinque partite il Cagliari ha ottenuto due vittorie, due sconfitte e un pareggio, dimostrando discontinuità. I precedenti recenti sorridono alla Fiorentina: negli ultimi cinque confronti i viola hanno vinto quattro volte contro l’unica vittoria del Cagliari, mentre l’ultimo scontro dell’agosto 2025 si è chiuso 1-1.

Assenti

Fiorentina: nessuno squalificato. Diffidati Fagioli, Mandragora, Nicolussi Caviglia e Parisi

Cagliari: nessuno squalificato. Diffidati Prati ed Esposito

Fiorentina: Dzeko (contusione a un piede), Kean (problema alla caviglia, da valutare), Lamptey (lacerazione del crociato anteriore, rientro marzo), Parisi (lesione del bicipite femorale, rientro inizio febbraio), Sabiri (problema fisico)

Cagliari: Belotti (lesione del legamento crociato, rientro aprile), Deiola (problema muscolare, da valutare), Felici (rottura del legamento crociato, stagione finita), Folorunsho (operato al legamento collaterale mediale del ginocchio, rientro fine febbraio)

Probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Solomon, Piccoli, Gudmundsson. Allenatore: Vanoli

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Gaetano, Obert; Esposito, Kilicsoy. Allenatore: Pisacane

Arbitro

Marco Guida di Torre Annunziata (Assistenti: Bindoni e Colarossi. IV Uomo: Bonacina. VAR: Di Paolo. AVAR: Di Bello)

Dove vederla in tv

Fiorentina-Cagliari sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su DAZN sabato 24 gennaio alle ore 18.00. La partita sarà visibile scaricando l’app di DAZN su smart tv compatibili oppure utilizzando TIMVISION Box, dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o console PlayStation e Xbox. Gli abbonati sia a DAZN che a Sky potranno vedere il match sul canale DAZN 1 (numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN. La diretta streaming sarà disponibile sul sito di DAZN e tramite app su dispositivi mobili.

Lecce-Lazio, Stadio Via del Mare – ore 20.45

Il Lecce di Eusebio Di Francesco attraversa un momento nerissimo. I salentini sono scivolati in piena zona retrocessione con 17 punti e occupano la diciottesima posizione dopo quattro sconfitte consecutive: ko contro Roma (0-2), Parma (1-2), Inter (1-0) e Milan (1-0). Un ruolino di marcia drammatico che ha cancellato il buon momento di dicembre e riportato la squadra in piena lotta salvezza. Al Via del Mare serve una scossa immediata per invertire la rotta e ritrovare quei punti che servono disperatamente per allontanarsi dalla zona calda. Il confronto con la Lazio rappresenta un’occasione per rialzare la testa, anche se i precedenti recenti non sorridono: negli ultimi cinque scontri diretti il Lecce ha vinto solo due volte contro le tre affermazioni biancocelesti.

La Lazio di Maurizio Sarri deve invece risollevarsi dopo il pesante 3-0 subito in casa dal Como, una sconfitta che ha fatto malissimo all’ambiente e allontanato la squadra dalla zona europea. I biancocelesti occupano la nona posizione con 28 punti, ben lontani dalle posizioni che contano, e nelle ultime cinque partite hanno raccolto appena una vittoria contro due sconfitte e due pareggi. L’emergenza a centrocampo complica i piani di Sarri: Cataldi è squalificato e Rovella si è fermato nuovamente per un problema muscolare. La trasferta salentina può rappresentare il trampolino giusto per ritrovare continuità e riavvicinarsi alla zona che vale un pass europeo.

Assenti

Lecce: squalificato Gaspar (1 giornata). Nessun diffidato

Lazio: squalificato Cataldi (1 giornata). Diffidati Cancellieri, Pellegrini e Romagnoli

Lecce: Berisha (lesione di secondo grado al retto femorale, rientro inizio febbraio), Camarda (problema alla spalla, rientro aprile), Pierret (lesione al muscolo otturatore)

Lazio: Basic (problema alla coscia, recuperato), Gigot (operato alla caviglia, rientro fine gennaio), Patric (lesione muscolare), Rovella (problema muscolare), Vecino (risentimento muscolare)

Probabili formazioni

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. Allenatore: Di Francesco

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Basic, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri

Arbitro

Daniele Chiffi di Padova (Assistenti: Imperiale e Bahri. IV Uomo: Rapuano. VAR: Mazzoleni. AVAR: Abisso)

Dove vederla in tv

Lecce-Lazio sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky sabato 24 gennaio alle ore 20.45. Su DAZN la partita sarà visibile scaricando l’app su smart tv compatibili oppure utilizzando TIMVISION Box, dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o console PlayStation e Xbox. Su Sky il match sarà disponibile sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La diretta streaming sarà disponibile su DAZN tramite sito e app, su Sky Go per gli abbonati Sky e su NOW acquistando il Pass Sport.

Serie A 22ª giornata

Inter-Pisa 6-2

11′ Moreo (P), 23′ Moreo (P), 39′ rig. Zielinski (I), 41′ Lautaro Martinez (I), 45’+2′ Pio Esposito (I), 82′ Dimarco (I), 86′ Bonny (I), 90’+3′ Mkhitaryan (I)

Sabato 24 gennaio

Como-Torino ore 15.00

Fiorentina-Cagliari ore 18.00

Lecce-Lazio ore 20.45

Domenica 25 gennaio

Sassuolo-Cremonese ore 12.30

Atalanta-Parma ore 15.00

Genoa-Bologna ore 15.00

Juventus-Napoli ore 18.00

Roma-Milan ore 20.45

Lunedì 26 gennaio

Hellas Verona-Udinese ore 20.45

Classifica

1. Inter 52 punti

2. Milan 46

3. Napoli 43

4. Roma 42

5. Juventus 39

6. Como 37

7. Atalanta 32

8. Bologna 30

9. Lazio 28

10. Udinese 26

11. Sassuolo 23

12. Cremonese 23

13. Parma 23

14. Torino 23

15. Cagliari 22

16. Genoa 21

17. Fiorentina 17

18. Lecce 17

19. Pisa 14

20. Hellas Verona 14

Prossimo turno

Venerdì 30 gennaio

Lazio-Genoa ore 20.45

Sabato 31 gennaio

Pisa-Sassuolo ore 15.00

Napoli-Fiorentina ore 18.00

Cagliari-Hellas Verona ore 20.45

Domenica 1 febbraio

Torino-Lecce ore 12.30

Como-Atalanta ore 15.00

Cremonese-Inter ore 18.00

Parma-Juventus ore 20.45

Lunedì 2 febbraio

Udinese-Roma ore 20.45

Martedì 3 febbraio

Bologna-Milan ore 20.45