La tredicesima giornata di Serie A continua oggi con quattro sfide decisive: si parte da Lecce e si prosegue con tre sfide interessanti che si chiuderanno con il big match dell’Olimpico tra lqa capolista Roma e il Napoli

Serie A: domenica con Pisa-Inter, Atalanta-Fiorentina e Roma-Napoli | Dove vederle, il programma, arbitri e probabili formazioni

La tredicesima giornata di Serie A prosegue oggi con un menù fitto e variegato che distribuisce spettacolo dall’ora di pranzo fino a tarda sera. Dopo un sabato denso di reti e colpi di scena, il turno propone quattro gare che possono incidere significativamente sulla classifica, soprattutto in zona europea e nella parte bassa. L’attesa è tutta per il posticipo dell’Olimpico, ma ogni sfida porta con sé un pezzo di racconto.

Serie A, i risultati di ieri

Il sabato ha offerto una serie di spunti che hanno ridisegnato il quadro della classifica. A Marassi è arrivata la prima vittoria del nuovo Genoa di Daniele De Rossi, un 2-1 prezioso e sofferto per una squadra in serie positiva dopo un inizio disastroso e che per la prima volta dall’inizio del campionato si trova fuori dalla zona retrocessione. Vittoria in rimonta: Verona avanti con Belghali, ma la reazione rossoblù trova corpo nei gol di Colombo e Thorsby, oltre a una gestione più coraggiosa che ha riacceso l’entusiasmo del pubblico.

A Parma, invece, l’Udinese ha compiuto un passo importante imponendosi 2-0: Zaniolo ha sbloccato la gara con un sinistro potente, mentre Davis ha chiuso i conti dal dischetto mostrando grande freddezza. La squadra friulana ha dato segnali di solidità dopo settimane complicate.

A Torino, la Juventus ha ribaltato il Cagliari in una partita meno semplice del previsto: Esposito ha sorpreso i bianconeri portando avanti i sardi, poi Yildiz ha preso per mano la squadra firmando una doppietta che ha cambiato volto al match. Non sono mancate discussioni per un contatto in area cagliaritana nel finale, ritenuto insufficiente per il rigore.

La serata si è chiusa con il successo del Milan sulla Lazio, un 1-0 che non ha evitato le polemiche: i biancocelesti hanno protestato per un presunto fallo a inizio azione sul gol di Leão, con il Milan che vince ma soffre moltissimo in un finale infuocato e carico di polemiche per una decisione arbitrale discussa e discutibile ai danni della Lazio. Le squadre escono dal campo in un clima da rissa….

Un risultato comunque pesante nella corsa ai piani alti che vede il Milan capolista per una notte.

Serie A, il programma di oggi

Lecce-Torino, Via del Mare – ore 12.30

Lunch match pesante in chiave salvezza al Via del Mare: il Lecce di Di Francesco cerca una reazione dopo il ko di Roma con la Lazio, maturato al termine di una prova comunque discreta sul piano del gioco. I salentini sono a quota 10 punti e vogliono tenersi lontani dalla zona retrocessione, affidandosi al 4-3-3 e alla voglia di riscatto del tridente.

Il Torino di Baroni si presenta con quattro punti in più e con l’urgenza di cancellare il pesantissimo 5-1 incassato in casa contro il Como, arrivato dopo una striscia di sei risultati utili consecutivi. La novità più importante è il ritorno di Adams, recuperato dopo la gastroenterite, e quello di Israel tra i pali, come annunciato in conferenza. In difesa non ci sarà Ismajli, con Tameze adattato nel terzetto insieme a Coco e Maripan.

Assenti e squalificati

Lecce: indisponibili Jean, Perez, Pierret; nessuno squalificato.

Torino: indisponibili Ilic, Ismajli, Schuurs, Simeone; nessuno squalificato.

Probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Morente, Stulic, Sottil. All. Di Francesco.

TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Coco, Maripan; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams, Ngonge. All. Baroni.

Arbitro

Mariani (Colarossi e Ricci), IV Sacchi, VAR Marini, AVAR Fourneau.

Dove vederla

Lecce-Torino sarà trasmessa in diretta alle 12.30 su DAZN, con possibilità di visione anche sul canale DAZN 1 (214 di Sky) per gli abbonati che hanno attivato Zona DAZN, e in streaming su app e sito DAZN.

Pisa-Inter, Arena Garibaldi – ore 15.00

Operazione riscatto per l’Inter, reduce da una settimana complicata tra la sconfitta nel derby con il Milan e il ko in Champions sul campo dell’Atletico Madrid. La squadra di Chivu non può permettersi altri passi falsi nella corsa ai primi posti, ma all’Arena Garibaldi trova un Pisa in fiducia, imbattuto da sei partite consecutive tra un successo e cinque pareggi.

Gilardino conferma la difesa a tre e il 3-5-2, con Semper tra i pali e Nzola riferimento offensivo accanto a Tramoni, favorito su Moreo. A centrocampo Touré, Piccinini e Aebischer garantiscono gamba e densità, mentre sulle corsie Leris e Angori danno ampiezza alla manovra.

Chivu valuta le rotazioni ma non rinuncia alla ThuLa: Lautaro Martinez torna al fianco di Thuram in un 3-5-2 in cui a destra è in rampa di lancio Luis Henrique per coprire l’assenza di Dumfries, mentre al centrocampo Sucic insidia Mkhitaryan per una maglia da titolare accanto a Barella e Calhanoglu. In porta resta favorito Sommer, con Josep Martinez prima alternativa, mentre Bonny è fermato da una sindrome influenzale.

Assenti e squalificati

Pisa: indisponibili Akinsanmiro, Cuadrado, Esteves, Lusuardi, Stengs; nessuno squalificato.

Inter: indisponibili Di Gennaro, Dumfries, Bonny; Palacios da valutare; nessuno squalificato.

Probabili formazioni

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi; Touré, Piccinini, Aebischer, Leris, Angori; Nzola, Tramoni. All. Gilardino.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.

Arbitro

Guida (Bercigli e Cavallina), IV Perenzoni, VAR Paterna, AVAR La Penna.

Dove vederla

Pisa-Inter sarà trasmessa in diretta alle 15.00 su DAZN. Per gli abbonati che hanno attivato Zona DAZN, la partita sarà visibile anche sul canale DAZN 1 (214 di Sky), oltre che in streaming su app e sito DAZN.

Atalanta-Fiorentina, Gewiss Stadium – ore 18.00

Sfida carica di significati a Bergamo: l’Atalanta di Palladino cerca continuità davanti al proprio pubblico, mentre la Fiorentina arriva al Gewiss Stadium con una classifica da incubo, ultima e ancora senza vittorie dopo dodici giornate. Per i viola è già un passaggio chiave nella corsa alla salvezza, proprio sul campo di quel tecnico che fino a pochi mesi fa sedeva sulla panchina gigliata.

Palladino, ex di turno rimpianto dalla tifoseria viola con cui tuttavia non c’è mai stato moltissimo feeling, ha ridisegnato la Dea a sua immagine, puntando su aggressività e verticalità rapida: il 3-4-2-1 resta il sistema di riferimento, con Lookman e De Ketelaere alle spalle di Scamacca e Koopmeiners fulcro tecnico a centrocampo. Le assenze di lungo corso, come quella di Bakker, restano un tema, così come le condizioni non ottimali di Scalvini, ancora da valutare.

La Fiorentina di Italiano arriva da una brutta prova in Conference League contro l’AEK e prova a ritrovare equilibrio proprio ripartendo da Kean, rilanciato come riferimento offensivo dopo la grande stagione con Palladino in panchina. L’obiettivo è spezzare una serie negativa che ha minato fiducia e ambiente, in una gara che per tutto il mondo viola ha il sapore del dentro o fuori.

Assenti e squalificati

Atalanta: indisponibile Bakker; Scalvini da valutare; nessuno squalificato.

Fiorentina: indisponibili Gosens (in dubbio), Lamptey; nessuno squalificato.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Hien, Djimsiti; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; Lookman, De Ketelaere; Scamacca. All. Palladino.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Kean. All. Italiano.

Arbitro

Marcenaro (Cipressa e Laudato), IV Sozza, VAR Camplone, AVAR Doveri.

Dove vederla

Atalanta-Fiorentina sarà trasmessa in diretta alle 18.00 su DAZN e sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251), con visione in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

Roma-Napoli, Stadio Olimpico – ore 20.45

Derby del Sole ad altissima quota all’Olimpico: la Roma fino a ieri e ora scavalcata temporaneamente dal Milan, ospita il Napoli campione d’Italia guidato da Conte, con le due squadre separate da soli due punti in classifica. I giallorossi sono la grande sorpresa di questo avvio di stagione, spinti da un gioco aggressivo e verticale che ha riportato entusiasmo in città; gli azzurri, dopo il decimo posto dello scorso anno, hanno ritrovato identità e risultati, rilanciandosi anche in Champions.

È anche una sfida tra due maestri di panchina che hanno cambiato il volto delle rispettive squadre in pochi mesi, imponendo concetti chiari e intensità feroce. Gasperini ha costruito una Roma a tre dietro, con esterni a tutta fascia e tanta qualità tra le linee; Conte ha trasformato il Napoli in una macchina fisica e organizzata, pur dovendo fare i conti con una lunga lista di infortuni.

Assenti e squalificati

Roma: indisponibile Dovbyk; nessuno squalificato.

Napoli: indisponibili Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutierrez, Lukaku, Meret; nessuno squalificato.

Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte.

Arbitro

Massa (Meli e Alassio), IV Pairetto, VAR Aureliano, AVAR Di Bello.

Dove vederla

Roma-Napoli sarà trasmessa alle 20.45 in diretta su DAZN e sul canale DAZN 1 (214 di Sky) per chi ha attivato Zona DAZN, con possibilità di visione in streaming su app e sito DAZN.

Risultati aggiornati del turno di Serie A

Tredicesima giornata

Como–Sassuolo 2-0

14′ T. Douvikas (C), 53′ A. Moreno (C)

Genoa–Verona 2-1

21′ R. Belghali (V), 40′ L. Colombo (G), 62′ M. Thorsby (G)

Parma–Udinese 0-2

11′ N. Zaniolo (U), 65′ K. Davis (rig.) (U)

Juventus–Cagliari 2-1

26′ S. Esposito (C), 27′ K. Yildiz (J), 45+1′ K. Yildiz (J)

Milan–Lazio 1-0

51′ R. Leão (M)

Domenica 30 novembre

Lecce-Torino – ore 12.30 (DAZN)

Pisa-Inter – ore 15.00 (DAZN)

Atalanta-Fiorentina – ore 18.00 (DAZN/NOW/SKY)

Roma-Napoli – ore 20.45 (DAZN)

Lunedì 1 dicembre

Bologna-Cremonese – ore 20.45 (DAZN)

Classifica

Milan 28, Roma 27, Napoli 25, Inter, Bologna e Como 24, Juventus 23, Lazio e Udinese 18, Sassuolo 17, Cremonese e Torino 14, Atalanta 13, Cagliari, Genoa e Parma 11, Lecce e Pisa 10, Fiorentina e Verona 6.- Credits X çasroma (TVBlog.it)

Prossimo turno – Quattordicesima giornata

Sabato 6 dicembre

Sassuolo–Fiorentina – ore 15.00 (DAZN)

Inter–Como – ore 18.00 (DAZN)

Verona–Atalanta – ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Domenica 7 dicembre

Cremonese–Lecce – ore 12.30 (DAZN)

Cagliari–Roma – ore 15.00 (DAZN)

Lazio–Bologna – ore 18.00 (DAZN/NOW/SKY)

Napoli–Juventus – ore 20.45 (DAZN)

Lunedì 8 dicembre

Pisa–Parma – ore 15.00 (DAZN)

Udinese–Genoa – ore 18.00 (DAZN)

Torino–Milan – ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)