Serie A, Cremonese-Udinese chiude la settima giornata | Le formazioni, dove vederla, risultati classifica aggiornata
Stasera l’’ultimo posticipo di Serie A che si gioca allo Zini: Cremonese-Udinese chiude la settima giornata tra due squadre partite bene e quasi appaiate in classifica ma che non possono comunque concedersi troppe distrazioni
La settima giornata di Serie A si chiude stasera con Cremonese-Udinese, ultimo posticipo del turno. Un weekend ricco di emozioni, con il Milan che ha battuto la Fiorentina 2-1 grazie a una doppietta di Leao e si è preso momentaneamente la vetta della classifica scavalcando anche l’Inter, passata a Roma.
Serie A: Milan in testa, Juventus in crisi
A fare notizia sono le sconfitte del Napoli, caduto a Torino, ma soprattutto della Juventus che non vince da un mese e che dopo tre pareggi consecutivi è caduta malamente sul campo del Como mettendo in discussione la panchina di Tudor.
Ben quattro pareggi senza gol dopo quelli degli anticipi di sabato anche Atalanta-Lazio e Genoa-Parma finiscono con un risultato a occhiali. E per il Genoa, ancora senza vittorie e contestato dalla sua gradinata, si aprono giorni di discussione e forse di cambiamento.
Cremonese-Udinese: probabili formazioni, arbitri e diretta TV
Davide Nicola potrebbe confermare il 3-5-2 con Vardy pronto alla prima da titolare accanto a Vazquez, mentre Sanabria dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo spazio a Grassi e Bondo, con Zerbin favorito su Floriani Mussolini sulla corsia destra. Tra i pali, out Audero: gioca Silvestri.
Kosta Runjaic ritrova invece Okoye, tornato dalla squalifica, e si affida al suo classico 3-5-2 con Davis e Zaniolo in avanti. In difesa Kabasele sostituisce ancora l’infortunato Kristensen.
Le probabili formazioni:
Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Vardy. All. Nicola.
Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Zaniolo. All. Runjaic.
Arbitro Fabbri (Barone – Biffi) – IV Zanotti, VAR La Penna, AVAR Marini
Dove vederla: diretta TV su DAZN e Sky Sport Calcio; streaming su DAZN, Sky Go e NOW.
Serie A, i risultati del weekend
Sabato 18 ottobre
Lecce – Sassuolo 0-0
Pisa – Hellas Verona 0-0
Torino – Napoli 1-0
G. Simeone 32′
Como – Juventus 2-0
M. Oliver Kempf 4′, N. Paz 79′
Cagliari – Bologna 0-2
E. Holm 31′, R. Orsolini 80′
Genoa – Parma 0-0
Atalanta – Lazio 0-0
Milan – Fiorentina 2-1
R. Gosens 55′ (Fiorentina), R. Leão 63′, R. Leão (rig.) 86′
Cremonese-Udinese, ore 20.45 DAZN e Sky Sport Calcio — Streaming: DAZN, Sky Go, NOW
Serie A, la classifica
Inter 18
Milan 18
Atalanta 16
Roma 14
Napoli 13
Torino 12
Bologna 11
Fiorentina 10
Cremonese 9
Lazio 9
Sassuolo 9
Juventus 8
Udinese 8
Como 7
Parma 7
Hellas Verona 6
Pisa 6
Lecce 4
Cagliari 3
Serie A, prossimo turno
Venerdì 24 ottobre
Milan – Pisa ore 20.45
Diretta: DAZN e Sky Sport Calcio — Streaming: DAZN, Sky Go, NOW
Sabato 25 ottobre
Parma – Como ore 15.00
Diretta: DAZN — Streaming: DAZN
Udinese – Lecce ore 15.00
Diretta: DAZN — Streaming: DAZN
Napoli – Inter ore 18.00
Diretta: DAZN e Sky Sport Calcio — Streaming: DAZN, Sky Go, NOW
Cremonese – Atalanta ore 20.45
Diretta: DAZN — Streaming: DAZN
Domenica 26 ottobre
Torino – Genoa ore 12.30
Diretta: DAZN — Streaming: DAZN
Hellas Verona – Cagliari ore 15.00
Diretta: DAZN — Streaming: DAZN
Sassuolo – Roma ore 15.00
Diretta: DAZN — Streaming: DAZN
Fiorentina – Bologna ore 18.00
Diretta: DAZN — Streaming: DAZN
Lazio – Juventus ore 20.45
Diretta: DAZN e Sky