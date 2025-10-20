Serie A, Cremonese-Udinese chiude la settima giornata | Le formazioni, dove vederla, risultati classifica aggiornata

La settima giornata di Serie A si chiude stasera con Cremonese-Udinese, ultimo posticipo del turno. Un weekend ricco di emozioni, con il Milan che ha battuto la Fiorentina 2-1 grazie a una doppietta di Leao e si è preso momentaneamente la vetta della classifica scavalcando anche l’Inter, passata a Roma.

Serie A: Milan in testa, Juventus in crisi

A fare notizia sono le sconfitte del Napoli, caduto a Torino, ma soprattutto della Juventus che non vince da un mese e che dopo tre pareggi consecutivi è caduta malamente sul campo del Como mettendo in discussione la panchina di Tudor.

Ben quattro pareggi senza gol dopo quelli degli anticipi di sabato anche Atalanta-Lazio e Genoa-Parma finiscono con un risultato a occhiali. E per il Genoa, ancora senza vittorie e contestato dalla sua gradinata, si aprono giorni di discussione e forse di cambiamento.

Cremonese-Udinese: probabili formazioni, arbitri e diretta TV

Davide Nicola potrebbe confermare il 3-5-2 con Vardy pronto alla prima da titolare accanto a Vazquez, mentre Sanabria dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo spazio a Grassi e Bondo, con Zerbin favorito su Floriani Mussolini sulla corsia destra. Tra i pali, out Audero: gioca Silvestri.

Kosta Runjaic ritrova invece Okoye, tornato dalla squalifica, e si affida al suo classico 3-5-2 con Davis e Zaniolo in avanti. In difesa Kabasele sostituisce ancora l’infortunato Kristensen.

Le probabili formazioni:

Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Vardy. All. Nicola.

Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Zaniolo. All. Runjaic.

Arbitro Fabbri (Barone – Biffi) – IV Zanotti, VAR La Penna, AVAR Marini

Dove vederla: diretta TV su DAZN e Sky Sport Calcio; streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

Serie A, i risultati del weekend

Sabato 18 ottobre

Lecce – Sassuolo 0-0

Pisa – Hellas Verona 0-0

Torino – Napoli 1-0

G. Simeone 32′

Como – Juventus 2-0

M. Oliver Kempf 4′, N. Paz 79′

Cagliari – Bologna 0-2

E. Holm 31′, R. Orsolini 80′

Genoa – Parma 0-0

Atalanta – Lazio 0-0

Milan – Fiorentina 2-1

R. Gosens 55′ (Fiorentina), R. Leão 63′, R. Leão (rig.) 86′

Cremonese-Udinese, ore 20.45 DAZN e Sky Sport Calcio — Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Serie A, la classifica

Inter 18

Milan 18

Atalanta 16

Roma 14

Napoli 13

Torino 12

Bologna 11

Fiorentina 10

Cremonese 9

Lazio 9

Sassuolo 9

Juventus 8

Udinese 8

Como 7

Parma 7

Hellas Verona 6

Pisa 6

Lecce 4

Cagliari 3

Serie A, prossimo turno

Venerdì 24 ottobre

Milan – Pisa ore 20.45

Diretta: DAZN e Sky Sport Calcio — Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Sabato 25 ottobre

Parma – Como ore 15.00

Diretta: DAZN — Streaming: DAZN

Udinese – Lecce ore 15.00

Diretta: DAZN — Streaming: DAZN

Napoli – Inter ore 18.00

Diretta: DAZN e Sky Sport Calcio — Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Cremonese – Atalanta ore 20.45

Diretta: DAZN — Streaming: DAZN

Domenica 26 ottobre

Torino – Genoa ore 12.30

Diretta: DAZN — Streaming: DAZN

Hellas Verona – Cagliari ore 15.00

Diretta: DAZN — Streaming: DAZN

Sassuolo – Roma ore 15.00

Diretta: DAZN — Streaming: DAZN

Fiorentina – Bologna ore 18.00

Diretta: DAZN — Streaming: DAZN

Lazio – Juventus ore 20.45

Diretta: DAZN e Sky