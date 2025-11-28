Serie A, Como-Sassuolo apre la 13esima giornata | Dove vedere l’anticipo di campionato

Dopo la lunga parentesi delle Coppe Europee, l’anticipo del venerdì di Serie A offre subito un duello interessante tra due squadre in pieno slancio. Il Como arriva dal 5-1 rifilato al Torino e continua a sorprendere, mentre il Sassuolo ha trovato finalmente continuità e vuole confermarsi anche in trasferta. È il primo crocevia di un turno che mette alla prova chi insegue le big e chi vuole uscire dalla zona calda.

Serie A, i temi principali della 13esima giornata

Weekend ricco di incroci pesanti: il Milan che ospita la Lazio, la Juventus affronta un Cagliari in piena emergenza, l’Inter, reduce da due sconfitte dopo derby e Champions League, va a Pisa e infine domenica sera la Roma capolista attende il Napoli in un Olimpico che promette scintille. In coda fari su Genoa-Verona e Lecce-Torino, mentre Atalanta-Fiorentina mette di fronte due squadre alla ricerca di risposte immediate dopo il cambio in panchina.

È un turno che può muovere parecchio la classifica, soprattutto nelle zone centrali dove i distacchi sono minimi.

Como-Sassuolo, stadio Giuseppe Sinigaglia – ore 20.45

L’anticipo del venerdì alle 20.45 è molto più di una semplice apertura di turno. Il Como arriva dal 5-1 di Torino, con una sola sconfitta in tutto il campionato (a Bologna il 30 agosto) e la consapevolezza di poter guardare dall’alto anche una big come la Juventus che è alle spalle della sempre più sorprendente squadra di Fabregas. Il Sassuolo, dal canto suo, ha raccolto sette punti nelle ultime quattro partite e ha evitato la sconfitta col Pisa al 95’, segno di una squadra viva, mentalmente presente e sempre estremamente reattiva.

Fabregas ha dato al Como un’identità molto chiara: costruzione dal basso, qualità tra le linee con Nico Paz e Jesus Rodriguez, e un riferimento pesante come Morata in area. Grosso ha modellato un Sassuolo più equilibrato rispetto al passato, senza rinunciare alla fantasia di Berardi e Laurienté ma con un centrocampo più solido, guidato dall’esperienza di Matic e dagli inserimenti di Thorstvedt. Due squadre moderne e belle da vedere in quella che si annuncia come una sfida apertissima.

Assenti e squalificati

Como: squalificato Smolcic; indisponibili Diao, Dossena, Goldaniga, Sergi Roberto.

Sassuolo: nessuno squalificato; indisponibili Boloca, Pieragnolo, Romagna, Skjellerup, Turati.

Probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Morata. All. Fabregas.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Arbitri

Marchetti (Di Gioia e Barone), IV Di Marco, VAR Ghersini, AVAR Abisso.

Dove vederla

Como-Sassuolo sarà trasmessa alle 20.45 in diretta su DAZN e su Sky (Sky Sport Calcio e Sky Sport 251). Streaming disponibile su DAZN, Sky Go e NOW.

Programma della 13esima giornata

Venerdì 28 novembre

Como-Sassuolo ore 20.45 (DAZN+SKY)

Sabato 29 novembre

Genoa-Verona ore 15.00 (DAZN)

Parma-Udinese ore 15.00 (DAZN)

Juventus-Cagliari ore 18.00 (DAZN)

Milan-Lazio ore 20.45 (DAZN+SKY)

Domenica 30 novembre

Lecce-Torino ore 12.30 (DAZN)

Pisa-Inter ore 15.00 (DAZN)

Atalanta-Fiorentina ore 18.00 (DAZN+SKY)

Roma-Napoli ore 20.45 (DAZN)

Lunedì 1 dicembre

Bologna-Cremonese ore 20.45

Classifica

Roma 27, Milan e Napoli 25, Inter e Bologna 24, Juventus 20, Como 21, Lazio 18, Sassuolo 17, Udinese 15, Torino e Cremonese 14, Atalanta 13, Cagliari e Parma 11, Lecce e Pisa 10, Genoa 8, Fiorentina e Verona 6.

Programma della 14esima giornata

Sabato 6 dicembre

Sassuolo-Fiorentina ore 15.00 (DAZN)

Inter-Como ore 18.00 (DAZN)

Verona-Atalanta ore 20.45 (DAZN+SKY)

Domenica 7 dicembre

Cremonese-Lecce ore 12.30 (DAZN)

Cagliari-Roma ore 15.00 (DAZN)

Lazio-Bologna ore 18.00 (DAZN+SKY)

Napoli-Juventus ore 20.45 (DAZN)

Lunedì 8 dicembre

Pisa-Parma ore 15.00 (DAZN)

Udinese-Genoa ore 18.00 (DAZN)

Torino-Milan ore 20.45 (DAZN+SKY)