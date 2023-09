A partire da oggi, sabato 30 settembre 2023, torna in campo la Serie A con la settima giornata di campionato. All’interno di Supertele, lunedì 2 ottobre, su Dazn è previsto il secondo appuntamento del format Open Var.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione televisiva (Dazn e Sky Sport) per vedere in diretta tv le partite di Serie A della settima giornata, con i telecronisti e i commentatori tecnici ai quali sarà affidato il compito del racconto del campo.

Serie A, il calendario tv delle partite della settima giornata

SABATO 30 SETTEMBRE

ore 15.00

Lecce-Napoli

in diretta su Dazn

telecronaca: Edoardo Testoni

commento: Manuel Pasqual

bordocampo: Davide Bernardi

ore 18.00

Milan-Lazio

in diretta su Dazn

telecronaca: Stefano Borghi

commento: Andrea Stramaccioni

bordocampo: Tommaso Turci, Barbara Cirillo

ore 20.45

SALERNITANA-INTER

in diretta su Dazn

telecronaca: Ricky Buscaglia

commento: Emanuele Giaccherini

bordocampo: Orazio Accomando

in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

telecronaca Andrea Marinozzi; commento Luca Marchegiani;

bordocampo Francesco Modugno e Andrea Paventi

DOMENICA 1° OTTOBRE

ore 12.30

BOLOGNA-EMPOLI

in diretta su Dazn

telecronaca: Luca Farina

commento: Alessandro Budel

bordocampo: Ilaria Alesso

in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

telecronaca Davide Polizzi; commento Nando Orsi;

bordocampo Marco Nosotti e Marina Presello

ore 15.00

Udinese-Genoa

in diretta su Dazn

telecronaca: Riccardo Mancini

commento: Stefan Schwoch

bordocampo: Giovanni Barsotti

ore 18.00

Atalanta-Juventus

in diretta su Dazn

telecronaca: Pierluigi Pardo

commento: Marco Parolo

bordocampo: Federico Sala

ore 20.45

Roma-Frosinone

in diretta su Dazn

telecronaca: Dario Mastroianni

commento: Massimo Gobbi

bordocampo: Federica Zille

LUNEDÌ 2 OTTOBRE

ore 18.30

Sassuolo-Monza

in diretta su Dazn

telecronaca: Federico Zanon

commento: /

bordocampo: Maria Pia Beltran

Torino-Hellas Verona

in diretta su Dazn

telecronaca: Alberto Santi

commento: /

bordocampo: Francesco Fontana

ore 20.45

Fiorentina-Cagliari

in diretta su Dazn

telecronaca: Gabriele Giustiniani

commento: Fabio Bazzani

bordocampo: Alessio De Giuseppe

in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

telecronaca Riccardo Gentile; commento Giancarlo Marocchi;

bordocampo Francesco Cosatti e Vanessa Leonardi