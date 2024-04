Da venerdì 26 a lunedì 29 aprile 2024, si giocherà la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2023-2024.

L’Inter è matematicamente Campione d’Italia dopo aver vinto il derby della Madonnina di lunedì scorso. Per quanto riguarda la lotta alla Champions League (l’Italia ha diritto a 5 posti), invece, il Bologna ha consolidato il quarto posto e potrebbe anche approfittare del big-match tra Juventus e Milan per avvicinarsi ulteriormente alle posizioni più alte della classifica. Il Milan ha cinque punti di vantaggio sui bianconeri: ricordiamo che il secondo posto permette di prendere parte alla prossima edizione della Supercoppa Italiana. Per la lotta al quinto posto, invece, impegno più facile sulla carta per l’Atalanta che giocherà in casa contro l’Empoli; la Roma, invece, sarà impegnata in trasferta al Maradona contro il Napoli.

Questa giornata si aprirà venerdì sera con l’anticipo Frosinone-Salernitana e si chiuderà lunedì sera con il posticipo Genoa-Cagliari.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione tv (orari, telecronisti e commentatori tecnici) per vedere in diretta le partite su DAZN, che trasmette tutti gli incontri della giornata, e su Sky Sport, che trasmette 3 match per ogni turno.

Serie A: il calendario tv delle partite della 34esima giornata

Venerdì 26 aprile 2024

ore 20:45

Frosinone-Salernitana

In diretta su DAZN

Telecronaca di Gabriele Giustiniani, commento tecnico di Stefan Schwoch

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Dario Massara; commento Fernando Orsi

Sabato 27 aprile 2024

ore 15

Lecce-Monza

In diretta su DAZN

Telecronaca di Luca Farina, commento tecnico di Massimo Gobbi

ore 18

Juventus-Milan

In diretta su DAZN

Telecronaca di Stefano Borghi, commento tecnico di Dario Marcolin

ore 20:45

Lazio-Verona

In diretta su DAZN

Telecronaca di Riccardo Mancini, commento tecnico di Fabio Bazzani

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Riccardo Gentile; commento Luca Marchegiani

Domenica 28 aprile 2024

ore 12:30

Inter-Torino

In diretta su DAZN

Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Andrea Stramaccioni

ore 15

Bologna-Udinese

In diretta su DAZN

Telecronaca di Alessandro Iori, commento tecnico di Emanuele Giaccherini

ore 18

Atalanta-Empoli

In diretta su DAZN

Telecronaca di Dario Mastroianni

Napoli-Roma

In diretta su DAZN

Telecronaca di Ricky Buscaglia, commento tecnico di Massimo Ambrosini

Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Lorenzo Minotti

ore 20:45

Fiorentina-Sassuolo

In diretta su DAZN

Telecronaca di Edoardo Testoni, commento tecnico di Marco Parolo

Lunedì 29 aprile 2024

ore 20:45

Genoa-Cagliari

In diretta su DAZN

Telecronaca di Alberto Santi, commento tecnico di Alessandro Budel