Da venerdì 19 a lunedì 22 aprile 2024, si giocherà la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024.

In questo turno di campionato, l’Inter di Simone Inzaghi può realizzare il sogno di tutti i suoi tifosi ossia quello di festeggiare lo scudetto della seconda stella al termine del derby contro il Milan. In caso di pareggio o sconfitta con i rossoneri, invece, la festa per il ventesimo scudetto, ormai praticamente in pugno, sarà solamente rimandata.

Per quanto riguarda la lotta alla Champions League, ricordiamo che se Roma o Atalanta dovessero vincere la UEFA Europa League (i giallorossi e i nerazzurri bergamaschi si sono qualificati alle semifinali) e piazzarsi al contempo al quinto posto, anche il sesto posto in Serie A, quest’anno, garantirebbe un posto nella prossima Champions (l’Italia ha diritto a cinque posti per la prossima edizione).

Questa giornata si aprirà venerdì sera con l’anticipo Genoa-Lazio e si chiuderà lunedì sera con il precitato derby della Madonnina.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione tv (orari, telecronisti e commentatori tecnici) per vedere in diretta le partite su DAZN, che trasmette tutti gli incontri della giornata, e su Sky Sport, che trasmette 3 match per ogni turno.

Serie A: il calendario tv delle partite della 33esima giornata

Venerdì 19 aprile 2024

ore 18:30

Genoa-Lazio

In diretta su DAZN

Telecronaca di Dario Mastroianni, commento tecnico di Marco Parolo

ore 20:45

Cagliari-Juventus

In diretta su DAZN

Telecronaca di Stefano Borghi, commento tecnico di Dario Marcolin

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Giancarlo Marocchi

Sabato 20 aprile 2024

ore 18

Empoli-Napoli

In diretta su DAZN

Telecronaca di Alberto Santi, commento tecnico di Fabio Bazzani

ore 20:45

Verona-Udinese

In diretta su DAZN

Telecronaca di Ricky Buscaglia, commento tecnico di Alessandro Budel

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Dario Massara, commento Lorenzo Minotti

Domenica 21 aprile 2024

ore 12:30

Sassuolo-Lecce

In diretta su DAZN

Telecronaca di Alessandro Iori, commento tecnico di Manuel Pasqual

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Davide Polizzi, commento Fernando Orsi

ore 15

Torino-Frosinone

In diretta su DAZN

Telecronaca di Gabriele Giustiniani, commento tecnico di Massimo Gobbi

ore 18

Salernitana-Fiorentina

In diretta su DAZN

Telecronaca di Riccardo Mancini, commento tecnico di Stefan Schwoch

ore 20:45

Monza-Atalanta

In diretta su DAZN

Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Alessandro Budel

Lunedì 22 aprile 2024

ore 18:30

Roma-Bologna

In diretta su DAZN

Telecronaca di Edoardo Testoni, commento tecnico di Massimo Ambrosini

ore 20:45

Milan-Inter

In diretta su DAZN

Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Marco Parolo