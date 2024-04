Da venerdì 12 a lunedì 15 aprile 2024, si giocherà la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024.

Mentre l’Inter, impegnata in casa contro il Cagliari, viaggia verso il ventesimo scudetto, e il Milan, reduce dalla sconfitta contro la Roma in Europa League, vuole consolidare il secondo posto, cercando i tre punti in trasferta contro il Sassuolo, la lotta per la zona Champions League vede la Juventus impegnata nel derby della Mole contro il Torino, il Bologna che ospiterà in casa il Monza, la Roma che giocherà in trasferta a Udine e l’Atalanta, reduce dall’impresa dell’Anfield contro il Liverpool, che giocherà davanti al proprio pubblico contro il Verona.

Questa giornata si aprirà venerdì sera con l’anticipo Lazio-Salernitana e si chiuderà lunedì sera con il precitato posticipo Atalanta-Verona.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione tv (orari, telecronisti e commentatori tecnici) per vedere in diretta le partite su DAZN, che trasmette tutti gli incontri della giornata, e su Sky Sport, che trasmette 3 match per ogni turno.

Serie A: il calendario tv delle partite della 32esima giornata

Venerdì 12 aprile 2024

Ore 20:45

Lazio-Salernitana

In diretta su DAZN

Telecronaca di Riccardo Mancini, commento tecnico di Dario Marcolin

Sabato 13 aprile 2024

Ore 15

Lecce-Empoli

In diretta su DAZN

Telecronaca di Alberto Santi, commento tecnico di Stefan Schwoch

Ore 18

Torino-Juventus

In diretta su DAZN

Telecronaca di Stefano Borghi, commento tecnico di Massimo Ambrosini

Ore 20:45

Bologna-Monza

In diretta su DAZN

Telecronaca di Andrea Calogero, commento tecnico di Alessandro Budel

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Luca Marinozzi; commento Giancarlo Marocchi;

bordocampo Marco Nosotti e Silvia Vallini

Domenica 14 aprile 2024

Ore 12:30

Napoli-Frosinone

In diretta su DAZN

Telecronaca di Dario Mastroianni, commento tecnico di Fabio Bazzani

Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Fernando Orsi;

bordocampo Massimo Ugolini e Francesco Modugno

Ore 15

Sassuolo-Milan

In diretta su DAZN

Telecronaca di Edoardo Testoni, commento tecnico di Marco Parolo

Ore 18

Udinese-Roma

In diretta su DAZN

Telecronaca di Ricky Buscaglia, commento tecnico di Andrea Stramaccioni

Ore 20:45

Inter-Cagliari

In diretta su DAZN

Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Gobbi

Lunedì 15 aprile 2024

Ore 18:30

Fiorentina-Genoa

In diretta su DAZN

Telecronaca di Luca Farina, commento tecnico di Emanuele Giaccherini

Ore 20:45

Atalanta-Verona

In diretta su DAZN

Telecronaca di Gabriele Giustiniani, commento tecnico di Alessandro Budel

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Antonio Nucera; commento Lorenzo Minotti;

bordocampo Massimiliano Nebuloni e Marina Presello