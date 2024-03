Sabato 30 marzo ma anche lunedì 1° aprile 2024, giorno di Pasquetta, si giocherà la trentesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024.

Dopo la pausa durante la quale la nazionale azzurra di Luciano Spalletti è volata negli Stati Uniti per affrontare in amichevole Venezuela ed Ecuador, riprende la Serie A che, per quanto riguarda il turno pasquale, offrirà cinque partite nel giorno di Sabato Santo e le restanti cinque nel giorno di Lunedì dell’Angelo.

L’Inter, dopo il pareggio contro il Napoli (con polemiche annesse causate dall’episodio che ha coinvolto i calciatori Juan Jesus e Francesco Acerbi), ha un vantaggio ancora rassicurante di 14 punti sul Milan secondo in classifica. Per quanto riguarda la lotta al quarto posto, invece, sia Bologna che Roma avranno due impegni facili sulla carta, rispettivamente con Salernitana in casa e Lecce in trasferta. Il nuovo allenatore della Lazio, invece, Igor Tudor, ritroverà subito la squadra con cui ha ottenuto i successi maggiori nella sua carriera da calciatore, la Juventus.

Questa giornata si aprirà sabato a mezzogiorno con l’anticipo Napoli-Atalanta e si chiuderà lunedì sera con il posticipo Inter-Empoli.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione tv (orari, telecronisti e commentatori tecnici) per vedere in diretta le partite su DAZN, che trasmette tutti gli incontri della giornata, e su Sky Sport, che trasmette 3 match per ogni turno.

Serie A: il calendario tv delle partite della 30esima giornata

Sabato 30 marzo 2024

Ore 12:30

Napoli-Atalanta

In diretta su DAZN

Telecronaca di Edoardo Testoni, commento tecnico di Dario Marcolin

Ore 15

Genoa-Frosinone

In diretta su DAZN

Telecronaca di Luca Farina

Torino-Monza

In diretta su DAZN

Telecronaca di Ricky Buscaglia

Ore 18

Lazio-Juventus

In diretta su DAZN

Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Andrea Stramaccioni

Ore 20:45

Fiorentina-Milan

In diretta su DAZN

Telecronaca di Stefano Borghi, commento tecnico di Fabio Bazzani

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani

Lunedì 1° aprile 2024

Ore 12:30

Bologna-Salernitana

In diretta su DAZN

Telecronaca di Riccardo Mancini, commento tecnico di Stefan Schwoch

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Giancarlo Marocchi

Ore 15

Cagliari-Verona

In diretta su DAZN

Telecronaca di Alberto Santi

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Zancan, commento Fernando Orsi

Sassuolo-Udinese

In diretta su DAZN

Telecronaca di Gabriele Giustiniani

Ore 18

Lecce-Roma

In diretta su DAZN

Telecronaca di Dario Mastroianni, commento tecnico di Manuel Pasqual

Ore 20:45

Inter-Empoli

In diretta su DAZN

Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Marco Parolo