Da oggi, venerdì 16 febbraio 2024, fino a domenica 18, si giocherà la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024.

Dopo la vittoria in trasferta contro la Roma e dopo la sconfitta della Juventus in casa contro l’Udinese, l’Inter è sempre più in fuga scudetto. In classifica, infatti, i nerazzurri sono a +7 dalla seconda e con una partita da recuperare e, in questa giornata, avranno anche un impegno facile sulla carta, la partita in casa contro la Salernitana fanalino di coda.

Anche il Milan ha approfittato della sconfitta della Juve, avvicinandosi al secondo posto occupato dai bianconeri che ora dista solo un punto. Sia Milan che Juventus saranno impegnate entrambe in trasferta rispettivamente contro Monza e Verona.

Questa giornata si aprirà oggi con l’anticipo delle ore 19, Torino-Lecce, e si chiuderà domenica sera con il precitato posticipo Monza-Milan.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione televisiva (orari, telecronisti e commentatori tecnici) per vedere in diretta tv le partite che sono tutte visibili su DAZN, con tre match che sono disponibili anche su Sky Sport.

Serie A: il calendario tv delle partite della 25esima giornata

Venerdì 16 febbraio

Ore 19

Torino-Lecce

In diretta su DAZN

Telecronaca di Gabriele Giustinani, commento tecnico di Stefan Schwoch

Ore 21

Inter-Salernitana

In diretta su DAZN

Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Marco Parolo

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Beppe Bergomi

Sabato 17 febbraio

Ore 15

Napoli-Genoa

In diretta su DAZN

Telecronaca di Riccardo Mancini, commento tecnico di Manuel Pasqual

Ore 18

Verona-Juventus

In diretta su DAZN

Telecronaca di Stefano Borghi, commento tecnico di Andrea Stramaccioni

Ore 20:45

Atalanta-Sassuolo

In diretta su DAZN

Telecronaca di Alberto Santi, commento tecnico di Emanuele Giaccherini

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Antonio Nucera, commento Giancarlo Marocchi

Domenica 18 febbraio

Ore 12:30

Lazio-Bologna

In diretta su DAZN

Telecronaca di Ricky Buscaglia, commento tecnico di Fabio Bazzani

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Fernando Orsi

Ore 15

Empoli-Fiorentina

In diretta su DAZN

Telecronaca di Alessandro Iori

Udinese-Cagliari

In diretta su DAZN

Telecronaca di Dario Mastroianni

Ore 18

Frosinone-Roma

In diretta su DAZN

Telecronaca di Edoardo Testoni, commento tecnico di Alessandro Budel

Ore 20:45

Monza-Milan

In diretta su DAZN

Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Gobbi