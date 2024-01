Serie A 2023-2024, dove vedere in diretta tv le partite della 22esima giornata (canali e telecronisti)

A partire da oggi, venerdì 26 gennaio 2024, torna in campo la Serie A 2023-2024 con la ventiduesima giornata di campionato.

Questo turno di campionato, che vede il ritorno di Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina, impegnate in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana che ha visto trionfare i nerazzurri, si aprirà con Cagliari-Torino e si chiuderà lunedì 29 con Salernitana-Roma.

Per quanto riguarda i primi posti, la capolista Juventus e il Milan terzo in classifica sono impegnate in casa rispettivamente contro Empoli e Bologna. L’Inter, invece, seconda ma con una partita da recuperare, dovrà affrontare la trasferta di Firenze contro i viola padroni di casa.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione televisiva (orari, telecronisti e commentatori tecnici) per vedere in diretta tv le partite di questa ventiduesima giornata: tutte le partite sono visibili su DAZN mentre tre match andranno in onda anche su Sky.

Serie A: il calendario tv delle partite della 22esima giornata

Venerdì 26 gennaio 2024

Ore 20:45

Cagliari-Torino

In diretta su DAZN

Telecronaca di Luca Farina, commento tecnico di Massimo Gobbi

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Zancan; commento Fernando Orsi

Sabato 27 gennaio 2024

Ore 15

Atalanta-Udinese

In diretta su DAZN

Telecronaca di Edoardo Testoni, commento tecnico di Fabio Bazzani

Ore 18

Juventus-Empoli

In diretta su DAZN

Telecronaca di Stefano Borghi, commento tecnico di Massimo Ambrosini

Ore 20:45

Milan-Bologna

In diretta su DAZN

Telecronaca di Dario Mastroianni, commento tecnico di Emanuele Giaccherini

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Luca Marchegiani

Domenica 28 gennaio 2024

Ore 12:30

Genoa-Lecce

In diretta su DAZN

Telecronaca di Alberto Santi, commento tecnico di Manuel Pasqual

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi; commento Giancarlo Marocchi

Ore 15

Monza-Sassuolo

In diretta su DAZN

Telecronaca di Alessandro Iori

Verona-Frosinone

In diretta su DAZN

Telecronaca di Riccardo Mancini

Ore 18

Lazio-Napoli

In diretta su DAZN

Telecronaca di Ricky Buscaglia, commento tecnico di Andrea Stramaccioni

Ore 20:45

Fiorentina-Inter

In diretta su DAZN

Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Marco Parolo

Lunedì 29 gennaio 2024

Ore 20:45

Salernitana-Roma

In diretta su DAZN

Telecronaca di Gabriele Giustiniani, commento tecnico di Alessandro Budel