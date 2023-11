Serie A 2023-2024, dove vedere in diretta tv le partite della 13esima giornata (canali e telecronisti)

A partire da oggi, sabato 25 novembre, torna in campo la Serie A con la tredicesima giornata di campionato. All’interno di Supertele, lunedì 27 novembre, su Dazn è previsto il nuovo appuntamento del format Open Var, per ascoltare i dialoghi tra arbitro e var dello scorso turno.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione televisiva (Dazn e Sky Sport, dove i diritti del campionato resteranno fino al 2029) per vedere in diretta tv le partite di Serie A della 13esima giornata, con i telecronisti e i commentatori tecnici ai quali sarà affidato il compito del racconto del campo.

SERIE A, IL CALENDARIO TV DELLE PARTITE DELLA 13ESIMA GIORNATA

Sabato 25 novembre

ore 15.00

Salernitana-Lazio

in diretta su Dazn

telecronaca Edoardo Testoni

commento Emanuele Giaccherini

bordocampo Barbara Cirillo

ore 18.00

Atalanta-Napoli

in diretta su Dazn

telecronaca Stefano Borghi

commento Dario Marcolin

bordocampo Tommaso Turci

ore 20.45

Milan-Fiorentina

in diretta su Dazn

telecronaca Dario Mastroianni

commento Massimo Gobbi

bordocampo Orazio Accomando, Federica Zille

in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Luca Marchegiani;

bordocampo Peppe Di Stefano e Vanessa Leonardi

Domenica 26 novembre

ore 12.30

Cagliari-Monza

in diretta su Dazn

telecronaca Ricky Buscaglia

commento Stefan Schwoch

bordocampo Ilaria Alesso

in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

telecronaca Riccardo Gentile; commento Nando Orsi;

bordocampo Francesco Cosatti e Valentina Caruso

ore 15.00

Frosinone-Genoa

in diretta su Dazn

telecronaca Alberto Santi

commento /

bordocampo Fontana

Empoli-Sassuolo

in diretta su Dazn

telecronaca Andrea Calogero

commento /

bordocampo Giovanni Barsotti

ore 18.00

Roma-Udinese

in diretta su Dazn

telecronaca Riccardo Mancini

commento Manuel Pasqual

bordocampo Federico Sala

ore 20.45

Juventus-Inter

in diretta su Dazn

telecronaca Pierluigi Pardo

commento Massimo Ambrosini

bordocampo Federica Zille, Davide Bernardi

Lunedì 27 novembre

ore 18.30

Hellas Verona-Lecce

in diretta su Dazn

telecronaca Federico Zanon

commento Fabio Bazzani

bordocampo Maria Pia Beltran

ore 20.45

Bologna Torino

in diretta su Dazn

telecronaca Gabriele Giustiniani

commento Alessandro Budel

bordocampo Alessio De Giuseppe

in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

telecronaca Antonio Nucera; commento Giancarlo Marocchi;

bordocampo Paolo Aghemo e Marco Nosotti