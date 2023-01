Terzo turno del 2023 per la Serie A, in programma a partire da oggi, venerdì 13 gennaio, con il big match Napoli-Juventus. Si tratta della 18sima giornata, che si concluderà domani, lunedì 16.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione televisiva (DAZN e Sky Sport) per vedere in diretta tv le partite di Serie A della 18esima giornata, con i telecronisti e i commentatori tecnici ai quali sarà affidato il compito del racconto del campo (qui la guida completa della Serie A 2022-2023 in tv).

VENERDÌ 13 GENNAIO

ore 20.45

NAPOLI-JUVENTUS



in diretta su Dazn

telecronaca: Pierluigi Pardo

commento: Massimo Ambrosini

bordocampo: Davide Bernardi e Alessio De Giuseppe

in diretta su Sky (app DAZN e canale ZONA DAZN – 214 del telecomando Sky)

SABATO 14 GENNAIO

ore 15

CREMONESE-MONZA

in diretta su Dazn

telecronaca: Gabriele Giustiniani

commento: Massimo Gobbi

bordocampo: Federico Sala

in diretta su Sky (app DAZN e canale ZONA DAZN – 214 del telecomando Sky)

ore 18

LECCE-MILAN

in diretta su Dazn

telecronaca: Stefano Borghi

commento: Emanuele Giaccherini

bordocampo: Tommaso Turci

in diretta su Sky (app DAZN e canale ZONA DAZN – 214 del telecomando Sky)

ore 20.45

INTER-VERONA

in diretta su Dazn

telecronaca: Ricky Buscaglia

commento: Manuel Pasqual

bordocampo: Giovanni Barsotti e Ilaria Alesso

in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Luca Marchegiani, bordocampo Matteo Barzaghi e Andrea Paventi

DOMENICA 15 GENNAIO

ore 12.30

SASSUOLO-LAZIO

in diretta su Dazn

telecronaca: Dario Mastroianni

commento: Fabio Bazzani

bordocampo: Barbara Cirillo

in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

telecronaca Riccardo Gentile, commento Nando Orsi;

bordocampo Marina Presello e Matteo Petrucci.

ore 15

UDINESE-BOLOGNA

in diretta su Dazn

telecronaca: Federico Zanon

commento: Stefan Schwoch

bordocampo: Maria Pia Beltran

in diretta su Sky (app DAZN e canale ZONA DAZN – 214 del telecomando Sky)

TORINO-SPEZIA

in diretta su Dazn

telecronaca: Andrea Calogero

commento: Sergio Floccari

bordocampo: Orazio Accomando

in diretta su Sky (app DAZN e canale ZONA DAZN 2 – 215 del telecomando Sky)

ore 18

ATALANTA-SALERNITANA

in diretta su Dazn

telecronaca: Riccardo Mancini

commento: Marco Parolo

bordocampo: Francesco Fontana

in diretta su Sky (app DAZN e canale ZONA DAZN – 214 del telecomando Sky)

ore 20.45

ROMA-FIORENTINA

in diretta su Dazn

telecronaca: Edoardo Testoni

commento: Simone Tiribocchi

bordocampo: Federica Zille

in diretta su Sky (app DAZN e canale ZONA DAZN – 214 del telecomando Sky)

LUNEDÌ 16 GENNAIO

ore 20.45

EMPOLI-SAMPDORIA

in diretta su Dazn

telecronaca: Alberto Santi

commento: Alessandro Budel

bordocampo: Alessio De Giuseppe

in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Dario Massara, commento Giancarlo Marocchi, bordocampo Marco Nosotti e Riccardo Re