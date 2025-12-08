Serie A oggi: Milan in campo per riprendersi la vetta, si chiude la 14ª giornata | Il programma in TV, dove vedere le partite

La 14esima giornata di Serie A si chiude con Torino–Milan, match decisivo per la corsa al primo posto dopo i successi di Napoli e le frenate di Juventus, Roma e Bologna. La giornata può cambiare la classifica in modo pesante soprattutto in coda

La 14esima giornata di Serie A arriva al suo epilogo con un Monday Night festivo dal peso specifico enorme per la corsa scudetto: il Milan scende in campo a Torino con la pressione di dover rispondere al colpo del Napoli, che ieri sera ha battuto la Juventus e si è ripreso la vetta solitaria. Una giornata piena di scosse in classifica, frenate pesanti e vittorie dal valore doppio, che prepara al meglio un finale di turno carico di tensione.

Nel weekend non sono mancati gol, cartellini, proteste, episodi arbitrali e sorpassi che hanno reso la corsa europea e quella salvezza sempre più incerta. Oggi tocca al Milan provare a riportare equilibrio in una classifica cortissima e imprevedibile, mentre l’ambiente attorno alla lotta scudetto diventa sempre più incandescente.

Le partite di ieri: Napoli show, rallentano Juve, Roma e Lazio

Il risultato più pesante del turno arriva dal Maradona, dove il Napoli ha battuto la Juventus 2-1 in una gara tirata, intensa e segnata dalla doppietta di Hojlund. Il danese apre al 7′, viene raggiunto dal gol di Yildiz, unico davvero pericoloso dei bianconeri protagonisti di una partita davvero mediocre, ma all’78’ è ancora lui a decidere la partita sfruttando un errore di McKennie. La squadra di Conte vola da sola in testa alla classifica, approfittando della terza sconfitta stagionale della Juventus e aspettando di capire cosa farà il Milan. Per Spalletti, invece, altra serata amara: settimo anno consecutivo senza punti a Napoli, settimo posto e margine Champions che inizia a scricchiolare.

Altra sfida ad alta quota quella dell’Olimpico, con Lazio e Bologna che si dividono un punto in un match divertente soprattutto nel primo tempo. Isaksen apre, Odgaard risponde subito: ritmo, intensità e un Ravaglia monumentale evitano ai rossoblù una sconfitta. Nel finale l’espulsione di Gila crea un assedio confuso ma sterile dei felsinei. Per Sarri un pari utile ma che lascia rimpianti, mentre Italiano resta saldamente nel gruppo delle migliori.

Crolla invece la Roma, battuta 1-0 a Cagliari al termine di una gara nervosissima. L’espulsione di Celik al 53′ cambia tutto, Svilar tiene a galla i giallorossi con almeno tre interventi decisivi, ma all’82′ Gaetano trova il gol partita sfruttando un assist di Esposito. Per Gasperini è la seconda sconfitta consecutiva e la rincorsa Champions ricomincia a complicarsi.

Sorride invece la Cremonese, che batte 2-0 il Lecce con un secondo tempo di qualità e decisione: prima Bonazzoli dal dischetto, poi Sanabria chiude il match. Nicola dà continuità alla crescita iniziata contro il Bologna e aggancia la zona tranquilla.

Serie A, il programma di oggi

Pisa–Parma, Arena Garibaldi – ore 15.00

Pomeriggio delicatissimo in chiave salvezza. Il Pisa arriva da un periodo in cui aveva messo insieme buoni risultati, prima di cedere all’Inter dopo più di un tempo di resistenza. La squadra di Alberto Gilardino ha mostrato compattezza e capacità di soffrire, ma paga ancora qualcosa nella gestione degli episodi e nella lucidità negli ultimi metri, anche perché l’infermeria è piena e le rotazioni sono limitate.

Il Parma di César Cuesta è reduce da una pesante sconfitta interna contro l’Udinese e ha bisogno di rialzarsi subito per non farsi risucchiare nella zona calda. Fuori casa, però, ha dimostrato di poter colpire: ha vinto a Verona e, nelle ultime uscite, ha quasi sempre trovato la via del gol. La sensazione è di una gara tesa, in cui il Pisa cercherà di tenere il baricentro alto e aggredire, mentre il Parma proverà a sfruttare le transizioni sfruttando la qualità di Bernabé e la pericolosità di Pellegrino e Ondrejka.

Assenti e squalificati

Pisa: Akinsanmiro, Cuadrado, Denoon, Esteves, Lusuardi, Stengs, Vural. Nessuno squalificato.

Parma: Troilo (squalificato), Circati, Frigan, Ndiaye, Suzuki.

Probabili formazioni

Pisa (3-5-2) – Scuffet; Albiol, Canestrelli, Caracciolo; Marin, Piccinini, Aebischer, Angori, Touré; Nzola, Meister. Allenatore: Gilardino.

Parma (3-5-2) – Corvi; Trabucchi, Del Prato, Valenti; Bernabé, Valeri, Keita, Soerensen, Britschgi; Pellegrino, Ondrejka. Allenatore: Cuesta.

Arbitro

Daniele Doveri (Mondin–Luciani) IV Perri; VAR Camplone; AVAR Pezzuto.

Dove vederla

Pisa–Parma è in diretta solo su DAZN. La partita si può seguire su smart TV compatibili con l’app DAZN, oppure collegando al televisore dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box, Apple TV e console PlayStation o Xbox. In streaming è disponibile su app DAZN per smartphone e tablet (iOS e Android) e via browser su PC.

Udinese–Genoa, Bluenergy Stadium – ore 18.00

Al Friuli si incrociano due squadre che arrivano da percorsi simili tra campionato e Coppa Italia. L’Udinese di Kosta Runjaic ha ritrovato ossigeno vincendo 2-0 a Parma nell’ultimo turno di Serie A, interrompendo una mini-striscia negativa, ma è stata poi eliminata dalla Juventus in Coppa Italia. La chiave per i friulani resta l’equilibrio: difesa a tre solida, grande lavoro degli esterni e tanta corsa in mezzo, con Davis e Zaniolo chiamati a dare peso e qualità davanti.

Il Genoa di Daniele De Rossi è in crescita: con il nuovo tecnico sono arrivati risultati, squadra a punti quattro volte consecutivamente, e soprattutto un’identità più netta. Il Grifone è reduce dal 2-1 interno con il Verona e, prima della pesante sconfitta in Coppa Italia contro l’Atalanta, aveva messo insieme una bella striscia di gare utili. Vitinha e Colombo formano una coppia offensiva dinamica, sostenuta dalla solidità di Frendrup, Thorsby e Malinovskyi. Gara potenzialmente bloccata all’inizio, ma con tanti giocatori in grado di accenderla con una giocata.

Assenti e squalificati

Udinese: Atta, Kamara. Nessuno squalificato.

Genoa: Gronbaek, Siegrist. Nessuno squalificato. Ostigard diffidato.

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2) – Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Karlstroem, Piotrowski, Ekkelenkamp, Zemura; Davis, Zaniolo. Allenatore: Runjaic.

Genoa (3-5-2) – Leali; Oestigard, Vasquez, Marcandalli; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.

Arbitro

Fabio Maresca (Rossi C.–Ceolin) IV Galipò; VAR Maggioni; AVAR Marinelli.

Dove vederla

Udinese–Genoa sarà trasmessa in diretta su DAZN: accessibile su smart TV compatibili, tramite Fire TV Stick, Chromecast, TIMVISION Box, Apple TV e console. La partita è visibile anche in streaming su app DAZN per dispositivi mobili e su PC collegandosi al sito ufficiale del servizio.

Torino–Milan, Stadio Olimpico Grande Torino – ore 20.45

Il posticipo dell’Immacolata mette di fronte un Torino in difficoltà di risultati e un Milan chiamato a rispondere al colpo del Napoli sulla Juventus per restare incollato alla vetta. I granata di Marco Baroni vengono da due sconfitte pesanti in campionato, il 2-1 di Lecce e soprattutto il 5-1 interno con il Como, che hanno incrinato certezze difensive fino a qualche settimana fa granitiche. Il tecnico sta cercando di ritrovare compattezza dietro senza rinunciare alla coppia Adams–Zapata, con Vlasic alle loro spalle a cucire gioco.

Il Milan di Massimiliano Allegri ha invece il compito di trasformare in continuità di campionato l’ottimo filotto recente in Serie A, dove sono arrivate vittorie pesanti con Inter e Lazio, pur con la delusione fresca dell’eliminazione in Coppa Italia proprio contro i biancocelesti. Senza Fofana e Gimenez, Allegri si affida a un 3-5-2 molto strutturato, con Maignan a guidare la linea a tre, Modric e Rabiot a dare ordine in mezzo e la coppia Nkunku–Leao davanti, anche perché Pulisic è in dubbio per uno stato febbrile. Gara spartiacque: per il Toro è uno snodo per non scivolare indietro, per il Milan è una tappa obbligata nella corsa scudetto.

Assenti e squalificati

Torino: Schuurs, Ismajli, Simeone (infortunati). Nessuno squalificato. Casadei diffidato.

Milan: Athekame, Fofana, Gimenez (infortunati). Nessuno squalificato.

Probabili formazioni

Torino (3-4-1-2) – Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Asllani, Casadei, Lazaro; Vlasic; Adams, Zapata. Allenatore: Baroni.

Milan (3-5-2) – Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. Allenatore: Allegri.

Arbitro

Daniele Chiffi (Baccini–Bercigli) IV Tremolada; VAR Ghersini.

Dove vederla

Torino–Milan sarà in diretta su DAZN e sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. Gli abbonati Sky possono seguirla anche in streaming su Sky Go e tramite NOW con il Pass Sport, mentre chi è abbonato a DAZN può vederla su smart TV e dispositivi compatibili, oltre che su smartphone, tablet e PC tramite app o sito ufficiale.

Serie A, 14esima giornata

Sassuolo–Fiorentina 3-1

Mandragora (rig.) 9′, Volpato 13′, Muharemovic 45’+1, Koné 65′.

Inter–Como 4-0

Lautaro Martínez 11′, Thuram 59′, Calhanoglu 80′, Augusto 86′.

Verona–Atalanta 3-1

Belghali 28′, Giovane 36′, Bernede 71′, Scamacca (rig.) 81′.

Cremonese–Lecce 2-0

53’ Bonazzoli, 78’ Sanabria

Cagliari–Roma 1-0

82’ Gaetano

Lazio–Bologna 1-1

38’ Isaksen, 40’ Odgaard

Napoli–Juventus 2-1

7’ Højlund, Yildiz, 78’ Højlund

Lunedì 8 dicembre

Pisa-Parma – ore 15.00 (DAZN)

Udinese-Genoa – ore 18.00 (DAZN)

Torino-Milan – ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Classifica

Napoli 31, Inter 30, Milan 28, Roma 27, Bologna 24, Juventus 23, Sassuolo 20, Lazio 19, Udinese 18, Cremonese 17, Atalanta 16, Torino 14, Lecce 13, Cagliari 14, Genoa e Parma 11, Pisa 10, Verona 9, Fiorentina 6.

Prossimo turno, quindicesima giornata

Venerdì 12 dicembre

Lecce-Pisa – ore 20.45 (DAZN)

Sabato 13 dicembre

Torino-Cremonese – ore 15.00 (DAZN)

Parma-Lazio – ore 18.00 (DAZN)

Atalanta-Cagliari – ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Domenica 14 dicembre

Milan-Sassuolo – ore 12.30 (DAZN)

Fiorentina-Verona – ore 15.00 (DAZN)

Udinese-Napoli – ore 15.00 (DAZN)

Genoa-Inter – ore 18.00 (DAZN/NOW/SKY)

Bologna-Juventus – ore 20.45 (DAZN)

Lunedì 15 dicembre

Roma-Como – ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)