Serie A, 14ª giornata: oggi quattro partite prima del posticipo di Napoli–Juventus | Il programma in TV, dove vederle

La Serie A completa oggi la 14ª giornata con Cremonese–Lecce, Cagliari–Roma, Lazio–Bologna e il big match Napoli–Juventus. Risultati, contesto, arbitri, assenti e situazione aggiornamenti live.

La 14esima giornata riparte oggi, dopo una prima metà di turno che ha già inciso classifica e inerzia. È una domenica lunga, spezzata in quattro fasce orarie, con un crescendo che porta al Maradona: Napoli–Juventus non è solo la partita più attesa della giornata, ma una possibile svolta per la corsa scudetto. Nel mezzo sfide che pesano per salvezza, ambizioni europee e continuità.

Serie A, 14esima giornata: i risultati di ieri

Il sabato ha già messo in moto la 14esima giornata lasciando indicazioni chiare e, in alcuni casi, pesanti. Al Mapei il Sassuolo ha battuto la Fiorentina, aggravando ulteriormente la crisi viola: niente svolta, niente segnali di ripartenza e soprattutto una classifica che continua a peggiorare. È una squadra fragile, che si spegne facilmente e che, numeri alla mano, non riesce più a trovare riferimenti offensivi o solidità difensiva. Il campionato è ancora lungo, ma la sensazione è che la Fiorentina sia entrata in una spirale da cui servirà più di una semplice vittoria per uscire. Pesantissima la contestazione dei tifosi, numerosissimi in Emilia, nei confronti della squadra viola.

Nel pomeriggio l’Inter ha confermato il proprio momento di stabilità. La vittoria sul Como, una delle squadre più in forma della Serie A, non è stata spettacolare, ma è stata solida, concreta, piena di gestione e maturità: esattamente ciò che si chiede a una squadra che vuole restare là davanti. Chivu ha trovato equilibrio nelle rotazioni, e la risposta arrivata ieri mantiene il passo e manda un segnale alle dirette rivali.

In serata, invece, il quadro si è complicato per l’Atalanta: al Bentegodi non solo è arrivata una sconfitta, ma anche una prestazione piatta, senza ritmo e senza quella aggressività che aveva caratterizzato le uscite più recenti. La squadra di Palladino è sembrata prevedibile, lenta nella costruzione e poco incisiva sotto porta. Una frenata netta, soprattutto considerando le ambizioni e le aspettative create nelle ultime settimane e le tre vittorie di fila delle ultime settimana.

Cremonese–Lecce, Stadio Zini – ore 12.30

La domenica si apre a Cremona con una sfida che pesa per la zona salvezza. La Cremonese arriva da un percorso altalenante, fatto di buone prestazioni con qualche incertezza che a volte è costata la vittoria. Pur in una classifica assolutamente eccellente e sorprendente. Il Lecce, dall’altra parte, vive una situazione simile: intensità, idee chiare, ma una continuità che ancora non si è vista davvero. È una partita che può spostare equilibri: chi la vince si prende ossigeno in classifica, chi la perde rischia di restare risucchiato nella parte più complicata della stagione.

Sul piano tattico ci si aspetta una gara aggressiva, soprattutto nei duelli. La Cremonese cercherà ritmo e pressione alta per rompere costruzione e tempi avversari, mentre il Lecce proverà a giocare sulle transizioni veloci: lì la squadra di Gotti ha costruito gran parte delle prestazioni migliori. Non è una gara da copertina, ma è una di quelle che a fine stagione pesa come uno scontro diretto.

Assenti, squalificati e diffidati

Cremonese – assenti: Collocolo, Faye – squalificati: nessuno – diffidati: Payero

Lecce – assenti: Jean, Pierret – squalificati: nessuno – diffidati: Gaspar, Veiga

Probabili formazioni

Cremonese (4-3-3) – Carnesecchi; Sernicola, Vasquez, Bianchetti, Ghiglione; Payero, Castagnetti, Pickel; Okereke, Tsadjout, Vazquez

Lcce (4-3-3) – Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Oudin, Ramadani, Gonzalez; Almqvist

Arbitro

Dirige Marinelli, assistenti Rossi e Garzelli, quarto uomo Cipriani, VAR Irrati, AVAR Di Paolo.

Dove vederla

Cremonese–Lecce sarà trasmessa in diretta alle 12.30 su DAZN, con disponibilità su smart TV, app, smartphone, tablet e PC.

Per chi ha attivato Zona DAZN su Sky, il match sarà disponibile anche sul canale dedicato.

Cagliari–Roma, Unipol Domus – ore 15.00

Il pomeriggio porta una sfida che dice molto sul presente e magari sul futuro delle due squadre. Il Cagliari arriva in un momento complicato, segnato dagli infortuni e da una classifica corta che non permette altri passi falsi. Ranieri chiede concentrazione, ordine e cinismo: tre elementi che finora sono apparsi a intermittenza. La Roma, invece, è alla ricerca di continuità dopo settimane altalenanti: buoni spunti, prestazioni solide a tratti, ma quella sensazione costante di poter fare di più senza riuscire a confermarlo partita dopo partita.

Sul piano tattico ci si aspetta una partita sporca, fisica, dove i duelli e le seconde palle potrebbero contare più dei principi di gioco. Il Cagliari proverà a difendere basso e ripartire con aggressività sugli esterni, mentre la Roma dovrà essere paziente e precisa nell’ultimo passaggio: è lì che spesso si spegne e concede ritmo agli avversari. Sarà interessante capire anche la gestione emotiva: entrambe le squadre arrivano con pressioni diverse, ma ugualmente pesanti.

Assenti, squalificati e diffidati

Cagliari – assenti: Belotti, Felici, Mazzitelli, Mina, Zé Pedro – squalificati: nessuno – diffidati: Prati

Roma – assenti: Dovbyk – squalificati: nessuno – diffidati: nessuno

Probabili formazioni

Cagliari (4-3-1-2) – Scuffet; Zappa, Mina, Hatzidiakos, Augello; Deiola, Prati, Oristanio; Pereiro; Shomurodov, Lapadula

Roma (4-3-3) – Rui Patricio; Kristensen, Ndicka, Mancini, Spinazzola; Cristante, Pellegrini, Aouar; El Shaarawy, Lukaku, Baldanzi

Arbitro

Dirige SACCHI, assistenti Tegoni e Pagliardini, quarto ufficiale Massimi, VAR Abisso, AVAR La Penna.

Dove vederla

Cagliari–Roma sarà trasmessa alle 15.00 in diretta su DAZN, disponibile tramite app su smart TV, console, dispositivi mobili e browser.

Per chi ha attivato Zona DAZN su Sky, la partita è disponibile anche sul canale dedicato.

Lazio–Bologna, Stadio Olimpico – ore 18.00

La sfida dell’Olimpico pesa in chiave Europa ed è probabilmente il match tatticamente più interessante della giornata prima del posticipo. La Lazio arriva con la sensazione di essere una squadra ancora a metà percorso: sprazzi di qualità, ottima gestione del possesso, ma momenti in cui la manovra si spegne e lascia spazio agli avversari. Italiano cerca identità, ritmo e soprattutto continuità: tre elementi che la Lazio ha mostrato solo a tratti.

Il Bologna, invece, ha una struttura chiara: pressing organizzato, baricentro medio-alto e una notevole capacità di attaccare la profondità. Thiago Motta aveva costruito una squadra riconoscibile, e la nuova gestione ha scelto di proseguire sullo stesso solco: equilibrio, intensità e idee pulite nelle uscite dal basso. È una partita che può girare sugli episodi e sulla gestione emotiva nei momenti caldi: due squadre tecniche che giocano, non aspettano.

L’impressione è che la battaglia si accenderà soprattutto tra centrocampo e trequarti: se la Lazio trova tempo per cucire gioco tra le linee, può mettere in difficoltà la struttura difensiva rossoblù; se invece il Bologna avrà continuità nel recupero palla, soprattutto in zone avanzate, la partita può cambiare rapidamente.

Assenti, squalificati e diffidati

Lazio – assenti: Cataldi, Gigot, Rovella – squalificati: nessuno – diffidati: Guendouzi

Bologna – assenti: Freuler, Skorupski, Vitik – squalificati: nessuno – diffidati: nessuno

Probabili formazioni

Lazio (4-3-3) – Provedel; Lazzari, Romagnoli, Gila, Hysaj; Guendouzi, Kamada, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni

Bologna (4-2-3-1) – Ravaglia; Posch, Beukema, Lucumí, Kristiansen; Aebischer, Fabbian; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee

Arbitro

La partita sarà diretta da Massimi, assistenti Meli e Capaldo, quarto ufficiale Perenzoni, VAR Nasca, AVAR Longo.

Dove vederla

Lazio–Bologna sarà trasmessa alle 18.00 in diretta su DAZN, con possibilità di streaming su smart TV compatibili, pc, tablet e dispositivi mobili.

Il match sarà disponibile anche su Sky e NOW sui canali dedicati alla Serie A.

Napoli–Juventus, Stadio Diego Armando Maradona – ore 20.45

Il piatto forte della giornata è quello del Maradona, una partita che porta con sé storia, rivalità e una posta in palio che va oltre i tre punti. Napoli e Juventus arrivano con umori opposti ma con lo stesso peso sulle spalle: la necessità di dare un segnale forte al campionato. Il Napoli ha vissuto un avvio di stagione complicato, segnato dagli infortuni e da una continuità che non è ancora arrivata. La qualità non manca, ma troppe volte la squadra di Calzona ha avuto blackout difficili da spiegare.

La Juventus, invece, è meno spettacolare ma più solida: pragmatica, cinica, capace di abbassare il ritmo quando serve e di colpire nei momenti chiave. La chiave del match potrebbe essere tutta lì: gestione emotiva e precisione nei dettagli. Il Napoli dovrà avere pazienza per non sbattere contro il muro bianconero, mentre la Juve dovrà fare i conti con l’ambiente e con un avversario che in casa trova spesso soluzioni che in trasferta fatica a mostrare.

Sarà una partita tattica, probabilmente bloccata nei primi minuti, ma con il potenziale per accendersi improvvisamente. A decidere potrebbero essere gli episodi, le letture nelle transizioni e chi saprà controllare il centrocampo: perché partite così non si vincono solo giocandole bene, ma interpretandole meglio.

Assenti, squalificati e diffidati

Napoli – assenti: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutierrez, Lobotka, Lukaku, Meret – squalificati: nessuno – diffidati: nessuno

Juventus – assenti: Bremer, Gatti, Milik, Perin, Pinsoglio, Rugani, Vlahovic – squalificati: nessuno – diffidati: Koopmeiners

Probabili formazioni

Napoli (4-3-3) – Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Cajuste, Zielinski, Gaetano; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Juventus (3-5-2) – Szczesny; Danilo, Huijsen, Alex Sandro; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Yildiz

Arbitro

Dirige Orsato, con Preti e Berti assistenti, Ayroldi quarto ufficiale, VAR Di Paolo, AVAR Guida.

Dove vederla

Napoli–Juventus sarà trasmessa alle 20.45 in diretta su DAZN, con servizio streaming disponibile tramite app su smart TV, dispositivi mobili, console e PC.

Per gli abbonati che hanno attivato Zona DAZN, la partita sarà visibile anche sul canale dedicato Sky.

Serie A, 14esima giornata

Sassuolo–Fiorentina 3-1

Mandragora (rig.) 9′, Volpato 13′, Muharemovic 45’+1, Koné 65′.

Inter–Como 4-0

Lautaro Martínez 11′, Thuram 59′, Calhanoglu 80′, Augusto 86′.

Verona–Atalanta 3-1

Belghali 28′, Giovane 36′, Bernede 71′, Scamacca (rig.) 81′.

Domenica 7 dicembre

Cremonese-Lecce – ore 12.30 (DAZN)

Cagliari-Roma – ore 15.00 (DAZN)

Lazio-Bologna – ore 18.00 (DAZN/NOW/SKY)

Napoli-Juventus – ore 20.45 (DAZN)

Lunedì 8 dicembre

Pisa-Parma – ore 15.00 (DAZN)

Udinese-Genoa – ore 18.00 (DAZN)

Torino-Milan – ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Classifica

Inter 30, Milan e Napoli 28, Roma 27, Bologna 24, Juventus 23, Sassuolo 20, Lazio e Udinese 18, Cremonese 17, Atalanta 16, Torino 14, Lecce 13, Cagliari Genoa e Parma 11, Pisa 10, Verona 9, Fiorentina 6.

Prossimo turno, quindicesima giornata

Venerdì 12 dicembre

Lecce-Pisa – ore 20.45 (DAZN)

Sabato 13 dicembre

Torino-Cremonese – ore 15.00 (DAZN)

Parma-Lazio – ore 18.00 (DAZN)

Atalanta-Cagliari – ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Domenica 14 dicembre

Milan-Sassuolo – ore 12.30 (DAZN)

Fiorentina-Verona – ore 15.00 (DAZN)

Udinese-Napoli – ore 15.00 (DAZN)

Genoa-Inter – ore 18.00 (DAZN/NOW/SKY)

Bologna-Juventus – ore 20.45 (DAZN)

Lunedì 15 dicembre

Roma-Como – ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)