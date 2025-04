Serena Rossi: età, dove vive, marito attore, le nozze segrete, un Posto al Sole. Tutto sulla presentatrice di Viva la Danza

Serena Rossi, la conduttrice di Viva la Danza, è un’attrice di talento. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su di lei.

Attrice, cantante e conduttrice. Serena Rossi è una delle artiste più poliedriche della televisione italiana, capace di calarsi perfettamente in tutti i ruoli che le vengono affidati. Bellissima e con una voce straordinaria, buca lo schermo sia quando recita che quando canta e presenta. Un talento che è innato in lei che nasce il il 31 agosto 1985 a Napoli.

Serena, nata in una famiglia di artisti, non avrebbe potuto fare altro nella sua vita: il padre è un musicista, la mamma una cantante e il nonno autore di canzoni. Sin da giovanissima, così, si avvicina al mondo della musica ed esordisce nel 2002 come cantante nel musical C’era una volta… Scugnizzi di Claudio Mattone ed Enrico Vaime.

L’anno successivo arriva il debutto sul piccole schermo nella soap opera Un posto al sole. E’ l’inizio di una carriera straordinaria che si sviluppa tra teatro, cinema e televisione. Recita, infatti, in fiction di grande successo come Il commissario Montalbano, Mina Settembre, Io sono Mia, Che Dio ci aiuti, Rossella, L’ispettore Coliandro e tante altre. Al cinema, invece, è la protagonista di film come Al posto tuo, Caccia al tesoro, Brave ragazze, 7 ore per farti innamorare, Diabolik, Beata te e tanti altri.

Come conduttrice, invece, è Raiuno a puntare su di lei affidandole la guida di programma come Canzone segreta, Danza con me e Viva la danza.

La vita privata di Serena Rossi: chi sono il marito e il figlio

Nel mondo dello spettacolo, Serena Rossi ha trovato non solo la sua strada professionale, ma anche il grande amore della sua vita. Sul set di Un posto al sole, infatti, ha conosciuto Davide Devenuto con cui fa coppia fissa dal 2008. Un amore vissuto inizialmente con discrezione e riservatezza e che oggi è condiviso, a piccole dosi, con i fan. La coppia ha un figlio, Diego, nato nel 2016 e che sta crescendo a Roma, città in cui i due attori hanno scelto come base della loro famiglia.

La famiglia Rossi-Devenuto vive in uno splendido appartamento in zona Ostiense, molto luminoso e spazioso. Dalle poche immagini che pubblica l’attrice sui social, la casa presenta un terrazzo mozzafiato, grandi vetrate che rendono luminose tutte le stanze e un arredamento dal design moderno, ma al tempo stesso elegante e raffinato.

In una puntata di Domenica In del 2018, Davide Devenuto ha fatto la proposta di matrimonio in diretta a Serena che ha risposto sì. Nel giugno 2023 si sono sposati in gran segreto pronunciando il fatidico sì solo davanti alle rispettive famiglie e agli amici più stretti ed evitando cerimonie sfarzose.