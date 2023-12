Serena Cimmarrusti: chi è la nuova corteggiatrice di Marco Viola di Uomini e Donne

Nella puntata di ieri di ‘Uomini e Donne’, Marco Viola ha accolto in studio una nuova attraente corteggiatrice, che si chiama Serena Cimmarrusti. Il cavaliere, dopo aver ascoltato le sue parole, ha deciso di tenerla in trasmissione per approfondire la sua conoscenza.

Conosciamola meglio (Qui, il video di presentazione):

Chi è Serena Cimmarrusti di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Serena ha 35 anni, arriva da un piccolo paese della provincia di Bari, Adelfia. Lavora in un negozio di cosmetici. E’ una truccatrice. Nel tempo libero di dedica allo sport e agli allenamenti in palestra. Non è mai stata sposata e non ha figli.

“Sei un bellissimo uomo, dal vivo ancora meglio. Mi è piaciuta la tua compostezza nell’approcciarti soprattutto alle donne”.

Il suo profilo Instagram, @serena_cimmarrusti, ad oggi, conta oltre 11 mila followers.

Sfogliando attentamente i suoi social, scopriamo che è Miss Sorriso 2023 e si è aggiudicata la fascia di Miss Beauty 2023. Conduce su una emittente locale, una rubrica sportiva che si chiama ‘Il calcio che ci piace’.

Nelle scorse ore, la sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi ha destato particolare attenzione. In particolare, Deianira Marziano ha raccolto la segnalazione di una propria follower convinta che la donna abbia frequentato, in passato, un ex cavaliere del trono over, Riccardo Guarnieri (ex dell’attuale tronista Ida Platano e dell’ormai ex dama del parterre femminile, Roberta Di Padua), che segue ancora su Instagram.

“Ti segnalo che la ragazza che è scesa oggi a U e D per corteggiare Marco è Serena, la ragazza che nell’estate 2022 frequentava Riccardo Guarnieri. Lui disse che era una sua ex di tanto tempo prima e che quell’estate si frequentavano solo in amicizia. Ci avevi fatto anche delle storie.”

Dalle anticipazioni, non è ancora trapelato se la frequentazione stia proseguendo a gonfie vele. Lo scopriremo nelle prossime anticipazioni.