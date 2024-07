E’ stata al centro di un intrigo televisivo che ha tenuto banco sulle pagine dei giornali ed in pratica su tutti i media che parlano di televisione. Serena Bortone non condurrà più Che sarà, il programma dell’access prime time della terza rete della Rai. In un primo tempo in quello slot ci doveva andare Maria Latella, poi però deviata nella seconda serata del martedì di Rai3 con il suo format A casa di Maria.

Nell’access del sabato sera di Rai3 a quel punto ci tornava Serena Bortone con un nuovo programma prodotto però dalla direzione intrattenimento day time di Angelo Mellone. Programma di cultura e società, nelle intenzioni, lontano dai temi della politica. Ora però ci sarebbero ulteriori novità su questo fronte.

Pare infatti che la destinazione di Serena Bortone non sarà più quella dell’access del sabato di Rai3. La trattativa si è complicata e forse complici le polemiche scoppiate sui media in questo periodo il programma sarebbe saltato. O meglio secondo quanto si apprende pare che sia stata la stessa Bortone a rifiutare il programma. Forse la base di questo suo rifiuto potrebbe essere legata proprio al fatto che in questo nuovo programma non avrebbe potuto trattare temi politici.

Al momento quindi non è facile capire come andrà a finire questa vicenda e cosa farà Serena Bortone nella prossima stagione tv. Magari non è più cosi peregrina l’idea che possa accasarsi altrove. A questo punto tutto è possibile. Non resta che attendere le presentazioni dei palinsesti Rai e Mediaset ormai alle porte per rispondere a questa domanda.