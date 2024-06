Nuovi impegni in arrivo per Serena Bortone che resta il sabato sera su Rai3, ma per fare cosa? Maria Latella apre la sua casa alla seconda serata di Rai3, i dettagli

Se il gatto ha sette vite, Serena Bortone ne ha una in più. In molti la davano ferma per la prossima stagione tv, per il fatto che il suo programma Che sarà era stato cancellato. Tante voci circolavano circa il suo futuro televisivo, anche al di fuori della Rai. Ma la Rai è la sua casa, dai tempi memorabili con il grande Mino Damato e la sua mitica trasmissione Alla ricerca dell’Arca, dove lei mosse i suoi primi passi in Rai. Programma quello che andava in onda proprio alle 20:30 del sabato sera di Rai3.

Il sabato sera tv nel destino di Serena Bortone

Una collocazione questa che sembra proprio essere nel destino di Serena Bortone, che lo scorso anno occupava questo slot proprio fra le 20:15 e le 21:45 con Che sarà, con una puntata più breve la domenica sera. Come vi avevamo già raccontato in sede di post sulla chiusura di quel programma, lo spazio della domenica nell’access di Rai3 verrà destinato ad un allungamento di Report, con un suo programma. gemello.

Serena Bortone resta nel sabato di Rai3

Sul sabato sera invece c’erano molto dubbi. Vi avevamo pure raccontato della possibilità di vedere Maria Latella in quello spazio, proveniente da Sky. Alla fine della fiera al sabato sera nell’access di Rai3 resterà Serena Bortone, come accennato nelle scorse ore da Dagospia, ma con un programma prodotto dall’intrattenimento day time. Serena infatti, come avevamo già scritto da queste parti tempo fa, dopo il prestito alla struttura approfondimenti che produceva Che sarà, torna al day time.

Serena Bortone e Angelo Mellone insieme per un nuovo programma

Ci torna dunque con un nuovo programma che la vedrà incontrarsi con il direttore Angelo Mellone, per una produzione totalmente nuova allo studio, tutta da scrivere. Di certo non sarà il classico talk show onnivoro, ma qualcosa di diverso, che farà mettere in luce le capacità narrative e popolari che Serena Bortone ha acquisito sopratutto nella sua esperienza su Rai1. Il nuovo programma andrà in onda in diretta dagli studi Rai di Roma,

Dunque il direttore che l’ha tolta dal day time pomeridiano di Rai1, per i strani percorsi della vita, l’accoglie nella sua struttura, ma a Rai3. Sindrome di Stoccolma sullo sfondo? Oppure un proficuo incontro fra un raffinato intellettuale di destra e la pasionaria della tv di cui tutti noi conosciamo la grinta e la professionalità? Sarà certamente interessante capire cosa nascerà dalle teste e dai cuori di Angelo Mellone e Serena Bortone. Insieme per dare un gusto tutto particolare al prossimo access prime time del sabato di Rai3. Il primo prolifico scrittore di romanzi oltre che dirigente Rai, la seconda che ha iniziato pure lei a scriverne di romanzi e chissà, fra qualche anno pure lei dirigente Rai.

Ed il martedì sera tutti a casa di Maria Latella

Intanto Maria Latella arriva alla Rai per occupare la seconda serata del martedì di Rai3. Per lei in arrivo A casa di Maria. Una declinazione più soffusa, vista anche l’ora, del suo format A cena da Maria Latella che conduceva su Sky. D’altronde da A casa di Maria, all’‘aperitivo da Serena, il passo è breve, by Rai3 naturalmente.