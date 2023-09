Con una media del 19% di share, è tornata in onda da lunedì La vita in diretta, il programma di infotainment diretto e condotto da Alberto Matano per Rai1. Il programma della struttura intrattenimento day time è leader di fascia da ormai più stagioni. Nella passata stagione ha superato con il 21,4% di share il Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso che si era fermato poco sopra il 16% di share. Attualmente, in questo primo scorcio di stagione, Pomeriggio 5 condotto da Mryta Merlino sta ottenendo una media del 15,5% di share. Il programma di Alberto Matano resta quindi saldamente leader di fascia.

Serena Bortone a La vita in diretta

Parliamo qui oggi dell’autorevole programma diffuso da Rai1 per informarvi che oggi Alberto Matano ospiterà la sua dirimpettaia nel pomeriggio della prima rete Rai della passata stagione. Sarà infatti ospite de La vita in diretta la conduttrice di Oggi è un altro giorno Serena Bortone. L’occasione sarà propizia naturalmente per parlare del prossimo impegno televisivo dell’ex conduttrice di Agorà, ovvero il nuovo programma dell’access time di Rai3 del fine settimana.

“Che sarà” il nuovo programma di Serena Bortone

Si tratta di “Che sarà” ed andrà in onda, come detto, nell’access time di Rai3 il sabato e la domenica. Il sabato sarà una puntata più ricca e lunga, mentre la domenica chiuderà prima, per dare la linea alla nuova edizione di Report. Programma che ospiterà sia momenti leggeri, che momenti più “pensanti” e non pesanti. Interventi di comici ed interviste a grandi personaggi, con un occhio più verso il futuro che al passato. Così ha spiegato il programma la stessa Bortone in una intervista a Vanity Fair.

L’addio a “Oggi è un altro giorno”

Serena Bortone dunque torna, seppur solo per un giorno, nel pomeriggio di Rai1 ospite di Alberto Matano a La vita in diretta. Poco prima avrà terminato una nuova puntata il programma condotto da Caterina Balivo La volta buona. Programma questo che ha preso il posto del suo amato Oggi è un altro giorno nel pomeriggio feriale della prima rete Rai.

“Non sempre si sceglie quello che si fa, in un’azienda. Ma io penso che il cambiamento sia portatore di nuove motivazioni non solo nel lavoro, pertanto sono abituata a guardare quello che verrà dopo. I programmi sono un po’ come gli ex fidanzati, li guardi, li metti in una bacheca, e sei soddisfatta di quello che hai fatto. L’azienda mi ha chiesto di prendere la fascia che era di Gramellini, il sabato, e parte di quella di Fazio, la domenica. Ho accettato: sono spostamenti che sono sempre avvenuti, io stessa venivo dopo Caterina Balivo su Rai1, e ora ritorna lei. Il mio programma chiude con un certo orgoglio per quanto fatto dalla mia squadra.”

Così ha raccontato la Bortone il suo distacco dal programma del primo pomeriggio di Rai1. Ora è tempo di pensare alla sua nuova avventura nel fine settimana di Rai3. E’ tempo di pensare al futuro e come dice la canzone che da il titolo al suo programma (scritta dal grande Franco Migliacci che ci ha appena lasciato) :

Che sarà della mia vita chi lo sa?

So far tutto o forse niente

Da domani si vedrà

Che sarà, sarà quel che sarà!