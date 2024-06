Finisce qui, finisce qui

Fare un bilancio non è facile

Dir questo è bene o questo è male

Come si fa? Personalmente sarei contenta di

Continuare sempre così

E di non dire mai che tra di noi finisce qui

Questo diceva il testo di una celebre canzone di Ornella Vanoni, ma cantata anche fra gli altri da Rita Pavone e Gianni Morandi. “Finisce qui” ed il testo di questo brano che pare essere proprio la degna conclusione di un percorso televisivo iniziato a settembre e che si è chiuso domenica sera con l’ultima puntata di Che sarà. Serena Bortone dunque chiude anche questa esperienza televisiva, appena un anno dopo aver chiuso quella di Oggi è un altro giorno.

Programma quello del pomeriggio voluto dall’ex direttore di Rai1 Stefano Coletta, suo grande amico ed estimatore. Spazio quello poi ereditato da Caterina Balivo con il suo La volta buona. Programma e conduttrice confermati anche per la prossima stagione. Finisce qui dunque il cammino di Che sarà. Cammino difficile, il “caso Scurati” ce lo ricordiamo tutti. Già perchè stando a quel che ci risulta, non ci sarà una seconda edizione di questa trasmissione. Un cammino quello di questo programma che non ha dato i risultati (di ascolto) sperati dalla Rai e che non ha doppiato quelli di chi lo precedeva. Ovvero Le parole di Massimo Gramellini, che passato a La7 ha rosicchiato qualcosina in più in termini di ascolti rispetto al competitor della terza rete.

Che sarà ha chiuso la sua annata con una media del 3,88% di share e con un ultima puntata, di domenica, che ha toccato il record stagionale del 6,12% di share. In altre parole su La7 con Massimo Gramellini ha ottenuto una media stagionale di sabato al 5,23% di share (puntata lunga) e la domenica con il 4,04%. Lo scorso anno Le parole di Gramellini su Rai3, in onda di sabato, aveva ottenuto una media stagionale del 7,23% di share.

Cosa accadrà la prossima stagione nell’access del fine settimana della terza rete? Tutto è ancora in itinere. L’azienda potrebbe valorizzare maggiormente una delle sue testate più forti, ovvero Report, che potrebbe guadagnare più spazio la domenica. Mentre si vorrebbe posizionare per il sabato su Rai3 un programma, magari già esistente, che potrebbe essere in qualche modo “riverniciato” per acquisire nuova vita. Un nome in campo è quello di Peter Gomez, che già conduce su Rai3 La confessione. Programma questo che ci starebbe sicuramente bene in una versione “rinforzata” nell’access del sabato della terza rete.

Per Serena Bortone, che è caporedattore Rai con contratto a tempo indeterminato, si apriranno altre porte televisive che le permetteranno di tornare in video presso la tv pubblica? Oppure si accaserà altrove? Il mercato televisivo -pare- chiuso, ma forse qualche porta non è stata ancora chiusa a chiave…

Intanto però… “Finisce qui“….

Permetteteci però di chiudere questo post -ed è quasi d’obbligo- citando la celebre canzone che ha dato il titolo a questa ultima fatica televisiva di Serena Bortone. Ovvero quel “Che sarà” scritto da Franco Migliacci e cantato dai Ricchi e poveri insieme a José Feliciano: