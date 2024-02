Si sta preparando una grande serata evento dedicata all’Opera italiana che verrà celebrata nel tempio di questa musica, ovvero l’Arena di Verona. Si tratta di un appuntamento che verrà ripreso della Rai, radio televisione italiana intitolato: “La grande opera italiana, patrimonio dell’Umanità“. Una serata per l’opera e il canto lirico che celebra il riconoscimento dato dall’UNESCO lo scorso mese di dicembre, all’arte del canto lirico italiano patrimonio dell’Umanità.

La grande opera italiana patrimonio dell’Umanità

Un importante riconoscimento che è stato dato al nostro canto lirico dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura. L’evento è promosso dal Ministero della Cultura italiano e sarà totalmente dedicato all’Opera e vedrà impegnati i più grandi esponenti di quel mondo. Nello specifico vedremo in scena un’orchestra formata da 150 musicisti ed un coro di 300 artisti provenienti da tutte le Fondazioni lirico sinfoniche italiane e non solo.

Artisti provenienti da tutto il mondo

Saranno presenti anche artisti provenienti dalle più importanti e prestigiose orchestre d’Opera del mondo. L’evento andrà in scena venerdì 7 giugno 2024 e sarà ripreso, in diretta, dalle telecamere della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. La serata sarà trasmessa in mondovisione e l’edizione televisiva sarà a cura del dipartimento di Rai Cultura.

Serata per l’opera e il canto lirico italiano a giugno in diretta su Rai1

Appuntamento dunque imperdibile per gli amanti di questo genere musicale, ma anche per tutti coloro che vogliono vedere ed ascoltare l’eccellenza mondiale nel campo de canto lirico e dell’opera è per “La grande opera italiana patrimonio dell’Umanità“, in onda su Rai1 venerdì 7 giugno in prima serata.