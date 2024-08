Separazioni e divorzi vip nell’estate 2024: le coppie che si sono dette addio

Separazioni, divorzi vip estate 2024: nei mesi più caldi dell’anno, sono molte le coppie più o meno storiche che si sono dette addio. A lanciare il valzer del ‘C’eravamo tanto amati’ ci hanno pensato Ben Affleck e Jennifer Lopez sempre più vicino al divorzio.

La separazione di Alvaro Morata e Alice Campello

Dopo 8 anni di matrimonio e la nascita di quattro figli, Alvaro Morata e Alice Campello hanno deciso di mettere fine alla loro relazione con due comunicati molto espliciti. Queste le parole del calciatore:

“Dopo esserci presi del tempo per riflettere, Alice e io abbiamo preso la decisione di separare il nostro cammino. Una relazione meravigliosa e di rispetto reciproco dove ci siamo amati e aiutati a vicenda. Sono stati anni meravigliosi, il frutto sono stati i nostri quattro figli, senza dubbio i migliori che potessimo desiderare. È una decisione dolorosa, chiediamo rispetto ed empatia. Che nessuno si inventi storie per un minuto da protagonista. Non ci sono state mancanze di rispetto. Solo molte incomprensioni continue che hanno guastato il tutto. Alice avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e tutto quello quello che abbiamo vissuto insieme è stato incredibile e di grande insegnamento”.

A fargli eco anche l’ormai ex moglie:

“Alvaro e io abbiamo deciso di separarci ed è la decisione più difficile che abbiamo preso nella nostra vita. Voglio chiarire, come ha fatto lui, che non ci sono stati terzi né nessuna mancanza di rispetto da parte di entrambi. Posso solo dire che in questi 8 anni ho avuto una persona accanto che non ha fatto altro che darmi la priorità e prendersi cura di me e rispettarmi e per questo non posso permettere nessun tipo di speculazione falsa. Non vorrei che pensaste che quello che avete visto nelle foto di Instagram che abbiamo pubblicato è stata una bugia. Non avremmo potuto chiedere di più e continuiamo a farlo, però arriva un momento in cui si accumulano molte incomprensioni mal gestite e le cose poco a poco si rovinano ed esplodono. Sempre ci siamo promessi per rispetto a tutto quello che abbiamo vissuto di non arrivare al punto di farci danno o essere tossici e di chiudere prima e così è stato. Solo ringrazio Alvaro per tutto quello che ha fatto per me, per come si è preso cura, per il papà e il marito che è stato e augurargli il meglio. Sempre”.

Rossella Brescia e Luciano Cannito: amore finito

E’ giunta al capolinea anche la storia ventennale tra Rossella Brescia e Luciano Cannito. E’ la stessa coreografa a confermare, al ‘Corriere della Sera’ le voci di una crisi definitiva:

“Ho finito di girare Jastimari di Riccardo Cannella, con Fabio Troiano e Francesco Foti. Anche lì, mi è piaciuto mettere il mio dolore al servizio del mio lavoro. A quale dolore mi riferisco? Beh, ormai lo sanno tutti… È finita una storia che durava da vent’anni. È successo mentre stavo girando il film e non l’ho deciso io, per me è stato uno choc […] Comunque siamo rimasti amici, sento sua figlia, che praticamente ho visto crescere. Cerco sempre di restare in armonia con le persone: il livore mi toglie energia.