“Senza parole, non ricordo un’altra partita così”. Stefano De Martino commenta la disfatta più clamorosa

Il concorrente lavora per l’Agenzia delle Entrate ma prima lavorava come consulente del lavoro. Possiede tre grandi passioni, una per la palestra, una per la barca e l’ultima per il tennis. Gioca con la mamma Maria Luisa che è operatore sanitario. Si inizia subito con la scalata verso i 300.000 euro. Thanat, come sempre ci mostra la specialità della serata. Si tratta della sarde in saor. Il primo tiro è rivolto al pacco numero 20, quello della Calabria dove spacchetta Giovanni, la new entry, che svolge la mansione di postino. Sfumano immediatamente 100.000 euro.

Dopo la prima doccia fredda ci si sposta in Abruzzo con l’1 ove erano contenuti soltanto 50 euro. Il terzo tiro è deciso dalla signora che decide di dirigersi in Sardegna con l’8. E anche qui la scelta fa tremare i cuori. Difatti se ne vanno 300.ooo euro. Ora la protagonista è la Sicilia con il 19 che conteneva la bellezza di 50.000 euro. Si propende per il mantra prima di andare in Val D’Aosta con il 12. Prima di aprirlo Stefano sostiene che il mantra sia scaduto e che debba essere abolito. Finge anche di ritirarsi poco prima di mostrare che in quel pacco vi erano 200.ooo euro.

Il tifo in studio è alto e si va alla ricerca di Gennarino. E per stanarlo si propende per il pacco 15, quello della Puglia. Scappano di mano 15.000 euro. Arriva puntualissima la telefonata del Dottore che per sei tiri, o meglio, per non farli, propone un assegno di 10.000 euro. Niente da fare, l’offerta non viene accettata e ci si sposta in Lombardia con il 18 dove c’erano 5.000 euro. E’ la volta del Lazio con il 4 ove erano celati 10.000 euro.

Richiama lo Squalo e propone un minuto di silenzio prima di far tirare nuovamente il concorrente che chiama il pacco 13, della Toscana. Ora se ne vanno 5 euro. Si tira un attimo il fiato e si ricomincia a ragionare. Si punta adesso alla Liguria con il 13 ove erano ben nascosti 30.000 euro. Il terzo tiro è rivolto al 3, dell’Emilia Romagna e, una volta aperto, si scopre che conteneva lo 0. Scatta dunque il momento del ballo.

Giovanni accetta 30.000 euro ma nel suo pacco ce ne erano 75.000

Ci dirige in Piemonte con il 5 e scatta di nuovo la doccia fredda. Difatti vi erano 20.000 euro. Squilla il telefono rosso e parte un’offerta da parte del Dottore: quattro tiri valgono 4.o00 euro. Si trita pure a questo giro l’assegno, e si prova con di sottofondo la colonna sonora de Il Gladiatore. Giovanni punta al pacco 10 che stasera è legato all’Umbria. E grandissima è la gioia di trovarci l’irresistibile Gennarino. Si chiama adesso il 9, legato alla Basilicata che conteneva 10 euro. Due tiri ancora e il primo è rivolto nei confronti delle Marche con il 2. E la scelta pare assai fortunata: difatti vi erano le squisite sarde in saor.

E’ il momento del Friuli Venezia Giulia con l’11. Sfuggono 200 euro. Chiama ancora lo Squalo e stavolta propone un cambio che, dopo una breve consultazione tra mamma e figlio, viene accantonato. E’ la volta della Campania con il 16 che riservava solo 1 euro. Ultimissimo tiro prima di arrivare al finale ma prima c’è ancora una telefonata. L’assegno è di 19.000 euro. Una cifra che al giocatore interessa molto e che sarebbe super utile per ristrutturare casa. Si chiede consiglio a Lupo ma alla fine Giovanni decide di continuare a giocare. Si chiama il Trentino Alto Adige con il 14 che conteneva 500 euro.

Risquilla il telefono e Giovanni tra cambio e offerta punta alla seconda. La sua richiesta è di 74.000 euro ma lo Squalo mette su un ipotetico piatto d’argento 30.000 euro che vengono accettati. Sia mamma e figlio, infatti, sono fan del detto ” chi si accontenta, gode”. E’ giunto, infine, il momento di scoprire se nel pacco del concorrente c’erano i famosi 75.000 euro oppure no. Si apre in contemporanea al 7, del Molise e si nota che la mamma, che sosteneva di aprire il pacco, aveva ragione. Difatti i poco fa citati 75.000 euro erano celati in quello scelto dal figlio alla famosa ruota a inizio puntata.