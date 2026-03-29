Semaforo verde per la MotoGP, quando e dove vederla in TV (anche in chiaro) e streaming

Oggi si accendono i motori del Gran Premio degli Stati Uniti, in scena ad Austin, Texas. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati della MotoGP, che vedrà i piloti sfidarsi su uno dei circuiti più iconici del campionato. Ma come seguire la gara? Ecco tutte le informazioni per non perdersi nemmeno un minuto di questa emozionante giornata.

Diretta su Sky Sport MotoGP

In Italia, gli appassionati potranno seguire l’intero programma grazie alla diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208), che trasmetterà l’evento in diretta a partire. Il palinsesto prevede una serie di appuntamenti imperdibili: alle 16:45, spazio al Bagger World Cup, Gara 2, seguita dal Warm-up MotoGP alle 17:40, un’anticipazione di quello che vedremo più tardi in gara. Le emozioni principali inizieranno alle 19:00 con la gara di Moto3, seguita dalla Gara di Moto2 alle 20:15, per concludere con il Gran Premio MotoGP alle 22:00, la gara che tutti aspettano.

Differita su TV8 in chiaro

Per chi preferisce seguire l’evento in chiaro, invece, TV8 ha preparato una programmazione in differita. Su canale 8 del digitale terrestre si potranno vedere le gare di Moto3, Moto2 e il Gran Premio di MotoGP, ma a partire dalle 20:00, con un distacco temporale rispetto alla diretta. La gara di Moto3 inizierà alle 20:00, seguita dalla Gara di Moto2 alle 21:20. Il Gran Premio MotoGP, sempre in differita, sarà trasmesso alle 23:00.

Streaming su SkyGo e NOW

Per chi preferisce seguire la MotoGP in movimento, ci sono anche opzioni di streaming: Sky offre la possibilità di guardare tutte le gare in diretta tramite SkyGo e NOW, i servizi che permettono di seguire gli eventi in tempo reale, ovunque ci si trovi. Dunque, il programma di domenica 29 marzo, con il Gran Premio degli Stati Uniti, rappresenta una giornata ricca di appuntamenti e opportunità per gli appassionati delle due ruote.