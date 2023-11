Selvaggia Lucarelli vince in tribunale: Luigi Favoloso condannato per maglietta sessista

Selvaggia Lucarelli vince in tribunale contro Luigi Maria Favoloso. L’ ex fidanzato di Nina Moric, ha ricevuto una condanna per aver esibito al Grande Fratello del 2018 con la conduzione di Barbara d’Urso una maglietta riportante la scritta sessista “Selvaggia s…”.

A darne notizia è proprio la stessa giurata di Ballando con Le Stelle: “Aveva esibito una maglietta con una frase sessista rivolta a me nella casa del Grande fratello. Il processo è durato 5 anni ma alla fine oggi Luigi Favoloso è stato condannato in sede penale con risarcimento danni da quantificare in sede civile. Il gentiluomo aveva provato a sfangarsela affermando che quella “Selvaggia” non ero io, ma è stato smentito dai testimoni”.

L’episodio risale quindi a cinque anni fa, quando il concorrente del reality alle 4 di notte per protestare contro le mancate sigarette si era infilato una maglietta con la quale aveva scritto di suo pugno con un rossetto la frase incriminata. L’uomo per questo venne squalificato dal reality. Ai tempi Selvaggia Lucarelli aveva già diffidato l’uomo per atteggiamenti dal sapore minatorio e calunniosi.

Le autorità hanno riaperto il caso qualche anno dopo. Ad offrire l’occasione lo stesso Favoloso, commentando quanto scritto da Selvaggia Lucarelli sul matrimonio Fedez – Chiara Ferragni: “Poi uno scrive sulla magliette e sbaglia”. “Ottima integrazione per la polizia”, fu la reazione della giornalista.

Luigi Maria Favoloso, gli altri processi

Nel maggio 2023 sempre Luigi Maria Favoloso è andato a processo con le accuse di stalking da parte di Daniele Di Lorenzo, ex fidanzato di Elena Morali. L’uomo sosteneva che Favoloso lo minacciasse continuamente al telefono. L’avvocata di Favoloso, Solange Marchignoli, ha dichiarato che le telefonate partivano dal cellulare di Di Lorenzo e non da quello del suo assistito, nella maggior parte dei casi.

Nel 2021 invece l’uomo è stato indagato per maltrattamenti, stalking e appropriazione indebita ai danni dell’ex fidanzata Nina Moric. I due avevano raccontato pubblicamente la vicenda all’interno di Live – Non è la d’Urso su Canale 5.