Selvaggia Lucarelli: età, carriera e vita privata della giornalista

Quanti anni ha Selvaggia Lucarelli, qual è stato il suo primo lavoro e come è diventata famosa: tutto sulla giurata di Ballando con le Stelle.

Selvaggia Lucarelli è un personaggio molto noto, giornalista seguitissima – sebbene dal 2023 non sia più iscritta all’Ordine dei Giornalisti – scrittrice, giurata di Ballando con le Stelle e opinionista televisiva. Recente la sua partecipazione, come ospite fissa, al Dopo Festival nel salotto televisivo di Alessandro Cattelan dove ha commentato le diverse puntate della kermesse musicale condotta da Carlo Conti.

Oggi la Lucarelli ha 50 anni, un figlio ormai grande e un compagno famoso, lo chef Lorenzo Biagiarelli, che fino a qualche tempo fa ha lavorato al fianco di Antonella Clerici nel programma E’ sempre Mezzogiorno. Ma come è diventata famosa la giurata di Ballando con le Stelle? Personaggio molto seguito sui social, ha iniziato a lavorare come attrice teatrale nel lontano 1998, quando ha avuto una parte nella commedia Porci e bugiardi di Antonio Giuliani. Ha poi collaborato al fianco di Max Giusti in diversi spettacoli, con il comico la blogger ha avuto una storia d’amore durata sette anni. I due si erano conosciuti proprio lavorando e sono stati per un lungo tempo molto affiatati.

La carriera di Selvaggia Lucarelli, dal teatro al successo sul web

Il 2002 è stato senza dubbio l’anno che ha consacrato il successo di Selvaggia Lucarelli sul web, con il suo blog “Stanza Selvaggia” ha iniziato a muovere i primi passi in questo universo, ottenendo fin da subito uno strepitoso seguito. Da questo momento la Lucarelli ha collaborato con diverse testate e grazie a questa visibilità è approdata in televisione come opinionista, ma anche in alcuni programmi radiofonici.

Nel 2006 ha partecipato come concorrente a La Fattoria, nel 2015 che è entrata nella giuria di Ballando con le Stelle, di cui ha fatto parte fino all’ultima edizione. Celebri i suoi commenti – sempre molto diretti – nei confronti dei concorrenti, così come le ultime litigate avute con Sonia Bruganelli e il compagno, Angelo Madonia, ex ballerino del programma, andato via proprio in seguito a una discussione con avuta con la giurata.

Selvaggia Lucarelli collabora con Il Fatto Quotidiano, ha scritto diversi libri, tra cui l’ultimo “Il vaso di Pandoro”, in cui ripercorre il Pandoro Gate, la vicenda giudiziaria che ha interessato Chiara Ferragni, nata proprio in seguito a una sua inchiesta. Recentemente la blogger è tornata a parlare dell’imprenditrice digitale, commentando l’annuncio in cui diceva di aver acquisito la maggioranza della sua azienda, in quell’occasione ha detto: “Non è una storia di emancipazione, ma un tentativo complesso e disperato di tamponare una situazione finanziaria disastrosa“. Tempo fa, sempre parlando dell’ex moglie di Fedez, aveva detto a Verissimo che avrebbe “pagato abbastanza” e che al rapper sarebbero state perdonate cose ben peggiori.

Chi è il figlio di Selvaggia Lucarelli e cosa fa nella vita

Selvaggia Lucarelli ha avuto un unico figlio dal matrimonio con Laerte Pappalardo, figlio del celebre cantante Adriano, naufragato dopo tre anni, ma ciò nonostante oggi i due ex pare che abbiano un ottimo rapporto. Il figlio della blogger Leon, ormai ventenne, non viva più con la madre. Ospite del programma di Alessandro Cattelan Hot Ones Italia, la Lucarelli ha raccontato che il ragazzo vive con il gatto e la sua fidanzata, l’ha descritto come un ragazzo piuttosto “anaffettivo” che non si interesserebbe molto a quello che fa la madre. Leon avrebbe scelto di non continuare gli studi dopo il liceo – cosa che è dispiaciuta molto alla madre – e oggi fa il cameriere, gli piacerebbe molto il mondo della ristorazione.