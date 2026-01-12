Segreti di famiglia, anticipazioni turche: chi muore. Tutti sconvolti nelle prossime puntate

Spoiler drammatico per Segreti di Famiglia, uno storico personaggio si prepara a dire addio alla soap opera turca, purtroppo morirà. Accadrà nelle prossime puntate che saranno disponibili prossimamente su Mediaset Infinity.

Questa dizi turca ha subito conquistato il pubblico Mediaset e proprio per questo, sapere che uno dei protagonisti morirà è una notizia che sconvolge tutti. Cosa accadrà, quindi, nelle prossime puntate?

Chi morirà in Segreti di Famiglia, le anticipazioni

Secondo gli spoiler di Segreti di Famiglia che arrivano direttamente dalla Turchia sarà Metin a perdere la vita in modo tragico nelle prossime puntate. Il comandante della polizia sarà intenzionato a catturare il boss e, proprio quando sembrerà che ci stia riuscendo, alla fine saranno gli uomini di Kadir a ucciderlo.

I suoi “scagnozzi” lo attireranno in un’imboscata e lo uccideranno senza pietà, una notizia che chiaramente sconvolgerà Ilgaz, Defne, Cinar e Ceylin. Secondo le anticipazioni di Segreti di Famiglia poco prima che la famiglia verrà informata della tragica morte di Metin, Cinar aveva scritto una lettera al padre e dirà al nonno Mert che ha deciso di andare via. Quest’ultimo farà di tutto per trattenerlo, ma improvvisamente l’arrivo di Ilgaz, Ceylin e Defne sconvolgerà tutti.

Saranno loro a comunicare al resto della famiglia che Metin è stato ucciso, tutti piangeranno addolorati e ci sarà una scena molto toccante, quando Mert isserà fuori al balcone una bandiera turca in omaggio ai soldati caduti nell’operazione in cui è morto anche Metin. Nelle puntate successive di Segreti di Famiglia la lettera che Cinar aveva scritto al padre sarà un momento molto emozionante, il leit motiv di una serie di di appuntamenti dove sarà impossibile trattenere le lacrime.

Dunque ad attenderci c’è un evento tragico che sconvolgerà tutta la famiglia di Metin ma anche il pubblico, che si era affezionato al personaggio. Ma dove eravamo rimasti? Nelle puntate precedenti a queste anticipazioni – che possono essere viste su Mediaset Infinity – Kadir è sempre più spietato, ha fatto fuori Osman e ha iniziato a ricattare Cinar. Intanto anche Can si è messo nei guai, spendendo tutto i soldi che avrebbe dovuto riciclare per il potente boss al casinò, così la situazione per lui diventerà assai complessa.

Osman e Cinar hanno dovuto fare alcuni lavori brutti per Kadir, il boss ha chiesto loro di rintracciare la ragazza che ha ucciso uno dei suoi uomini, ma quando Cinar la troverà capirà che è stata la sua prima fidanzata, con cui aveva avuto una storia d’amore durata quattro anni al liceo. Una scoperta che potrebbe cambiare le cose e farlo desistere dall’attuare il piano dello spietato boss. Non ci resta, dunque, che aspettare le prossime puntate di Segreti di Famiglia per vedere cosa accadrà.