Se Potessi dirti addio, la conferenza stampa in liveblogging

Gabriel Garko torna dopo sei anni a recitare in una fiction di Canale 5 con Se Potessi Dirti Addio, una miniserie drammatica in partenza venerdì 27 marzo in prima serata. Sei episodi suddivisi in 3 settimane per raccontare la storia di un uomo che cerca di recuperare la memoria perduta. Mediaset presenta la nuova fiction Se Potessi Dirti Addio oggi, mercoledì 27 marzo, a Roma presso la Casa del Cinema con una conferenza stampa che seguiremo in diretta nel classico liveblogging di Tvblog, dalle 12.00 (circa).

Ad accompagnare il debutto di questo nuovo progetto che segna il ritorno di Garko in una fiction, sono presenti il direttore Fiction Mediaset Daniele Cesarano, il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, Maurizio Momi di Jeki Production che produce la fiction per RTI Mediaset, i registi Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Inoltre è presente il cast a partire da Gabriel Garko e Anna Safronick i due protagonisti (Francesco Venditti, Myriam Catania e Marco Cocci sono alcuni degli altri nomi del cast).

Se Potessi Dirti addio è ideata da Maurizio Momi e Stefano Ceccarelli, scritta dalla coppia Simona e Ricky Tognazzi con Stefano Ceccatelli, Donatella Fossataro, Francesco Giuffrè. Il protagonista, interpretato da Gabriel Garko, è Marcello un uomo che ha perso la memoria. Per cercare di recuperarla inizia un percorso con la neuropsichiatra Elena Astolfi (Safronick). La donna ha recentemente vissuto un lutto personale con cui sta facendo ancora i conti. Il marito Lorenzo è stato ucciso da un pirata della strada che lo ha lasciato morente senza prestare soccorso. Elena vuole vendicarsi dell’uomo e consegnarlo alla giustizia. Mentre Marcello inizia a ricordare qualcosa si rende presto conto di avere un legame sconosciuto e un passato in comune con Elena.

Segui il liveblogging della conferenza stampa dalle 12.00 (circa) di Se Potessi dirti addio per scoprire tutto quello che ci aspetta nella nuova fiction di Canale 5.