Dai listini pubblicati in queste ore da Rai Pubblicità si apprende che venerdì 28 gennaio in prima serata su Rai1 andrà in onda un evento con Il Volo. Si tratta di uno speciale live legato al Festival di Sanremo. Il titolo, non a caso, è Se il Festival lo raccontiamo noi. Si tratta di uno show in cui il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble celebrerà gli ultimi 20 anni della kermesse, la cui 72esima edizione avrà inizio pochi giorni dopo, ossia martedì 1 febbraio.

A Se il Festival lo raccontiamo noi prenderanno parte i conduttori delle più recenti edizioni di Sanremo, da Pippo Baudo a Carlo Conti, da Paolo Bonolis a Gianni Morandi, da Antonella Clerici a Giorgio Panariello e Fabio Fazio. Al momento non sarebbe prevista la partecipazione di Claudio Baglioni, che pure ha guidato Sanremo nel 2018 e nel 2019, subito prima di Amadeus, pronto a fare tris.

Ricordiamo che i tre talenti de Il Volo, scoperti nel 2009 da Ti lascio una canzone di Antonella Clerici, vinsero Sanremo nel 2015 con Grande Amore (all’Eurovision Song Contest arrivarono terzi). Nel 2019 una nuova partecipazione al Festival con il brano Musica che resta che ottenne la medaglia di bronzo. L’anno scorso Il Volo omaggiò Ennio Morricone con una esibizione live insieme al figlio del maestro Andrea. Ma il loro ritorno sul palco dell’Ariston era già avvenuto nel 2018 in veste di ospiti.