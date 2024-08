In un’era storica dove i reboot e i revival continuano a imperversare e avere successo (in alcuni casi, però), si aggiunge un altro titolo che potrebbe tornare in onda con nuovi episodi: Scrubs. A confermare questa ipotesi è stato il creatore Bill Lawrence che ha confermato i suoi piani di riportare in auge lo show, affermando con sicurezza che “sicuramente” accadrà.

I rumors sono iniziati nelle settimane scorse e sempre Lawrence ha confermato che preferirebbe fare un’altra serie piuttosto che un semplice film reunion o uno speciale tv. Tuttavia, mentre vuole presentare personaggi storici, la nuova serie di Scrubs probabilmente introdurrà anche membri del cast più giovani:

“Sono molto sincero al riguardo. Lo faremo sicuramente, semplicemente perché ci siamo divertiti tutti a passare il tempo insieme. Quindi sono favorevole a questo progetto. Sono aperto a questo, e non voglio farlo come un film, ma sono decisamente più dell’idea di fare un altro paio di anni di quello show. Non sarebbe solo divertente vedere dove sono ora i personaggi che amavo, ma anche vedere che aspetto ha un giovane medico al giorno d’oggi, per quanto riguarda i ragazzi che arrivano dopo di loro”

L’idea c’è, le intenzioni anche e nei prossimi mesi c’è l’intenzione di comprendere quanto tutto possa diventare realtà. Non appena sarà libero dagli attuali impegni si concentrerà per comprendere come strutturare questo revival/reboot e chi, degli attori storici, sarebbe disposto a tornare sul set per un nuovo capitolo delle avventure di Scrubs.

In America, Scrubs andò in onda sulla NBC per le prime sette stagioni e poi sulla ABC per le ultime due. In Italia, invece, tutte le nove stagioni della serie sono andate in onda in prima visione su MTV., Successivamente la serie è stata trasmessa sul canale satellitare Fox.

Riportare la serie in onda, dopo diversi anni, potrebbe essere un’idea vincente visto la moda attuale (da “And just like that” fino al prossimo ritorno di “Melrose Place”) ma i timori non mancano. Già la nona stagione della serie tv, intitolata “Scrubs: Med School” aveva visto l’inserimenti di alcuni personaggi fissi del cast originali e nuovi attori per ruoli inediti che, però, non hanno conquistato pubblico e critica. Trovare il giusto equilibrio è fondamentale per non rischiare di tornare in scena con un esperimento rifiutato (come già accaduto).